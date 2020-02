Hasta finales de febrero continuarán olores en la PTAR de Bello

La Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM) se comprometió a ejecutar un plan de acción en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Aguas Claras, con el fin erradicar los malos olores que vienen afectando la cotidianidad de los habitantes de Bello, municipio al norte del área metropolitana.



En conjunto con la Gobernación de Antioquia, el director del Área Metropolitana, Juan David Palacio Cardona; el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, y el alcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez Muñoz, decidieron reactivar la mesa técnica del Consejo Departamental Ambiental para hacer frente a esta situación.

Esta, se enfocará, sobre todo, en evaluar y ejecutar tareas que propendan para dar soluciones más pertinentes y efectivas desde el punto de vista técnico; además, de hacerle el seguimiento a la problemática. La mesa también contará con la participación de la comunidad afectada.



La próxima semana, la entidades involucradas convocarán a una nueva reunión en la que el Consejo de Gobierno de Bello discutirá sobre la agenda de los próximos cinco meses. Se espera que en esta la comunidad haga presencia, al igual que los concejales bellanitas.

Para el gobierno local, esta situación supone una prioridad a la que debe dársele una solución inmediata. “Trazamos ya una agenda para poder intervenir desde este mismo momento y poder dar una solución oportuna”, indicó el alcalde Pérez. Según la comunidad, la percepción del mal olor los perturba desde hace más de 16 meses, con épocas en las que se ha intensificado, como es el caso de este último mes.



Por su parte, en la PTAR Aguas Claras, hoy esperan terminar con la instalación de filtros de carbón activado en los extractores de aire del edificio donde está ubicada la sección de secado de biosólidos. Se dice que aquí se encuentra uno de los mayores puntos de generación del mal olor. De igual manera, también dispersarán en estos desechos unos químicos que ayudarán a la inhibición del rancio olor.

En el siguiente vídeo se expone una breve descripción de la coyuntura en la PTAR de Aguas Claras, Bello, en el que se anuncian acciones de contingencia por parte de EPM, atendiendo el llamado de atención realizado por la Asamblea mediante la Comisión Accidental.

Ana Milena Joya, Vicepresidente de Proyectos de EPM, dijo que se estima que al finalizar febrero los olores en la planta de tratamiento de aguas residuales disminuyan significativamente y agregó que los estudios que la Empresa ha realizado han concluido que los olores de la planta no generan afectación sobre la salud humana.



La comunidad perjudicada, por su parte, continúa denunciando los malos olores, pues estos aún no cesan. Además, esperan una solución para esta situación que les acarrea una afectación no solo ambiental, sino también social.



