En los últimos seis años, la Orquesta Filarmónica de Medellín, más conocida como Filarmed, se ha propuesto ser la “más cool”, como la denomina su directora ejecutiva, María Catalina Prieto.



Y es que los 68 músicos que la conforman no solo interpretan las piezas más clásicas y antiguas sino que también realizan fusiones con otros géneros como el rock, la electrónica y el pop para llegar a más públicos.



“Lo que siempre hemos dicho es que las orquestas en el mundo llevan 200 años gestionándose de la misma manera. Son modelos muy tradicionales, muy conservadores y lo que nosotros hemos entendido es que no tiene mucho sentido sin el público, lo que hacemos no tiene mucho sentido sin el público (…) creo que efectivamente nos debemos al público”, resaltó Prieto.



Precisamente, ese trabajo de llegar a los barrios, de presentarse en varios teatros y tener una formación académica ha hecho que la Filarmed ganara el título como la orquesta más innovadora del mundo, otorgada recientemente por Classical Next, una red de profesionales que trabajan en el sector de la música clásica alrededor del mundo y que se reúnen una vez al año.



La Filarmed recibió la nominación que hacen 12 periodistas especializados y clasificó entre los 10 aspirantes al premio en todo el mundo.



“Los delegados de Classical Next se reúnen en una conferencia que has de cuneta es como el Cannes de la música sinfónica y es donde se marcan las tendencias de la música clásica en el mundo y a los delegado votan por los mejores proyectos y así fue como ganamos el premio”, explicó la directora.



María Catalina Prieto con el premio. Foto: Cortesía Filarmed

El galardón no llegó con dinero pero sí con un prestigio en el mundo de la música clásica y motivo de orgullo en Colombia, sobre todo en Medellín.



Para ella es un reconocimiento, sobre todo, a un trabajo arduo de los últimos seis años.

“Eso significa poder entender que no es lo mismo una orquesta en Medellín, Colombia que una orquesta en Suiza o en Estados Unidos y, como tal, tenemos que entender que nosotros no tenemos un tradición en la música sinfónica y tenemos que llegar a la gente de una forma mucho más cercana”, agregó.



Ese acercamiento no solo es con conciertos en un barrio popular de la capital antioqueña sino también en formación. Por ejemplo, en el último año se han formado a 11.156 estudiantes de 13 instituciones educativas ubicadas en Rionegro, Copacabana, Marinilla, La Ceja, Bello, Segovia y Medellín, gracias al programa Inspiración Comfama.



También hay un proyecto en cinco municipios del Urabá antioqueño Ejunto con Fundauniban. Allí hay de 400 estudiantes que están en cursos de formación básica y otros en práctica orquestal.



Formación a niños en el Urabá antioqueño. Foto: Cortesía Filarmed

Igualmente, la Filarmed tiene el programa ‘Soy músico, con jóvenes con discapacidad cognitiva. “Ellos trabajan de la mano de psicoterapeutas formados con un criterio para tocar distintos tipos de instrumentos y al final del año se juntan con músicos de la orquesta”, agregó.



También está el Coro reconciliación, que reúne a víctimas y excombatientes del conflicto armado colombiano. “No les ponemos rótulos cuando ellos llegan, simplemente los dividimos de cuerdo la tesitura de su voz”, aclaró la directora.



La orquesta más innovadora del mundo ha hecho conciertos con historias para niños, también de mezclas con rock y electrónica, ahora prepara un recital más en las que mezclará la sinfónica con las divas del pop y del soul.



La sociedad mundial de música clásica y artística Classical:NEXT otorgó el premio Foto: Cortesía Filarmed

Ese espíritu joven de sus músicos, con 36 años de edad en promedio, hace que los integrantes no les de miedo experimentar.



“Pienso que el mayor privilegio de mi vida es trabajar con ellos. Ellos son unos seres humanos extraordinarios, tienen una alta sensibilidad social, son muy jóvenes comparados con las orquestas del mundo, son unos músicos versátiles”, finalizó Prieto sobre el corazón de la Filarmed, una orquesta que ahora además de enamorar a diferentes públicos ahora tiene el sello internacional de innovación.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1