Otra vez incumplen con entrega de parque Asís en barrio de El Poblado

El parque Asís, de la comunidad del barrio El Tesoro La Virgen, en El Poblado, como obligación urbanística que era y que sigue siendo debió haber sido entregado el año pasado al municipio de Medellín.Pero, un año después, aún no está listo. Los que debieron adecuarlo sostienen que ya cumplieron con su obligación y, por otro lado, el Municipio afirma que no ha querido recibirlo debido al mal estado en el que se encuentra.

El Tesoro es uno de los 23 barrios que conforman la comuna 14 de la ciudad.

El ingreso al sector de La Virgen se hace por la carrera 13-B, una vía que está justo después de la clínica El Rosario, de El Tesoro.



Subiendo por la calle 4B-Sur, a la derecha, se encuentra el denominado parque Asís que, actualmente, consiste en unos escalones hechos de cemento; agrietados y resquebrajados, en donde crecen la maleza y una espesa vegetación enmarañada por las numerosas grietas.



Por esa misma calle, al fondo, se observan algunos edificios muy altos entre los que se encuentran Solaris, Renaissance y Bahía Alta, tres de los proyectos de alta gama construidos por la reconocida empresa Fajardo Moreno y Compañía de Constructores Asociados (C.A.S.A)



Pablo Ruiz, el abogado que fue por más de cinco años coordinador jurídico de la empresa Fajardo Moreno, explica que la problemática con el parque comenzó desde que ese sector de El Poblado, específicamente La Virgen, consistía en lotes e inmuebles de terratenientes y personas muy adineradas, en donde ellos dejaban que sus mayordomos cuidaran sus fincas y terrenos.

Esas personas empezaron

a construir casas para

sus familias FACEBOOK

TWITTER

“Esas personas comenzaron a construir casas para sus familias y se fueron formando unos asentamientos irregulares o invasiones”, cuenta Ruiz.



Esas familias crecieron y se fueron expandiendo con el paso del tiempo, llegando a habitar toda el área que corresponde al sector de La Virgen.



Se fueron apropiando de los lotes de manera irregular e inestable. De igual manera, sus viviendas eran construidas en condiciones precarias. No tenían los recursos ni los conocimientos técnicos para construir en la zona ni para conocer el terreno en el que estaban.



Para los habitantes de La Virgen, en cambio, el conflicto comenzó cuando la Compañía C.A.S.A y la firma Fajardo Moreno llegaron e iniciaron la construcción de cuatro edificaciones en los alrededores del barrio.



Rodrigo Gaviria, quien ha sido habitante del sector desde hace más de ocho años, no duda en asegurar que sus viviendas se vieron afectadas cuando dichas firmas empezaron a levantar proyectos en la zona.

“Desde que empezaron a construir en el barrio, los camiones venían y tiraban aquí todos los escombros que les sobraban. Se veía feo y desagradable el lugar”, dice Rodrigo.



La constructora empezó a romper las angostas calles para entrar volquetas llenas de tierra, además “dañaron desagües, alcantarillas e hicieron un relleno de escombros, lo que cedió nuestras estructuras”, sostiene otro habitante.



María Londoño, madre de cuatro hijos que, al igual que ella, residen en La Virgen, explica y reafirma lo de sus vecinos en el sentido de que las casas se encuentran en muy mal estado por culpa de las obras y que con el paso del tiempo se han ido agrietando y desmoronando.

Yo no me imagino qué pasará dónde tiemble la tierra o si algún día llega a pasar algún desastre FACEBOOK

TWITTER

“El techo de mi casa se está cayendo. La pintura de las paredes se quiebra solita y uno se queda muchas veces con el pedazo en la mano. Yo no me imagino qué pasará dónde tiemble la tierra o si algún día llega a pasar algún desastre, porque esto se cae y yo no tengo a donde más ir”, agrega.



La empresa Fajardo Moreno desde su postura explica que existe una problemática de fondo.



