Paso restringido en la vía Medellín - Bogotá por enorme socavón

Personal especializado del Instituto Nacional de Vías (Invías) permanece en la zona de la autopista Medellín - Bogotá, donde se presentó un enorme socavón este sábado 15 de junio, a la altura de Cocorná (Antioquia).

Pese a que la eventualidad pone en riesgo el funcionamiento total de la vía, la entidad adelanta trabajos sin parar para evitar que esta no sea cerrada, especialmente, en vísperas del puente festivo que comienza el viernes 21 de junio.



De acuerdo con Juan Esteban Gil, director Nacional del Invías, ingenieros, personal técnico y maquinaria fue dispuesta para desarrollar las labores de reparación de este sitio. En este momento, añadió, hay tránsito restringido con apoyo de la Policía de Carreteras.

Avanzan los trabajos de @InviasOficial para solucionar la contingencia por el socavón que se presentó en la vía Medellín - Bogotá y que sería causado por un particular. Más información aquí https://t.co/kvYcByNdTx pic.twitter.com/Uhn7GwBqUC — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 17 de junio de 2019

La ambiciosa apuesta es terminar esta misma semana los trabajos y lograr que no sea restringida la operación de la vía de forma permanente.



Cabe recordar que este enorme socavón fue ocasionado, según la entidad nacional, por un particular propietario de un predio aledaño a la troncal.



"La emergencia fue provocada por unos movimientos de tierras realizados en un predio aledaño a la vía, unos rellenos que no condujeron adecuadamente las aguas sobre la carretera ni sobre las tuberías y alcantarillas que hay sobre la vía, lo cual provocó un taponamiento y una pérdida de banca", manifestó el funcionario.



