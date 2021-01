Las obras críticas e inconclusas que tiene Antioquia 

Un total de 5 obras inconclusas y 42 en etapa crítica dio a conocer la gobernación de Antioquia tras un proceso de revisión del estado de las obras recibidas en ejecución en el departamento por la anterior administración.



Luis Fernando Suárez, gobernador (e) de Antioquia, indicó a finales de diciembre pasado que se definió una ruta de acción para poder sacarlas adelante, aclarando que la responsabilidad en la mayoría de estas recae en los municipios donde se encuentran ubicadas, por lo que habrá coordinación con las respectivas alcaldías.

"Es un acto de responsabilidad con Antioquia darle solución a estos grandes proyectos de infraestructura que presentan interrupción en el proceso de ejecución o que, en algunos casos, son proyectos en desuso y a los que se deben definir la ruta de trabajo para terminarlas y entregarlas", manifestó Suárez.



Las 5 obras reportadas al Registro Nacional de Obras Inconclusas son: la subestación de policía del corregimiento de Fraguas – Machuca, en Segovia, y los acueductos y alcantarillados de Santa Bárbara (Suroeste), Alejandría (Oriente), Giraldo (Occidente) y Arboletes (Urabá).



Sobre la primera, Suárez recalcó su importancia e indicó que se trata de una obra de 7.000 millones de pesos que fue suspendida durante su ejecución. "Encontramos que tristemente se suspendió el contrato y está en total abandono. La secretaría de Gobierno suscribió un convenio con la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (VIVA) que va hasta marzo de 2021 para tener el presupuesto actualizado para terminar la obra", expresó el mandatario departamental encargado.



De todo seguir como está planeado, la obra se terminaría y entregaría este año a este municipio del Nordeste antioqueño.

Desoladas y quietas lucen las instalaciones del seminario en el que se levantaría la cárcel agrícola. Foto: Guillermo Ossa

En lo referente a las obras en estado crítico, el funcionario indicó que son: las ciclorrutas en las subregiones de Oriente, Occidente y Urabá; el Centro Penitenciario Colonia Agrícola de Yarumal; el llamado Central Park; la Institución Educativa Normal Superior Señor de Los Milagros, en San Pedro de Los Milagros; los Centros de Desarrollo Infantil de El Retiro (Oriente), El Carmen de Viboral (Oriente) y Campamento (Norte); la Terraza del Piso 5 del Centro Administrativo Departamental; las Plantas de Beneficio Animal de 29 municipios y los cables aéreos del Suroeste, Norte y Oriente.



De la cárcel agrícola de Yarumal, Suárez recordó que el 17 de julio del 2017 se firmó el Convenio Marco 0393 de 2017, cuya fecha de finalización era el 17 de julio de 2020, entre el Inpec, la Uspec, el Departamento de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y el Municipio de Yarumal. Con esto se buscaba garantizar al menos 2.000 nuevos cupos penitenciarios para desaturar las cárceles y estaciones de policía. "Sin embargo, el objeto de dicho convenio no se materializó. La situación crítica surge de los hallazgos de la Contraloría a la Uspec en los que manifiestan que el proyecto no es viable, y del resultado del estudio de patología y vulnerabilidad estructural, que arrojó como resultado que el predio no cumple para reparación o reforzamiento, se debe mantener fuera de servicio y no es viable desde lo técnico".

"El proyecto es de mucha importancia para este gobierno. Ese convenio está vigente, pero suspendido en su ejecución, y en este momento tenemos una mesa de trabajo para salvarlo", contó Suárez.



Agregó el mandatario encargado, que una de las fortalezas del proyecto, avaluado en unos 60.000 millones, es que los recursos aportados por los socios están en una fiducia. Entre la alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia pusieron un total de 14.000 millones de pesos.



De igual forma, manifestó que se realizó una visita al predio adquirido para la construcción de la colonia agrícola con todas las partes. El ministro de Justicia, en visita que realizó en el mes de noviembre, se comprometió a apoyar la búsqueda de una solución a esta situación.

Central Park de Bello

El autódromo contaría con una pista de 2.579 kilómetros de longitud, con un promedio de 12 metros de ancho Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia.

Sobre el Central Park, de Bello, contó el mandatario encargado que se encontró que el contrato inicial ha tenido tres adiciones, dos prórrogas y una modificación al alcance del Objeto en la cual se adicionan actividades, que en total presenta cuatro ítems por obras adicionales que suman $18.760 millones.



"La fecha límite del contrato es el 31 de diciembre de 2020, aunque tiene 10 actividades que no alcanzarán a ejecutarse en este tiempo, entre ellas la red eléctrica interior e iluminación, la red interna contra incendios RCI, el descole del alcantarillado de agua residual y la conexión al sistema existente de alcantarillado; porterías y cuartos técnicos; capa final de la pista y acabados (pintura), acometidas eléctricas y salidas de iluminación y red eléctrica de baja tensión", contó Suárez.



Actualmente, la Administración Departamental se encuentra analizando el proyecto por parte de Taller Antioquia y una Mesa Técnica entre Indeportes y VIVA para definir compromisos y hacer seguimiento a los mismos, relacionados a la ejecución del proyecto.



Puntualizó Suárez que es posible que este proyecto se lleve parte de las vigencias 2021 y 2022 para su terminación.



