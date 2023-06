Tras permanecer 40 días perdidos en la selva del Guaviare y Caquetá, los cuatro menores indígenas que sufrieron un accidente aéreo el pasado 1 de mayo fueron encontrados este viernes por uniformados e indígenas que apoyaron la incansable búsqueda que fue bautizada como operación Esperanza.



Los menores Lesly (13 años), Soleiny (9 años), Tien (4 años) y Cristin Neriman (1 año) fueron hallados en la vereda Palmarosa, en zona rural de Solano, Caquetá; y en la madrugada de este sábado fueron trasladados a Bogotá para ser atendidos por un equipo médico multidisciplinario que evalúa sus condiciones de salud.

Más de 200 personas, entre uniformados de la Fuerza Pública, miembros de comunidades indígenas y rescatistas, participaron en el operativo de búsqueda que inició en los días posteriores al accidente de la avioneta tipo Cessna 206 que se estrelló en la selva con 7 pasajeros a bordo.



Una de las personas que acompañó la incansable búsqueda fue Carlos Villegas, perteneciente a la Defensa Civil de Rionegro (Antioquia), y su perro Tellius, un pastor belga malinois que ajusta tres años de entrenamiento para apoyar este tipo de labores de rescate.

El paisa Carlos Villegas junto a su perro de búsqueda y rescate Tellius. Foto: Cortesía Carlos Villegas.

Ambos fueron seleccionados entre un amplio grupo de guías caninos de todo el país por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y junto con un colega de Bogotá ingresaron a la selva amazónica en la que se iba a convertir en la última semana de búsqueda.



El pasado 3 de junio, los dos hombres y los dos canes fueron llevados a lo profundo de la selva para apoyar las labores de los Comandos de Fuerza Especiales e indígenas. Para ese momento, Wilson —el perro insigne de la búsqueda que sigue desparecido— ya se había perdido en la selva y el otro can que acompañó el proceso había sido evacuado.

Uno de los rescatistas que participó en los últimos días de búsqueda de los niños en la selva fue el paisa Carlos Villegas de la Defensa Civil de Rionegro.



Su relato es simplemente increíble.



Uno de los rescatistas que participó en los últimos días de búsqueda de los niños en la selva fue el paisa Carlos Villegas de la Defensa Civil de Rionegro.

Su relato es simplemente increíble.

Así ingresaron a la zona de búsqueda

"Nos escogieron el viernes (2 de junio) e ingresamos a la selva el sábado, al lugar de la H, donde sacaron a los niños, a donde llegaba el helicóptero", recuerda Villegas en diálogo con EL TIEMPO.



Los guías caninos sugirieron a quienes estaban a cargo no enviarlos juntos a los mismos lugares, por lo que a Villegas lo mandaron para la zona donde estaban las últimas huellas que se habían visto de los niños. La distancia desde la H hasta ese punto no era más de 1.300 metros que en el espesor de la selva pantanosa se vuelven en una eternidad.



"Cuando ingresamos a la zona nos asignan a un comando, es decir, un equipo de Fuerzas Especiales, son unos 6 comandos. Me llevaban con ellos y teníamos que ir a buscar por la zona. Cada uno tenía equipos especializados, sus GPS, antenas y radios satelitales", comenta el guía.



La búsqueda se hacía en paralelo. Cada 50 metros se paraba un comando y el guía se iba con el último, que estaba en la parte más grande, para enviar a Tellius hacia los lados y que hiciera el barrido completo hasta alcanzar un kilómetro cuadrado.

Tellius, un pastor belga malinois de 3 años y compañero de Villegas, tras un día de extensa búsqueda en la selva. Foto: Cortesía Carlos Villegas.

Los riesgos de la selva

El kilómetro cuadrado lo tenían que revisar durante todo el día y de varias formas para estar seguros de que allí no estuviesen los cuatro menores indígenas.



Los hombres gritaban el nombre de la niña para tratar de encontrar algún rastro y desde el helicóptero se hacía perifoneo en su lengua indígena. En tierra, con parlante, también buscaban alguna señal.



