El hito que logró la vía que agilizará la llegada al mar de Antioquia

Aunque el sueño de llegar al mar de Urabá en 4 horas y media se atribuye en gran parte al Túnel del Toyo o Guillermo Gaviria Echeverri, poco se habla de la conexión vial necesaria para llegar a este ducto, enclavado en las montañas del Occidente antioqueño y que será el más largo de América Latina con 9,75 kilómetros. Se trata del Autopista Mar 1, una importante vía 4G que servirá para agilizar la salida desde Medellín y evitará que la llegada al túnel se convierta en un cuello de botella.

Esta concesión tiene una longitud de 181 km. aproximadamente, distribuidos en cuatro unidades funcionales que incluyen: el mejoramiento de la calzada existente y la construcción de una segunda calzada entre Medellín y Santa Fe de Antioquia, la construcción del segundo tubo del Túnel de Occidente, de 4,6 km. de longitud, paralelo al ya existente; la rehabilitación de la vía entre Santa Fe de Antioquia y el corregimiento de Peñalisa (Salgar), en el Suroeste antioqueño; y la rehabilitación y la operación y el mantenimiento de la vía entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas, donde comienza el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri.



Jesús Rodríguez Robles, gerente general de Devimar, consorcio encargado de la construcción, operación y mantenimiento, contó que el proyecto en general superó el 80 por ciento de avance y a pesar de la pandemia, los trabajos se han mantenido por encima del cronograma, por lo que la obra se entregaría en el primer semestre del próximo año.

La obra ha generado un promedio de 3.000 empleos en la región Foto: Jaiver Nieto

La inversión total es de unos 2,8 billones de pesos, de los cuales, la fase de construcción está sobre los 2 billones.



“Acabamos de culminar el nuevo puente sobre el río Cauca, que servirá como conexión con el Occidente antioqueño por Santa Fe de Antioquia. Antes se hacía por el puente de Paso Real (o puente amarillo), que ya tiene más de 55 años de servicio y merece una jubilación digna, pues se construyó con especificaciones de ancho y resistencia que no son las actuales”, expresó Robles.



La nueva estructura tiene 426 metros de longitud (equivalente a cinco veces la altura edificio Inteligente de EPM) y su construcción tardó poco más de un año. Se llevó a cabo con el sistema de voladizos sucesivos y vigas prefabricadas a través de dos carros de avance y dos grúas telescópicas.

La construcción del nuevo puente comenzó hace poco más de un año. Foto: Jaiver Nieto

El nuevo puente reemplazará al puente Paso Real, construido en los años 60 e inaugurado en 1965. Fue obra del ingeniero Juan de Dios Higuita y que a su vez sustituyó al puente colgante de Occidente que hoy es patrimonio nacional.



Y aunque ya no soportará el tráfico pesado, aún se espera darle un uso a la amarillenta e icónica estructura.



“Se le dará otro uso. Puede ser un tráfico ligero, ciclovías, o algo turístico. Pero no podemos tumbar un puente que es un referente de la ingeniería antioqueña”, precisó el gerente de Devimar.



Esta obra (Mar 1) servirá de conexión, no solo de Medellín con el Occidente y luego con Urabá, sino también del Occidente con Cali y el Pacífico colombiano, a través de las vías 4G Pacífico 1 y Pacífico 2, esto gracias a la rehabilitación de la vía entre Santa Fe de Antioquia y Salgar, que incluye el mejoramiento del puente de Peñalisa sobre el río San Juan. Esta unidad funcional fue terminada y entregada en mayo del año pasado.

Segundo túnel de Occidente

El segundo túnel de Occidente estaría terminado para 2022. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Cabe recordar, que el segundo tubo del túnel de Occidente, de 4,6 kilómetros, logró el cale (unión de los dos frentes de excavación) en agosto del año pasado alcanzando uno de los hitos más importantes.



“Actualmente, en el túnel terminamos las labores de excavación, revestimiento y reforzamiento y estamos en las labores de finalización e instalación de equipos como ventilación, pavimentación, andenes, iluminación, servicios de emergencia y la adecuación del antiguo túnel para integrarlos los dos”, precisó Robles.



