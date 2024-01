El ‘top 3’ de aciertos y errores de la alcaldía Quintero en obras de infraestructura

Termina la alcaldía de Daniel Quintero, la cual estuvo marcada de polémicas, denuncias y ataques; no solo desde la oposición, sino también de él contra sus contradictores.



En medio de toda esa controversia, las obras de infraestructura han sido un ‘caballito de batalla’ de ambos lados.

Quintero, por un lado, resalta que sacó adelante obras de administraciones anteriores que estaban enredadas, retrasadas u olvidadas. La oposición, por otra parte, critica que los proyectos de su Plan de Desarrollo no se hayan llevado a cabo.



Estas son tres decisiones acertadas de la Administración Quintero en cuanto a obras de infraestructura.



1. Metro de la 80

Prototipo del Metro de la 80 Foto: Metro de la 80

Sin duda el proyecto de infraestructura más importante de la ciudad en los últimos 25 años. Si bien fue presentado en 2017 por la primera alcaldía de Federico Gutiérrez, su avance no fue el esperado y, según la actual alcaldía, cuando se radicó en 2019 ante el Gobierno Nacional para su cofinanciación, tenía algunas irregularidades que debían ser subsanadas.



De acuerdo con Quintero, el proyecto no tenía recursos, los diseños no estaban en fase III (finales), no tenía claro el valor e incumplía en por lo menos siete exigencias que le hizo el Departamento de Planeación Nacional (DNP).

El proyecto venía estructurado, pero fue muy importante que lograra la consecución de los recursos FACEBOOK

TWITTER

De hecho, entre las críticas hechas a la alcaldía 2015-2019 de Gutiérrez, está que en este corredor de la 80 se construyeran estaciones de Metroplús para que por allí pasara la Línea O de buses y no el futuro metro.



Además, que el candidato para suceder a ‘Fico’, Santiago Gómez, dijera en un debate que este proyecto era inviable.

Lo cierto es que en la alcaldía Quintero este proyecto logró la cofinanciación del 70 por ciento por parte del Gobierno Nacional, la terminación de dos intercambios viales y la firma del contrato para en 2024 comenzar las obras civiles.



Piedad Patricia Restrepo, directora de Todos x Medellín, reconoció la labor hecha por la actual administración en esta obra. “El proyecto venía estructurado, pero fue muy importante que lograra la consecución de los recursos”, dijo Restrepo.

2. Biblioteca España

La polémica Biblioteca España Foto: Contraloría de Medellín

La Biblioteca España, en la ladera nororiental, por años ostentó el penoso apelativo de ser el ‘elefante blanco’ más grande de la ciudad.



Sin embargo, la Administración Quintero optó por su recuperación, la cual tendría un valor de 30.800 millones de pesos.



Las obras comenzaron el 19 de enero del 2022 y una vez culminada la reparación este espacio contará con tres cajas o edificaciones, un área construida de 5.208 metros cuadrados (35 por ciento más de la que tenía) y un mayor aprovechamiento del espacio.



Actualmente se encuentra en la fase final de trabajos y aunque se prometió su entrega para antes de que terminara el 2023, este cronograma no se cumplirá, y peor aún, al parecer quedarían faltando recursos para su terminación.



La Alcaldía Distrital anunció una adición presupuestal de 7.000 millones de pesos y un nuevo plazo de entrega, que sería en mayo del 2024. Sin embargo, según la abogada Gloria Jaramillo, quien investigó el contrato de esta obra, reveló que el costo total de la reparación sería de casi 45.000 millones de pesos.



A pesar de lo anterior, la recuperación de esta obra es importante para la zona nororiental, ya que reactivaría el turismo y la economía de la zona, pues se calcula que, una vez terminen las obras este referente sea visitado por más de 645.000 personas cada año.

3. Cable Picacho y Metroplús

Cerca de 420.000 personas de las comunas 5 y 6 de Medellín, y 1 de Bello, se benefician con la nueva línea del Metrocable Picacho. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Cable Picacho, Metroplús por la Oriental y Metroplús 12 Sur son tres obras que tenían que estar listas en la alcaldía 2015-2019, pero que, por diversas razones no fue así.



La primera obra comenzó a construirse en marzo del 2018 con la promesa de ser entregado a mediados del 2019. Sin embargo, esto no se cumplió y, después de la pandemia, en junio del 2021 fue puesto en operación durante la alcaldía Quintero.



De otro lado, dos corredores de Metroplús con problemas en la alcaldía de ‘Fico’ también se llevaron a cabo en la siguiente. Se trata del corredor de Metroplús de la Oriental y el de la 12 Sur.

Nuevas estaciones de Metroplús en Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

El primero fue polémico ya que allí Gutiérrez había instalado uno de los llamados ‘corredores verdes’, el cual después tuvo que ser removido para darle paso a la construcción de esta obra de movilidad.



Finalmente, y después de varios escollos, el corredor exclusivo de Metroplús se entregó en julio del 2021. El tramo está conformado por de 4,1 kilómetros, cinco estaciones y moviliza en promedio 16.000 personas/día.



Por último, el tramo 12 Sur comenzó obras en 2017, pero el contratista que se quedó sin recursos para terminarlas y en 2019 esta quedó siniestrada con un 55 por ciento de avance.



A mediados de abril del 2021 se adjudicó a un nuevo contratista, quien a pesar de también tener retrasos en la fecha de entrega, finalmente culminó la obra en julio del 2023.



Para Andrés Pava Restrepo, docente de la Universidad EIA, este es uno de los mayores logros de la alcaldía saliente, a pesar de que no fue un proyecto propio.



