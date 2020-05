Reclaman subir a 80.000 millones el presupuesto para las mujeres

“Nuestro presupuesto siempre ha sido muy simbólico. Ni siquiera llega al 1 por ciento”. Así resume Piedad Toro, vocera de la Mesa Mujer de Medellín uno de los hechos por los que hoy le hacen un reclamo al alcalde Daniel Quintero Calle.La asignación presupuestal para la Secretaría de la Mujer fue del 0,351 por ciento en el plan de Aníbal Gaviria, cifra que cayó con Federico Gutiérrez al 0,298 por ciento. De aprobarse como está, Quintero la bajaría más, quedando en el 0,253 por ciento.

En momentos en los que se encuentra en discusión el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, el reclamo de las organizaciones que trabajan por las mujeres es que el presupuesto de la Secretaría de la Mujer pase de 52.000 a 80.000 millones.



¿Por qué? En su criterio, hay muchos asuntos por atender con las mujeres en la ciudad, más aún cuando Quintero recalcó, en campaña y en la actualidad, que la hoja de ruta para la capital paisa tendría enfoque de género, con lo que se reducirían las brechas.

Con la implementación de este, se busca aportar en Medellín Futuro a la transformación de las relaciones y situaciones inequitativas entre hombres y mujeres

En efecto, en una parte del extenso documento del plan se encuentra el enfoque de género, en el que se justifica que “con la implementación de este, se busca aportar en Medellín Futuro a la transformación de las relaciones y situaciones inequitativas entre hombres y mujeres, al ocuparse especialmente del trabajo sobre las responsabilidades y los roles sociales asignados, el acceso a oportunidades y recursos, y la participación en escenarios de poder y toma de decisiones”.



No obstante, hoy en día, no están tan a la vista las soluciones para disminuir las brechas de género en el plan que construyó, motivo por el que reclaman que se desagreguen los indicadores, es decir, que hayan metas diferenciadas para hombres y mujeres, para disminuir la inequidad existente.



Y es que las estadísticas lo dicen: en 2017, del total de personas en Medellín en condición de pobreza multidimensional (358.881), un 53,2 por ciento eran mujeres y un 46,8 por ciento eran hombres, de acuerdo con el informe Cómo va la calidad de vida de las mujeres en Medellín, 2018-2019, del Programa Medellín cómo vamos.



Otro dato tiene que ver con su situación económica: la tasa de desempleo de las mujeres en Medellín y la región metropolitana en 2018 fue de 13,6 por ciento, superando a la tasa de desempleo de los hombres, que fue de 10,1 por ciento.



Ante la situación, el movimiento social de mujeres en Medellín creó una campaña para pedirle al alcalde que cumpla su promesa de disminuir las brechas de género, generando más oportunidades para las mujeres. Bajo el hashtag #80MilMillonesParaLasMujeres, el pasado jueves 14 de mayo se realizó una twiteraton, en la que con distintas piezas gráficas se exigía el cambio.

Un plan de desarrollo verdaderamente innovador, será aquel que termine con las inequidades en nuestra ciudad. #80MilMillonesParaLasMujeres pic.twitter.com/8cFW8MyaK1 — Angélica Moreno Franco (@angelicamf) May 14, 2020

Datos de la Secretaría de la Mujer señalan que estos 52.000 millones de pesos se distribuirían en tres líneas: Transformación educativa y cultural (4.377 millones de pesos), Medellín me cuida (44.272 millones) y 3.952 en Gobernanza y gobernabilidad.

En el plan se especifica que solo 16.0565 millones se destinarían a la autonomía económica de las mujeres y 18.112 millones al derecho a tener una vida libre de violencias.

