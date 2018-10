Organizaciones y víctimas le hablaron a la JEP sobre operación Orión

Ante representantes de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión de Esclarecimiento a la Verdad, habitantes de la comuna 13, principalmente mujeres, contaron sus historias de dolor y sangre en el marco de las operaciones militares ocurridas en la comuna 13 en 2002, cuya consolidación fue el 16 de octubre con la Operación Orión, que dejó víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos.

Las víctimas cumplen hoy 16 años en busca del esclarecimiento de la verdad y de justicia. Pero, también, de garantías de no repetición, pues consideran que la guerra aún no ha salido de la comuna 13.



Según Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, sigue en pie la exigencia de que se esclarezcan los hechos ocurridos durante la Operación Orión, ordenada por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe, y el alcalde de la época, Luis Pérez, y en la que participaron 1.500 hombres de la Fuerza Pública, en connivencia con paramilitares.

En el convento de la Madre Laura, organizaciones de víctimas y sociales le entregarán el informe sobre la operación Orion a la Sala de Reconocimiento de la JEP. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

"Esperamos que ahora sí se construya el plan de búsqueda de las 300 personas que se estima están dadas por desaparecidas en la comuna 13 y que tengamos articulación con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad", expresó Arboleda.



Los representantes del Sistema integral de verdad, justicia y garantías de no repetición recibieron al final informes escritos previos sobre los hechos ocurridos en la Operación Orión y expresaron su compromiso por garantizar los derechos de las víctimas. En próximos días, entregarán un informe completo.



También le pidieron a la Personería y a la Procuraduría presentar un informe público sobre la crisis que sigue viviendo la comuna 13 por cuenta de la violencia.

'La comuna 13 se pacificó': Luis Pérez

Luis Pérez Gutiérrez, actual gobernador de Antioquia y quien fue alcalde de Medellín durante la Operación Orión, defendió a ultranza el accionar del Estado en esta intervención que, según él, “arregló” a Medellín.



“La tarea del alcalde de la época fue pronta y valerosa. La comuna 13 se pacificó y si hubo algún exceso quien lo haya hecho lo tiene que pagar”, aseguró el mandatario haciendo referencia a su participación en la polémica operación.



Pérez señaló que antes de esta intervención militar el Estado no podía ingresar al territorio que era usado por ilegales para realizar secuestros extorsivos, planear atentados con carros bomba y extorsionar a la población civil.

“La policía no podía entrar allá, cada vez que iba la sacaban a bala. Al ejército le echaban bala, a mí también me echaron bala cuando fui”, concluyó el otrora alcalde de Medellín.



Su mayor argumento al momento de defender tajantemente el accionar de las Fuerzas armadas, en compañía de grupos paramilitares, es que en la ciudad se redujeron los homicidios en 1.200 en un año.



En lo que va corrido de este año en la misma comuna han asesinado a 69 personas según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).

'Las comunidades piden que no se vaya el Ejército': Federico Gutiérrez

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió a las versiones que indican que no hay voluntad desde su Administración para reanudar la búsqueda en La Escombrera, cuyas excavaciones llevan casi dos años paradas.



"Nosotros hemos tenido una posición de acompañamiento a las familias y a las víctimas, pero hay unos procesos que no sólo decisiones del alcaldía sino de otros organismos y otras entidades como Fiscalía. En la primera fase de excavación no se encontraron restos humanos", expresó el mandatario.



Sin embargo, dependerá de las investigaciones del ente de control determinar el proceder con las siguientes fases.

"Está toda la voluntad y todo el apoyo a las víctimas. Así mismo lo ha expresado la Fiscalía", aseguró el alcalde.



Sobre la presencia de soldados en las zonas de Medellín afectadas por el conflicto, el mandatario defendió la estrategia indicando que hay un trabajo articulado entre Policía, Ejército y Fiscalía.



"En los puntos donde haya que reforzar con mas Policía se seguirá reforzando para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Esa es la razón por las que se han logrado a los golpes contundentes en contra de las estructuras militares", dijo el alcalde.

En gran parte de los territorios donde en los últimos años ha tenido presencia la fuerza pública, prosiguió Gutiérrez, la comunidad ha sentido un respaldo de la institucionalidad.



"Es la misma comunidad es la que pide que no se vaya. En ese sentido nosotros también apoyamos la labor del Ejército, de la Policía y la Fiscalía. Los únicos que estorban son las estructuras criminales. No puede ser que existan esos pedidos que salga el Ejército de algunas zonas. ¡No! las que tienen que salir son las bandas criminales", expresó el mandatario, quien aseguró que en ningún momento el Ejército ha reemplazado las funciones de la Policía, pues todas las acciones han sido coordinadas.



Gutiérrez terminó resaltando los avances para la búsqueda de personas desaparecidas en la ciudad. Aseguró que durante esta Administración, más de 150 restos han sido identificados y entregados a sus familiares gracias al Plan de Busqueda de Desaparecidos.