Justo por debajo del sector de La Virgen hay diversas quebradas y fuentes de agua, entre las cuales se encuentra la quebrada Huasipungo. El terreno, al estar encima de esas fuentes, resulta ser inestable y peligroso para los habitantes del sector.

¿Un terreno inestable?

Para el abogado Ruiz, la firma Fajardo Moreno ya cumplió con la construcción y entrega del parque Asís, pero es el Municipio de Medellín el que no quiere recibirlo.

La empresa dice, además, que el Municipio sigue ignorando el hecho de que la zona en la que se encuentra el parque es una zona inestable geológicamente, por lo que cualquier construcción o edificación que se haga allí tendrá fallas.



La misma empresa, por intermedio de Ruiz, aclara que los proyectos Solaris, Renaissance y Bahía Alta no están en riesgo porque son colindantes al sector de La Virgen, por lo que no están propiamente construidos en los terrenos donde se levanta el barrio. Por esta razón, sostiene que Fajardo Moreno ni C.A.S.A han afectado el sector ni han desmejorado la calidad de las viviendas de La Virgen.

Toda mi familia ha vivido acá desde que este barrio se creó FACEBOOK

TWITTER

Ante la inestabilidad geológica del terreno, Ruiz dice que por “esta situación es que se hace necesaria una evacuación masiva en el sector”.



Nelson de Jesús Pérez, otro de los habitantes afectados, cuenta que, efectivamente, desde hace aproximadamente cinco años le llegan mensajes a su propia casa pidiéndole que por el peligro e inestabilidad de la zona todos deben evacuar sus casas.



“Toda mi familia ha vivido acá desde que este barrio se creó. Nosotros somos más de 15 personas y nos quieren echar. No tenemos recursos para irnos a ningún otro lado”, se queja Pérez.



Para el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien ha sido denunciante de la situación y le ha hecho seguimiento al caso coordinando una comisión accidental creada en el Concejo para tal fin, lo que la firma Fajardo Moreno busca es seguir eludiendo su responsabilidad de compensación con la comunidad.



Hasta donde tiene entendido, las obras de mitigación hechas en la zona por el Municipio y la propia empresa constructora han contrarrestado los peligros de deslizamiento y los últimos estudios de inclinómetro no muestran movimientos de tierra en el lugar.



Guerra recuerda que la empresa Fajardo Moreno adquirió el lote en donde estos proyectos están hoy construidos, gracias a una compraventa realizada con la viuda de Pablo Correa, quien fuera asesinado por Pablo Escobar.



En ese lote, que antes era conocido como finca Asís, había un velódromo en el que, según Guerra, Fajardo Moreno depositó todos los escombros de las edificaciones que estaban construyendo alrededor. “Esto lo hicieron sin licencia ambiental que se los permitiera”, agrega.

Ellos, hábilmente, acondicionaron el lugar y se ahorraron el traslado de los escombros a los botaderos FACEBOOK

TWITTER

Para el concejal, esos escombros debieron ser depositados legalmente en los botaderos autorizados por la Administración Municipal y que están ubicados en la comuna 13 y en los municipios de Girardota y Copacabana, en el Norte del Valle de Aburrá.



“Ellos, hábilmente, acondicionaron el lugar y se ahorraron el traslado de los escombros a los botaderos. El metro cúbico trasladado tiene un costo muy alto, por lo que allí hay una economía de escala ilegal”, denuncia Guerra.



De esta forma, asegura el corporado, tanto la escombrera que establecieron, como el movimiento de tierras que hicieron, contribuyeron a la desestabilización de los terrenos en donde se asienta la comunidad.



El Municipio ha pedido a la empresa Fajardo Moreno no solo que reconstruya el parque, sino también cumplir con el cronograma establecido en cuanto a mitigación del riesgo que existe en el lugar, restitución de andenes y recuperación del paisaje.



“Se le dijo a la empresa que cambiara las estructuras pesadas que ya había construido y que las cambiara por unas estructuras más livianas, pero hasta el momento no ha habido ningún cambio ni reestructuración”, concluye Guerra.



JULIANA FORONDA ROJAS

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN.