Tras recibir el llamado de la angustiada comunidad de El Doce, en zona rural de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, trabajadores de EPM lograron este lunes el feliz rescate de un oso perezoso que se encontraba atrapado entre cables de alta tensión en la zona.

El rescate estuvo a cargo de Víctor Hugo López, de 38 años, quien señaló que la alerta de la comunidad de la zona empezó desde el mediodía.



“Ellos me llamaron desde el mediodía –cuenta Víctor–. Tengo mucho contacto con los líderes de la zona y ellos me pidieron ayuda porque el animalito se encontraba ahí desde temprano”, señaló.



De acuerdo con López, se encontraba en medio de otra operación cuando pudo pasar por el sector de El Doce y ver al oso perezoso en los cables.



De inmediato tuvo temor por lo que le pudiera pasar y decidió llamar a la empresa para que le autorizaran el rescate y se procediera a tomar todas las medidas de seguridad.



“Yo lo vi todo insolado y me dio miedo de que un corto que le fuera a quitar la vida –recuerda el hombre–. Todo el mundo estaba pendiente del rescate, pero primero tenían que hacer todo el proceso desde Medellín para que fuera seguro subirme”.



En un video quedó registrado el momento en el que Víctor subió al poste y empezó a atraer al animal. Aunque se resistía, Víctor asegura que empezó a hablarle para calmarlo.



“Yo le decía que viniera, que no me tuviera miedo, que le quería salvar la vida –cuenta Víctor–. Le pedí que me escuchara, que eso era para devolverlo a su hábitat. Fue muy bonito porque cuando por fin lo pude tener en los brazos lo bajamos con mucho cariño y cuidado”.



Es la primera vez que Víctor realiza un rescate de este tipo en los tres años que lleva trabajando con EPM. Señala que fue un momento muy emotivo, pues la comunidad lo aplaudió cuando bajaba con el oso perezoso en sus brazos.



El procedimiento se dio entre las 3:30 y las 5 de la tarde. El rescate del oso perezoso tomó 20 minutos.



El animal fue dejado en su hábitat natural. Víctor asegura que lo vio muy feliz y sin ninguna herida.



“Bienvenido a la libertad, osito. Súbase al árbol. No se vaya a caer, hijo”, se le escucha decir a Víctor en el video donde regresan al oso perezoso a su hábitat.

