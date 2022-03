De los siete intercambios viales por los que pasará el futuro metro de la 80 de Medellín, hay tres priorizados y dos que ya están en obra: el de la calle San Juan y el de la calle Colombia.



Este último avanza en 97% y este 18 de marzo logró un importante hito. Se trata de la habilitación de un puente de 221 metros en doble calzada, el cual estará en funcionamiento de manera diurna, de 6 a. m. a 6 p. m.

Esta obra busca mejorar la movilidad del occidente de la ciudad, especialmente en este cruce de la calle Colombia (cll 50) con carrera 80, que, según la alcaldía municipal, es uno de los 20 puntos con mayor accidentalidad, con 600 siniestros en un año.



Cifras de la alcaldía municipal indican que, en promedio, por este sector circulan unos 4.000 vehículos por hora, en horario pico.



De otro lado, aclaró la alcaldía, las rutas de buses continuarán circulando por los bajos del puente hasta culminar las obras del intercambio, las cuales consisten en labores de urbanismo y paisajismo alrededor del puente.



Con el objetivo de mejorar la movilidad en el occidente de la ciudad, mañana haremos apertura diurna del Intercambio Vial de la Calle 50 con la Avenida 80. La circulación de vehículos será entre las 6:00 a. m. y 6:00 p. m.

"Abrimos la vía y se acabó el taco, fue inmediato. Yo creo que la comunidad es la más contenta, porque les permite avanzar en el desarrollo del barrio. Esta es la inversión más grande hecha en el occidente de la ciudad, una zona que tiene más de un millón de habitantes que no tenía un sistema masivo de transporte como ahora lo va a tener: un Metro de Medellín", expresó el alcalde, Daniel Quintero.



Por su parte, Wilder Echavarría, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), contó que con esta obra se intervendrán 18.000 metros cuadrados de espacio público, de los cuales 7.000 son nuevos, además de la siembra de 8.000 plantas y de más de 500 árboles en el área de influencia de la obra.



“Con este intercambio no solo vamos a preparar al occidente de la ciudad para la futura Línea E del Metro sino que le proporcionaremos a los vecinos nuevo espacio público y zonas verdes para el encuentro ciudadano”, afirmó Echavarría.



Puente del intercambio vial de Colombia Foto: Alcaldía de Medellín

Asimismo, la secretaria de Infraestructura Física, Natalia Urrego Arias, contó que con esta obra se generaron más de 400 empleos y que la inversión municipal en la misma supera los $45.000 millones.



"Habilitar el paso vehicular por el nuevo puente elevado de Colombia es un hito muy importante. Ahora, nuestros esfuerzos estarán centrados en finalizar los trabajos complementarios para culminar por completo la obra. Así mismo, avanzamos en la construcción del intercambio vial de San Juan con la 80, donde tenemos un porcentaje de ejecución del 78% y pronto habilitaremos ese segundo puente”, explicó la funcionaria



Las obras de este intercambio comenzaron a finales del 2019 en medio de polémica por la gestión predial.



Cifras de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) indican que en la calle Colombia se adquirieron 117 predios, mientras que para el de San Juan la cifra es de 128.



En ambas zonas hay 369 propietarios y 306 arrendatarios.