Se le olvidó al Alcalde que estando ya electo, hizo compromisos políticos ante los movimientos y org de mujeres de Medellín, su PDM prometía ser de largo alcance para cerrar brechas de género; ahora asigna un presupuesto insuficiente. Quintero, son #80MilMillonesParaLasMujeres pic.twitter.com/VCezUnGTnv — Ay Carito! 🍃💜 (@NietaDYerbatera) May 14, 2020

Las 75 enmiendas

Para Dora Saldarriaga, concejala del movimiento Estamos Listas, lo que hace falta es voluntad política para aumentar el presupuesto para las mujeres. “Nosotras pasamos 75 enmiendas y es que desagreguen los indicadores, porque nos dicen, que es que además el proyecto tiene el enfoque de género como su principio filosófico, entonces no es solo carreta, póngalo en realidad. Y desagregar significaría una obligación específica. Por ejemplo, ¿cuántos emprendimientos son para mujeres? Y eso los obliga a que cierren brechas, porque si no, va a ser muy difícil”, explica.



Dentro de las 75 anotaciones o peticiones, se encuentra el hecho de que se especifique la cantidad de empleos que se propone para las mujeres, en cuanto a la dos Comisarías de Familia nuevas, que una sea sólo para casos de violencia contra las mujeres y que en la meta de reducir algunos delitos entre allí la violencia intrafamiliar, una de las problemáticas que más golpea a las mujeres. Además, piden que se aplique un acuerdo municipal para incluir la perspectiva de género en los Planes Educativos institucionales de colegios.

¡Que este meme se haga realidad!



Un PDM que transforme nuestras vidas es un futuro posible con voluntad política. La Alcaldía propone 52 mil, no es suficiente para desarrollar proyectos que saquen de la crisis al 53% de la población #80MilMillonesParaLasMujeres pic.twitter.com/CshEWKo5px — Di 🎯 (@LaCaballero) May 14, 2020

Saldarriaga anotó que además hay unos hallazgos de la Contraloría General de la Nación "porque no hay unos trazadores claros en los temas presupuestales de género".

El Valle del Software

Ahora la preocupación se centra en el llamado Valle de Sofware, línea estratégica bandera de esta administración y en la que las mujeres se sienten excluidas. Toro al respecto dice que es un campo en el que aún no entran muchas mujeres, y tampoco queda claro cómo lo harán.



“Exigimos que el Valle de Software garantice el presupuesto e indicadores para la transversalización del enfoque de género en todo el Plan de Desarrollo”, concretó la Ruta Pacífica de las Mujeres en un comunicado.



Al respecto, Toro agrega que ha dialogado con varias mujeres del entorno, que manifiestan las dificultades que se tienen para encontrar empleos en este campo, además de que las mujeres no estudian en la misma medida que los hombres carreras de este tipo, como lo demuestra el informe de Medellín cómo vamos.



Agregó que en campaña, el alcalde se reunió tres veces con la Mesa Mujer de Medellín, y en su concepto, fue el "candidato que mejor recogió sus inquietudes y propuestas".



En el documento se señala que por área de conocimiento, se mantienen los principales resultados encontrados para el año 2017, esto es que las mujeres estudian

más ciencias de la salud (68,1 % vs 31,9%); economía, administración y contaduría (60,2% vs 39,8%); agronomía, veterinaria y afines (57,3 % vs 42,7 %) y ciencias de la educación (54,2 % vs 45,8 %). En contraste, este informe reafirma que se mantiene el dato obtenido durante los dos años anteriores en cuanto a que los hombres estudian más ingeniería frente a la cantidad de mujeres (68,5%% vs 31,5%).​

"Si la ciudad le apunta a esta economía, esto quiere decir que muchas mujeres se van a quedar sin empleo, sin acceder a las oportunidades del Valle de Software, o que se van a quedarse en la parte operativa", recalcó Toro.



Para Saldarriaga es difícil que el alcalde se desligue de su programa bandera, pero agrega que un enfoque allí para mujeres sería implementar un software que permitiera hacerles un seguimiento con medidas de protección, debido que por la cantidad de denuncias se hace difícil que un comisario de Familia le haga seguimiento a cada una. De esta manera, el sistema arrojaría a las mujeres que han hecho varias denuncias, lo que reduciría la cifra de feminicidios en un 80 por ciento, plantea la concejala.

MELISSA ÁLVAREZ CORREA

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN