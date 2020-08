Medellín le dará continuidad al polémico proyecto Parques del Río

Después de los retrasos en los cronogramas, las polémicas por su pertinencia y los extracostos en su ejecución, la primera etapa de Parques del Río fue terminada en su totalidad a mediados de este año.



Fueron 5 años de trabajos para llevar a cabo esta obra, que le dejó a la ciudad 71.800 metros cuadrados de espacio público en sus dos fases ubicadas a cada margen del río Medellín, en el sector de Conquistadores.

Los tropiezos para llevar a cabo esta obra plantearon la pregunta de si debe o no continuar con el proyecto, que contempla en totalidad 8 etapas.



La alcaldía de Daniel Quintero le apostó a la continuación del que es considerado el proyecto de renovación urbana más ambicioso de la ciudad y que costaría unos 4 billones de pesos. La siguiente etapa para continuar el proyecto, está ubicada en el norte de Medellín y fue denominada Parques del Río Norte.



Natalia Urrego, secretaria de Infraestructura Física de Medellín, explicó que el proyecto, en su totalidad, es muy ambicioso. “Estamos hablando que va desde la autopista Norte Medellín–Bogotá hasta el Puente de la Madre Laura. Son 700.000 metros cuadrados en total”, explicó Urrego.



Sin embargo, aclaró, que la actual administración no podrá desarrollar toda la etapa.

Así sería el cambio en esta zona de Medellín con Parques del Río Norte

Con una inversión aproximada de 400.000 millones de pesos, se priorizará una primera fase que tendrá 300.000 metros cuadrados de espacio público. Será, en total, 1,6 kilómetros de longitud desde la cancha de Villa Niza hasta la autopista Norte.



“Es un proyecto integral que busca llegar con espacios de espacio público de calidad en zonas donde más hay deficiencia, que es la comuna 2, en su parte oriental y que tiene una mayor densidad poblacional y un crecimiento muy desordenado”, explicó la funcionaria.



El proyecto actualmente se encuentra en una fase de prefactibilidad y aún no se habla de tiempos de entre ni de inicio de obras, pues los trabajos avanzan en gestión predial y estructuración del alcance de la obra. En cuanto a la ejecución física de la obra, la alcaldía espera, por lo menos, llegar a la mitad.

En total, el proyecto espera darle a la ciudad 700.000 metros cuadrados de espacio público. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

“Hoy apenas estamos en etapa de prefactibilidad, siendo muy conscientes y lógicos entendiendo que el tema presupuestal se redujo por todo el tema de la pandemia, y con lo que tenemos comenzaremos con la etapa de gestión predial, consultoría y ejecución. Este será un proyecto muy dinámico en el que no vamos a esperar a que esté todo el diseño fase III para comenzar a ejecutarlo, sino que a medida que se vaya comprando el predio, se irá ejecutando la obra. Sin embargo, vamos a tener una consultoría de detalle y vamos a gestionar la aprobación en Planeación y Área Metropolitana del Valle de Aburrá en algunos procesos que son necesarios”, explicó Urrego.



A diferencia con su etapa predecesora, esta nueva fase de Parques del Río tendría menos inconvenientes en su construcción y mantenimiento, debido a que la zona verde será en terreno natural, lo que según la secretaria, trae beneficios en temas de mantenimiento.



De igual forma, más del 40 por ciento de los lotes de esta etapa son del municipio y esta fue otra de las opciones por las que optaron continuar el proyecto en esta etapa.



“El gran parque sería entre el río Medellín y Carabobo, lo que sería en un terreno natural que tiene mayores ventajas en comparación de hacerle mantenimiento a un piso duro y a la tenencia de equipos”, contó Urrego.

En los renders iniciales que maneja la dependencia, se aprecia que esta zona también tendrá un soterrado, sin embargo, con los recursos disponibles, es probable que no se alcance a hacer esta intervención vial, pero sí se dejaría planteada para su continuación en la alcaldía que llegue.



“Este sería diferente al soterrado que hay en Parques del Río fase 1, pues sería un semi-soterrado, menos profundo y tendríamos el nivel freático del río Medellín muy por debajo del nivel del soterrado, lo que hace que no se dependa tanto del nivel de bombeo como lo hacen los soterrados ya construidos. Esto hace su construcción menos compleja, menos costosa y con menos impactos”, contó Urrego.



Aclaró la funcionaria, que este proyecto es algo completamente nuevo y que no se tenía presupuestado en campaña. Aún no tiene diseño por lo que el trabajo inicial será estructurarlo bien para determinar su impacto. “Lo que sí nos dejó muy claro el alcalde es que al terminar su periodo, sí o sí, tenemos que dejar espacio público consolidado”, enfatizó la secretaria de Infraestructura.

DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10