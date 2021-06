El primer Plan Parcial del país está en Medellín y aún no lo terminan

En el 2000, gracias al Decreto 1284 se formuló y adoptó el Plan Parcial de Renovación Urbana del sector de Naranjal, en Medellín, como proyecto piloto en el país.



Ubicado en la comuna 11 (Laureles-Estadio), consta de 8 unidades de actuación urbanísticas (manzanas o etapas) con un área total de aproximadamente 215.296,8 metros cuadrados.



Sin embargo, fue apenas en 2013 cuando comenzaron las obras de la segunda unidad gracias a un reajuste al decreto y al interés de un inversionista para desarrollar el proyecto: CASS Constructores, adjudicación que tuvo muchas críticas por algunos concejales, quienes cuestionó la idoneidad de esa empresa para desarrollar el proyecto, ya que carecía de experiencia.

El tiempo les dio la razón. De los $33.000 millones que debió poner el consorcio para la construcción, que inició en noviembre del 2013, solo aportó unos 18.000 millones.



A lo anterior se sumaron los problemas legales que en 2018 afrontó Paola Fernanda Solarte, quien fungía como representante legal de CASS y fue salpicada por el escándalo de Odebrecht por presunta irregularidad en contratos.



Desde entonces, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), operador urbano del proyecto, comenzó con los procesos de inhabilidad de CASS y lograr la cesión del contrato a otro contratista.

"¿Por qué estaba tan enredado el proyecto? porque las inversiones que los compradores hicieron en los apartamentos, que fueron a una fiducia, que se supone no debe dejar que se gaste esa plata hasta que no se garantice que haya cierre financiero. Pues por alguna razón, esa plata se gastó y cuando fuimos a reactivar el proyecto ya no había recursos", explicó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien este 11 de junio anunció la reactivación de las obras del Plan Parcial.



La culminación de la unidad 2 y la reactivación la estructuración, financiación, construcción y comercialización de la 3, fueron adjudicadas al Consorcio Arrabal-Naranjal 2021, integrado por las empresas Grupo Qualitas Corp. Sucursal Colombia, IGV S.A.S. y CMS Desarrollos S.A.S.



“Encontramos un proyecto totalmente siniestrado, pero no nos concentramos solo en seguir con el proceso jurídico sino con buscar un inversionista para destrabar este proyecto de ciudad. Yo creo que devolviéndole la confianza a este proyecto podemos generarle más certeza a las personas y atraer más inversionistas para desarrollar el resto de las etapas”, expresó el gerente de la EDU, Wilder Echavarría.



De acuerdo con él, encontraron dos torres de cuatro proyectadas, de las cuales solo hay construidos 120 de 240 apartamentos.



La inversión para terminar esta etapa es de unos $34.000 millones, con un plazo de 14 meses para culminar la construcción de las dos torres de apartamentos y el urbanismo que hace falta.

De la tercera etapa, el gerente de la EDU explicó que la gestión predial avanza en un 55 por ciento y que se requerirían unos $18.000 millones para la totalidad de la adquisición de predios.



"Vamos a activar la obra de la unidad 2 y, paralelamente vamos modelar el negocio de la 3, por lo que esperamos el próximo año salir a las ventas mientras se hace la adquisición predial", dijo Echavarría.



El anuncio del alcalde si bien generó expectativa en la comunidad, también hubo desilusión pues no hay una fecha clara para la construcción de la Unidad de Actuación Urbanística (UAU) número 5, que comprende los proyectos de Viviendas de Interés Prioritario y Social (VIP y VIS).



“Teníamos la esperanza de que nos dijera que va a reactivar todo el Plan Parcial completo, porque estamos a la espera de las viviendas VIP y VIS, sobre todo para las madres cabezas de hogar”, expresó Nancy Maya López, habitante de Naranjal y representante de Cornaranjal.



Además de los proyectos de vivienda, la comunidad también solicitó garantías para que se aplique una efectiva Política Pública de Protección a Moradores para que no haya más desplazamiento y que todo sea concertado con la comunidad.



“Somos un barrio supremamente olvidado y en una situación precaria. También esperamos que se concrete el parque industrial de residuos sólidos para asociar a los empresarios de la recuperación (recicladores) de Naranjal”, expresó la representante legal de Cornaranjal.

Al respecto, Sergio López, director del Departamento Administrativo de Planeación, expresó: “este mes vamos a firmar el Plan de Acción de la Política Pública de Protección a Moradores que tiene tres enfoques: riesgo, obra pública y renovación urbana que va a permitir que sí podamos reactivar la renovación”.



Por su parte, el alcalde Quintero aseveró que en los proyectos en la ciudad la gente debe ser la clave y no los deben sacar, como se ha visto en otros proyectos de infraestructura.



“Por eso es muy importante que dentro de toda esta transformación se aplique la política de moradores, que garantiza que no sean sacados a las malas sino que se conviertan en actores claves del desarrollo”, dijo el mandatario.



En ese sentido, la UAU 5 es clave, ya que tendrá las viviendas VIS y VIP a las que, según el gerente de la EDU, el derecho de preferencia lo tienen los moradores.



“La idea es que podamos apalancarlos, vía subsidio, para que puedan estar acá. Ya estamos hablando con el Isvimed para comenzar a activar las mesas con nuevos inversionistas para que enfoquen sus esfuerzos en esta UAU, que tendría capacidad para construir unas 300 o 340 viviendas”, dijo Echavarría.

El tema jurídico

La administración municipal informó que el Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó una demanda por $51.000 millones, que se suma al componente para resarcir a quienes resultaron afectados y seguir avanzando en la obra.



Sobre esto, el gerente de la EDU explicó que esta acción se divide en dos partes que suman ese total: “Un incumplimiento por no haber terminado las obras y un incumplimiento en los aportes, porque en su momento el inversionista tenía que depositar los dineros para apalancar las obras y poder terminarlas, pero el contratista incumplió”, dijo Echavarría.



