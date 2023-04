Un curioso caso de soborno a la autoridad se presentó en las últimas horas en un barrio al nororiente de Medellín, luego de caso de hurto y plan candado de la Policía Nacional.



Dos sujetos fueron vistos por las cámaras de video vigilancia de Manrique al momento en que robaron una motocicleta y un celular, a un hombre que transitaba por el sector.

El cuadrante de la zona realizó un plan candado en el barrio para dar con la ubicación de la moto y cuadras más adelante del lugar donde sucedieron los hechos fueron interceptados la Policía.



Al ver a los uniformados, los sujetos arrojaron un arma de fuego al suelo, la cual pudo ser incautada. La motocicleta y el celular también fueron recuperados en ese momento.



Los hombres, que tenían 22 y 23 años, fueron capturados por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas.



Minutos después de haber sido trasladados a la estación de Policía de Manrique, el hermano de uno de ellos llegó hasta ese lugar para preguntar por el procedimiento.



En ese momento, el hombre de 18 años ofreció a los policías 800.000 pesos en efectivo para que no realizaran el procedimiento y que su hermano no fuera puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.



Pero el soborno no logró su cometido y por el contrario, los uniformados procedieron a capturarlo por el delito de cohecho.



Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.



MEDELLÍN