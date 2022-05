En el Bajo Cauca antioqueño hay zozobra entre sus habitantes por el paro armado declarado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).



De acuerdo con un mensaje difundido por celulares y redes sociales, este grupo armado está tomando relaciones por la extradicción de alias ‘Otoniel’ hacia Estados Unidos.



En el mensaje, aún no confirmado por las autoridades, dice que son cuatro días de paro: “que se notifique todos los frentes y que se sienta, que se pinten paredes con nombres del bloque y AGC. Que los negocios, transporte y todas las actividades que (sic) de una queden detenidas en municipios y ciudades. El que no quiera cerrar, que sea dado de baja por no acatar la orden”.



En la noche del miércoles y en la mañana de este jueves, los negocios de Valdivia permanecen cerrados. De otro lado, en Caucasia, Nechí, Zaragoza, Tarazá, Cáceres y El Bagre también hay alerta.



Así estaba el municipio de Valdivia, Antioquia, en la noche del miércoles 4 de mayo tras el supuesto paro armado en el Bajo Cauca. pic.twitter.com/4OpFg6MaFa — David Calle (@davidcalle1) May 5, 2022

En las horas de la mañana de hoy jueves se logró habilitar la vía Medellín – costa Atlántica debido a que había una tractomula atravesada en el corregimiento de Puerto Valdivia (Valdivia). Allí hombres armados amenazaron al conductor y lo obligaron a dejar allí el automotor en medio de la vía nacional, en un hecho ocurrido en la noche del miércoles.



Sin embargo, algunos conductores han informado que no se está dando paso por el municipio de Valdivia y que incluso se han quemado varios camiones.



El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, rechazó estos hechos de amenazas en la tegión.



"Ante amenazas de paro armado que circulan en algunos municipios de Antioquia, hemos convocado a Consejo de Seguridad Extraordinario con altos mandos de todas las fuerzas del Estado y alcaldes del Bajo Cauca, Nordeste y Urabá. La violencia nunca ha ganado ni ganará", expresó el mandatario.



De otro lado, se reportó que los colegios de los municipios del Bajo Cauca pidieron a sus estudiantes no ir a clases, al menos por el día de hoy.



MEDELLÍN

