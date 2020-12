Sigue el lío judicial en el 'Túnel Verde' de Envigado

El lío judicial que envuelve al tramo 2B de Metroplús es de no acabar, o mejor dicho, no terminó con el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, que revocó la medida cautelar para dar continuidad a la obra de la carrera 43 A, el pasado 15 de diciembre. La reciente decisión le dio vía libre a la obra, 7 años después de la suspensión y cuatro meses después de que el Juzgado Trece Administrativo Oral de Medellín emitiera unas medidas cautelares y ordenara suspender la obra.

De acuerdo con Faber Cuervo, vocero del Colectivo Túnel Verde, dicho juzgado le dio la razón a la Alcaldía de Envigado, la empresa Metroplús y el Área Metropolitana del valle de Aburrá “Bajo los argumentos de que los árboles en ese corredor no son bien de interés cultural, no están protegidos bajo ninguna ley y ahí es donde nosotros entramos a terciar”.



Cabe recordar que dicho tramo se suspendió en 2013, tras una acción popular que el colectivo Túnel Verde radicó, de modo que se frenara la construcción del tercer carril y se talaran 133 árboles.



“No ha habido forma, desde hace siete años y medio, de que se sienten con nosotros las autoridades, para concertar un rediseño de la obra. Nunca nos hemos opuesto, es importante, es una obra de transporte masivo que necesita la comunidad, pero que por favor no la hagan con tantas afectaciones ambientales, paisajísticas y culturales”, dijo Cuervo.



Ahora, el Colectivo Túnel verde recurrirá a los estrados judiciales en Bogotá, aunque remarcan que siempre han querido resolver este asunto a través del diálogo y la concertación.

Vuelvo a preguntarles al Alcalde de Envigado, @braulioEMarquez, y a su Secretario de Ambiente: ¿para cuándo el diálogo sobre el #TúnelVerde con el que se comprometieron? ¡Conversemos! Permitan la participación ciudadana en temas ambientales 🌱 pic.twitter.com/rnNHI6zRSO — Alejandro Álvarez V. • #EducarParaLaSostenibilidad (@Alejo_AlvarezV) December 21, 2020

“Hemos interpuesto acciones ante las autoridades en Bogotá, que son el Consejo de Estado y Contencioso-administrativo, porque el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoce el Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado que declara que ese corredor de la 43A es estratégico, de protección porque contiene valores paisajísticos, espacio público verde, áreas verdes que no se pueden intervenir”, explicó Cuervo.



Así, las obras del tercer carril y el paradero de buses en el tramo 2B se retomaría en 2021. Frente al lío judicial. James Gallego, gerente de la empresa Metroplús manifestó que: “respetamos el colectivo ambiental y el trabajo que ha venido realizando, los invitamos a articularse al proyecto porque somos conscientes de que ambas partes deseamos el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos”.



No obstante, durante una plenaria del Concejo de Envigado el pasado 4 de noviembre, cuando aún no se había proferido la decisión judicial, Gallego se mostró con una postura más radical, en la que aseguró que necesitaba que en el 2021 se pueda terminar la obra.



“Yo no he podido saber cuál es el daño que estamos haciendo, en el tema financiero Envigado tiene un % en el proyecto, tiene que saber que quiere hacer. Respecto a la tala de árboles el Municipio tumbo los árboles que tenía que tumbar y en este momento es por otro tema por que cual interpusieron la demanda, algo como patrimonial”, dijo Gallego durante la plenaria, tal y como reposa en el acta del Concejo.

Por lo pronto, el Colectivo Túnel verde envió un derecho de petición a la Alcaldía de Envigado, el AMVA y Metroplús y el contratista (Arquitectos e ingenieros de Antioquia), radicado el 21 de diciembre, en el que se les solicita no continuar talando los árboles en el corredor que comprende entre la iglesia de San Marcos y La Frontera, hasta no tener una decisión definitiva.



De acuerdo con Cuervo, continuar con la obra les puede acarrear sanciones a las autoridades, tanto ambientales como a las de movilidad.



“Esto porque la medida cautelar que fue fallada por el Juzgado 13 de Medellín sigue su curso, eso continúa, hasta ahora ni siquiera se ha llamado a audiencias a cada una de las partes para que el juez diga quién tiene la razón. Ellos pueden seguir la obra con el aval que les dio el fallo reciente, pero en las próximas semanas, cuando salga un fallo, les puede acarrear sanciones”, explicó Cuervo

El tramo 2A

Cabe recordar que de los tres tramos de este sistema en Envigado, otra parte que ha sufrido grandes atrasos es el 2A, una distancia de 1.7 kilómetros que va desde el Inder de Envigado hasta la iglesia de San Marcos, que comenzó su construcción en 2016 y que estaría a pocos días de estar completado. Hasta este 25 de diciembre va el contrato de este tramo y lo faltante, son arreglos de alcantarillado.



Antonio Palacio, comerciante de la zona le dijo a ADN que ya son muy pocos los comerciantes que quedan allí después de tantos atrasos. Su negocio, una ferretería, lleva unos 25 años allí, pero dice que hasta grandes franquicias se han tenido que ir. “Desde el 2004 nos informaron del proyecto Metroplús. Primero peleamos para que no se hiciera y ya tuvimos que luchar para que se hiciera, para que no se quebrara todo mundo”, dijo.

Contexto

De acuerdo con la empresa Metroplús, el avance del tramo 2B quedó en el 21 por ciento al 31 de diciembre de 2013, cuando fue suspendida. Los retrasos trajeron un sobrecosto de casi 15.000 millones de pesos. La obra es financiada en un 70 por ciento por la Nación y el 30 por ciento restante por el AMVA y la Alcaldía. ADN intentó comunicarse con Brau-

lio Espinosa, pero su oficina de prensa indicó que era con Metroplús.

MELISSA ÁLVAREZ CORREA

Reportera de EL TIEMPO

Medellín