“Esta obra tuvo un problema muy serio y duró años paralizada con amenaza de convertirse en un ‘elefante blanco’ y estaba generando problemas de movilidad, de seguridad peatonal, por lo que se abona que se haya logrado resolver porque era una lunar en la ciudad”, opinó el docente.



Lo malo

En cuanto a lo negativo, la directora de Todos x Medellín afirmó que en la mayoría de promesas que hizo Quintero en su Plan de Desarrollo se rajó.



“Casi todo lo que planteó en obras nuevas quedó en cero o con muy bajo avance, entonces lo poco que puede mostrar es lo que ya estaba estructurado y avanzando, que es lo mínimo que uno espera de un gobernante”, expresó Restrepo.



Por su parte, Pava expresó que la alcaldía Quintero rompió con una tendencia de desarrollo que tenía la ciudad de realizar obras apoyándose en la triada estado-universidad-empresa, lo que terminó afectando los proyectos propios de la llamada Medellín Futuro.

1. Ciclorruta Norte-Sur

Fue una de sus principales promesas de campaña, una gran ciclorruta de casi 20 km. que uniría de sur a norte el valle de Aburrá.



En el seguimiento del plan indicativo de la Alcaldía, con corte a agosto 31, este proyecto presenta 37 por ciento de avance, pero en la ciudad de esta obra no se ve nada.



La respuesta de la Secretaría de Movilidad fue que “se pretende alcanzar la etapa de diseños, teniendo en cuenta que hasta allí es la competencia de la Secretaría de Movilidad”.



El Área tiene el presupuesto, pero los diseños no están listos.



Esta obra buscaba unir el norte y el sur del Valle de Aburrá dejando 20kms de cicloinfraestructura, adecuando 3 puentes y una conexión oriente-occidente, generando 79.000 viajes y 42.000 m2 de espacio público. — Carlos Cadena-Gaitán (@CadenaGaitan) March 30, 2023

Carlos Cadena-Gaitán, quien fue el primer secretario de Movilidad de la alcaldía Quintero, no se explica por qué este proyecto no está en obra si tras su renuncia en marzo del 2021 “ya tenía un trazado definido y presupuesto asignado”.



Para el docente de la EIA, este era un proyecto que no era fácil de hacer por la falta de espacios urbanos que hay al margen del río Medellín, que es el que cruza la ciudad de sur a norte y viceversa.



“Un proyecto de estos no sale de la noche a la mañana, por lo que se requería un manejo de espacio público, una adecuación de las secciones viales existentes, seguramente incurrir en compra de predios para garantizar una franja segura, etcétera. Hay un montón de procesos que requiere una articulación con lo que ya estaba en la ciudad”, opinó Pava.

2. Centros del Valle del Software

La Alcaldía Quintero prometió 21 de estos CVS Foto: Alcaldía de Medellín

Con la premisa de Medellín Valle del Software, la alcaldía Quintero quiso poner su sello en el que ya es un Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación con unas obras de infraestructura llamadas Centros del Valle del Software (CVS).



En su Plan de Desarrollo Medellín Futuro prometió 21 de estos espacios, pero con corte a diciembre de este año, solo han sido entregados 14, un avance de poco más del 66 por ciento.



Los 14 Centros del Valle del Software están ubicados en Popular, Manrique, Castilla Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, Belén, Doce de Octubre, San Cristóbal, San Antonio de Prado, San Javier, Guayabal, Santa Elena y San Sebastián de Palmitas.



Desde la Alcaldía de Medellín indicaron que se dejan otros tres más proyectados. Es decir, que no se cumplió la meta.

3. Parques del Río Norte

La obra tendrá lugar en la zona norte de Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

A comienzos del Gobierno Quintero se anunció la continuación de una nueva fase del proyecto Parques del Río, esta vez en el norte.



Se dijo en su momento que tendría una inversión aproximada de 400.000 millones de pesos y que se priorizará una primera fase de 300.000 metros cuadrados de espacio público. Será, en total, 1,6 km. de longitud desde la cancha de Villa Niza hasta la autopista Norte.



Sin embargo, llegó la pandemia y este proyecto tuvo que ser modificado. Lo que prometió la alcaldía que haría es priorizar 70.000 metros cuadrados de espacio público con una inversión superior a los 62.700 millones de pesos.



Se dijo que los trabajos comenzarían en enero del 2023, pero fue apenas a finales de septiembre de ese año que comenzaron labores de obras hidráulicas de la primera de las tres fases que tendrá el proyecto.



“Esta fase tendrá 26.000 metros cuadrados de espacio público y beneficiará a más de 390.000 personas en el noroccidente”, indicó en su momento Quintero.



De otro lado, Luisa Fernanda Gómez, secretaria de Infraestructura de Medellín, explicó que este 2023 se dejará entregada la configuración de los estudios y diseños en fase III para 70.000 metros cuadrados.

La primera fase de este proyecto le dará a la ciudad 300.000 metros cuadrados de espacio público. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

“En esos 70.000 metros cuadrados nos encontramos en la gestión predial con un avance significativo, ya que son 49 predios adquiridos de 52, entonces estamos ad portas de terminar la gestión predial, de tener los estudios y diseños definitivos para esta primera etapa y lo que vamos a entregar con el alcalde Daniel Quintero es el inicio de la ejecución del espacio público de 26.000 metros cuadrados”, contó Gómez.



En resumen, durante este cuatrienio el proyecto solo dejó avances incipientes de obra civil para 26.000 metros cuadrados y con la incertidumbre si la alcaldía de Federico Gutiérrez le dará prioridad.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10