Oso de anteojos continuará viviendo en el Zoológico de Medellín

Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

Según protocolos basados en principios de bienestar animal y conservación del patrimonio ambiental consignados en la resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente, una liberación exitosa debe garantizar la supervivencia de los animales en su hábitat natural y que presenten un comportamiento independiente de los humanos; realizar una liberación sin que se cumplan dichas condiciones iría contra la Ley 1774 del 2016, artículo 1º y 3º, debido a que no se garantizaría que esté libre de sufrimiento y dolor, ya que por problemas conductuales no gozaría plenamente de la libertad al no poder reconocer el alimento, a sus congéneres, sus lugares de anidación, depredadores y presas.