En las ramas de los árboles se dejaron pistas con cinta amarilla y algunos pitos para que los niños hicieran ruido en caso de encontrarlos. En las noches, grandes reflectores, tipo Hollywood —como los describe Villegas— iluminaban en cielo para guiar a los menores hasta el punto de rescate.



A la par, los rescatistas enfrentaban los propios riesgo de estar internados en la selva. Las matas y los animales venenosos, las picaduras de insectos y el temor de que hubiera disidencias de las Farc y minas antipersonas que atentaran contra ellos y los perros.

"Todo el día estaba mojado. Desde que entré, porque así no estuviera lloviendo uno rozaba las matas que estaban mojadas y esa agua la absorbía uno. En cualquier momento empezaba a llover y era por varias horas. A las 4 de la tarde ya oscurecía y tocaba parar y armar los cambuches, dormíamos en hamacas y toldillos".



En hamacas y en toldillos con el temor de que las arañas, los escorpiones y las hormigas picantes no los fueran a despertar en la mitad de la noche, así se hubieran aplicado el repelente con alcohol, alcanfor y crema ultratono que preparaban en la selva para espantar a los animales que picaban hasta por encima de la ropa.



Al día siguiente, la jornada empezaba a las 5 de la mañana, momento en que se despertaban, y una hora más tarde ya estaban todos listos para partir. Tras recibir la indicación de los comandos que participan en el briefing matutino iniciaba la búsqueda en el área asignada.



Una aguapanela despertaba el estómago en las mañana y el resto del día lo pasaban con las dos raciones de comida que les daba el Ejército. Casi siempre, pastas que se terminaban de preparar con agua caliente.

Esta fue una de las primeras imágenes que se conoció de los niños rescatados en la selva. Foto: Archivo particular

Wilson y su aparición en la selva

Desde que Villegas, su compañero y los dos canes ingresaron a la selva sabían que Wilson estaba perdido desde hacía varios días. Para ese momento, no había ningún otro perro de rescate y por eso entraron los de la Defensa Civil.



"El día antes de nosotros venir lo alcanzamos a ver. Lo vimos por ahí a 30 metros, lo intentamos llamar. El compañero mío se acercó donde él, intentó jugarle para ver si lo podía capturar, pero se fue".



Lo que cree el equipo es que Wilson estaba asustado por alguna razón. No se sabe si fue por el helicóptero, por el ruido o porque no veía a su guía que ya había salido de la selva y estaba en la base en San José del Guaviare.

Carlos Villegas y su perro Tellius durante las extensas búsquedas de los niños en la selva. Foto: Cortesía Carlos Villegas.

Nunca perdieron la esperanza

El equipo de búsqueda nunca perdió la esperanza de encontrar a los menores con vida. Aunque a Villegas y Tellius les faltó un día en la selva para presenciar el histórico momento, hoy están satisfechos y felices de que por fin hayan aparecido.



"Siempre nos levantábamos con la misma motivación de que los íbamos a encontrar. Todos los días decíamos lo mismo. Los comandos son personas con mucho corazón, siempre buscaban con todo el amor del mundo", dijo el hombre de 37 años.



A ellos los sacaron de la selva porque las condiciones de la selva los podían poner en riesgo. "No podíamos comer tantos días esas raciones. Ellos (los comandos) tienen entrenamiento para estar allá, pero nosotros no. Ellos no tomaban agua, yo tenía que andar con mi camelback".

Así fue la llegada a Bogotá de los cuatro niños que sobrevivieron en la selva. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Su primera vez en la selva

Para Villegas y Tellius fue su primera experiencia de rescate en medio de la selva. Aunque desde hace 3 años entrena al can, de la década que lleva en la Defensa Civil, nunca había tenía la oportunidad de trabajar bajo este tipo de condiciones.



Lo más cercano que estuvo en el pasado a situaciones similares fue en los bosques del Oriente antioqueño —donde suele entrenar a Tellius— y emergencias en municipios del Chocó.



De hecho, el can llegó a casa con algunas picaduras de varios animales y heridas en todo su cuerpo, por lo que ya fue revisado por un veterinario para que pueda volver pronto a labores de rescate.



"Hoy mismo vamos a empezar a entrenar con él, tiene que ser todos los días, constante, para que cada vez mejore más y se mantengan animados", puntualizó Villegas.



