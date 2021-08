Comercio en San Juan afectado por obra que le dará paso al Metro de la 80

Lo único que tiene de ‘gran esquina’ el sector de San Juan con la 80 es el centro comercial que lleva ese nombre.



Paradójicamente, de la cercanía, paisajismo y tranquilidad que caracterizaban esta zona de Medellín, poco queda. Esto, gracias al intercambio vial que allí se construye para darle paso al futuro Metro de la 80.

Y mientras la obra avanza rápidamente, lentamente los comerciantes dicen que se están yendo a la ruina.



Así lo informan quienes tienen locales en este centro comercial, que si bien les dijeron que serían afectados indirectos de la obra, se sienten como si fueran directos perjudicados.



“Hace como tres meses comenzaron unas obras en la bahía donde se parqueaban los carros y prácticamente nos tienen encerrados. Además, con los desvíos que pusieron se volvió prácticamente imposible venir a este centro comercial”, expresa Rodrigo Aristizábal, vocero de los comerciantes.

Este es el panorama al interior del centro comercial Gran Esquina, en San Juan con la 80. Foto: Jaiver Nieto

Aseguran que ellos tuvieron que llamar a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) para que les explicaran en qué consistía esa obra, ya que, aseguran, no hubo una clara socialización y no les explicaron los perjuicios que iban a tener.



De los 108 locales comerciales que hay en el centro comercial, poco más de 20 han cerrado y el 100 por ciento ha sufrido afectaciones en sus ventas.



“Íbamos muy bien después del duro golpe de la pandemia, hasta que llegó esta gente (EDU) a demoler todo y a cerrar todas las vías”, agrega Aristizábal.



Es el caso de María Elena Lezcano, quien tiene su patrimonio y el de su familia en los locales de la Gran Esquina.



“Yo tengo tres locales, mi esposo, dos; mi hermana, dos; y mi hija, dos. Hay tres desocupados que no hemos podido arrendar y estamos atrasados con todo el mundo. Esta obra nos ha jodido más que la pandemia”, cuenta la mujer.

La obra, ubicada en la entrada del centro comercial Gran Esquina, dificulta el acceso de los visitantes Foto: Jaiver Nieto

Otro de los afectados es Andrés, quien tiene una pizzería justo donde hicieron la obra. El hombre asegura que pasaba de vender 40.000 pesos en un día a solo 10.000.



“No hemos podido tener una reactivación después de la pandemia. No entiendo para qué nos hacen esta obra al lado si la EDU se está enfocado es en hacer el puente. Hace semanas que no vemos a nadie trabajando en este frente de obra”, dice el comerciante.



Ellos aseguran que desde la EDU les dijeron que la obra en la bahía tardaría unos dos o tres meses, pero han pasado más de cuatro y la situación sigue igual.



A esto, se le suma el peligro que se volvió transitar peatonalmente por la zona debido al desvío vehicular sin que haya personal de tránsito controlando el flujo de vehículos.

La EDU responde

Margarita Contreras, subgerente de ejecución de proyectos de la EDU asegura que este año se han realizado varias reuniones –físicas y virtuales– con los afectados de la obra.



Sobre la obra en la bahía que genera la afectación en la Gran Esquina, Contreras argumenta que este lazo se necesitaba utilizar como desvío de vehículos.



“Esta bahía, que es espacio público, desaparecerá en el proyecto definitivo y no se podrá aprovechar para fines comerciales. Esta, y todas las afectaciones fueron expuestas a las directivas del edificio y del centro comercial”, dice la funcionaria.

El Intercambio Vial de San Juan avanza en 40% Foto: Jaiver Nieto

“De acuerdo al cronograma de actividades, las obras en esa etapa finalizarían el 9 de noviembre, mientras que el plazo contractual de toda la obra finaliza el 6 de abril de 2022”, indica la vocera de la EDU.



Contreras destaca que la obra en cronograma debería estar sobre el 33 %, pero que se encuentra en el 40 %, lo que es una ventaja ya que podría traducirse menor tiempo de obra, por lo que también sería menor el tiempo de las afectaciones.



De otro lado, la subgerente resalta otro avance de la obra, que tiene que ver con el 100% de la gestión de los predios necesarios para la construcción, ya que adquirieron los 129 predios gestionados.



“Hoy no tenemos ningún tipo de afectación con temas prediales y todas las dificultades que se tenían al inicio ya están superadas”, dijo Margarita Contreras, subgerente de ejecución de proyectos de la EDU.



Para la construcción del Intercambio vial de San Juan, la Alcaldía informó que la inversión es cercana a los $42.500 millones. La obra cuenta con un puente elevado en esta intersección, el cual tendrá una longitud de 268 metros.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10