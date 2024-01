Estas son las obras para Medellín y Antioquia que comenzarán o verán la luz en el 2024

Vías 4G entregadas, túneles excavados, el contrato firmado para el Metro de la 80 y la primera fase de Hidroituango en operación fueron algunos de los hitos logrados en materia de infraestructura en Antioquia durante el 2023.



Mientras que el 2024, que parecía promisorio para algunas de las megaobras del departamento, tendría problemas de financiación lo que afectaría su construcción y podría afectar el cronograma.

El principal obstáculo lo tiene el Túnel del Toyo, que en octubre del año anterior terminó la etapa de excavación y se espera que este año esté listo y en operación para ser el túnel carretero más largo de América, con 9,73 km.



En esta megaobra, que unirá a Medellín con el mar de Urabá, hacen falta recursos por parte del Gobierno Nacional, que está a cargo del tramo 2, las cuáles, según dio a conocer el Ministro de Transporte, William Camargo, no son prioridad para el Gobierno Petro.



Según Camargo, las obras adicionales de esta importante vía, así como las de Pacífico 1, tendrán que esperar un tiempo para su ejecución, por lo menos, hasta conseguir fuentes alternativas de financiación.



(En contexto: Mintransporte insiste en que obras adicionales de vías 4G en Antioquia pueden esperar)

Túnel del Toyo

Facebook Twitter Linkedin

Será el túnel más largo del país Foto: Gobernación de Antioquia

“El túnel del Toyo tuvo un valor inicial y cuando empezamos a revisar el costo de electromecánicos y tramos que hacían falta superó lo que estaba previsto y tenemos que buscar cómo cubrirlo", dijo el Ministro en entrevista con este medio a finales de diciembre.



El tramo 2 de esta obra está a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y comprende dos partes: la primera es la construcción de 11 túneles, 13 puentes y 13,29 km en vías a cielo abierto, las cuales tienen, en su conjunto, una longitud de 19,4 km.



De otro lado, está la instalación y puesta en marcha de los equipos electromecánicos para el funcionamiento, no sólo del túnel Guillermo Gaviria, sino de toda la infraestructura de túneles a lo largo del corredor vial, con una inversión de $496.344 millones.



Esta última es la parte más preocupante, ya que, de no definir los recursos, el túnel quería excavado y pavimentado, pero sin los equipos electromecánicos, es decir sistemas de ventilación, protección contra incendios, iluminación, control y sistemas inteligentes de transporte.



(Le puede interesar: Alumbrado navideño de Disney en Medellín permanecerá encendido una semana más)

Gracias 2023, Bienvenido 2024.

Túnel del Tiempo.

Imágenes del Túnel Guillermo Gaviria Echeverrí, el más largo de América. pic.twitter.com/hfNz3jLXcI — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) January 1, 2024

Así las cosas, esta megaobra no podría utilizarse y corre el riesgo de convertirse en un gran ‘elefante blanco’.



Sin embargo, a mediados de diciembre pasado, Mauricio Céspedes Solano, director General (e) del Invías, indicó que la entidad ha liderado mesas de trabajo con la gobernación de Antioquia y congresistas de la región para buscar alternativas que permitan conseguir los recursos y continuar con la ejecución del proyecto.

El contrato para la instalación y puesta en marcha de los equipos electromecánicos actualmente se encuentra financiado y a la espera de la terminación de las obras FACEBOOK

TWITTER

“El contrato para la instalación y puesta en marcha de los equipos electromecánicos para el funcionamiento del túnel Guillermo Gaviria Echeverri y todos los demás túneles, en sus dos tramos, actualmente se encuentra financiado y a la espera de la terminación de las obras y de la construcción de los centros de control y operación del proyecto, a cargo de la Gobernación, para posteriormente realizar el suministro e instalación de los equipos requeridos, contrato que actualmente tiene vigencia hasta el 2025”, afirmó Céspedes.



Asimismo, contó que la obra lleva un 74 por ciento de avance y que la inversión para este año tiene un presupuesto de $340.000 millones.



(Lo invitamos a leer: 'Si a Antioquia no la apoyan, al menos que la dejen trabajar': Andrés Julián Rendón)

Metro de la 80

Facebook Twitter Linkedin

Prototipo del Metro de la 80 Foto: Metro de la 80

Otra de las megaobras importantes del departamento, especialmente de Medellín. En 2023 se logró la firma del contrato de inicio de obras y se comenzaron trabajos de movimiento de redes y gestión predial.



El objetivo, para este año, es comenzar los trabajos físicos de construcción, que empezarían en la zona norte de Medellín.



Esta obra, de 3,5 billones de pesos, es cofinanciada por la Nación -con el 70 por ciento- y el distrito de Medellín, con el 30 restante, mediante vigencias futuras.

💜 El proyecto #MetroDeLa80 incluirá especies nativas que cumplan una función ecológica para albergar la fauna que haga parte del corredor vial, promoviendo una coexistencia armoniosa entre la infraestructura, la naturaleza y las personas. 🐦🌲 pic.twitter.com/4cPLYLKrnr — Metro de la 80 (@metrodela80) January 3, 2024

Aunque no habría problema en comenzar los trabajos iniciales este año, la alcaldía de Federico Gutiérrez sí advirtió problemas de financiación que tendrá la obra.



“A hoy el proyecto tiene una desfinanciación de $500.000 millones de recursos por indexación, segundo, de $660.000 millones adicionales que no fueron concebidos en el documento Conpes para que el Gobierno Nacional financiara el 70 por ciento de las obras de los intercambios viales por los que pasará el metro”, explicó Gutiérrez.



(Además, lea: Regresan a su hábitat natural a un tigrillo lanudo que permaneció en cautiverio)

Mar 2



Facebook Twitter Linkedin

Mar 2 conecta a Cañasgordas con el Urabá antioqueño Foto: Autopistas Urabá

La autopista Mar 2 es la vía de cuarta generación que terminará de unir el tramo Medellín-Urabá, después de salir del Túnel del Toyo.



Esta obra arranca en Cañasgordas (Occidente) y termina en El Tigre, municipio de Necoclí (Urabá) para un total de 254 kilómetros, de los cuales 155 corresponden a operación y mantenimiento. También contempla la construcción de 63 puentes, 15 túneles y 7 intersecciones viales.Según el cronograma de la ANI, la obra tiene un avance del 97,4 por ciento y se espera que esté lista en el primer semestre de este año.

Segundo túnel de Oriente

Facebook Twitter Linkedin

La velocidad promedio dentro del túnel es de 70 km/h mientras que en las vías a cielo abierto es de 80 km/h Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Hasta que entre en operación el Túnel del Toyo, el Túnel de Oriente es el más largo de Antioquia, con 8,2 km de calzada sencilla.



En casi cinco años desde su inauguración esta vía ya alcanzó el tráfico vehicular calculado para 10 años, de unos 36.000 vehículos por día, por lo que se tuvo que acelerar la construcción de la segunda calzada.



En 2023 la Gobernación de Aníbal Gaviria anunció el inicio de los estudios para esta obra, que ya tiene adelantada la excavación del túnel principal, la cual sirve como galería de rescate.



(Le recomendamos leer: Los cerramientos no van más en Medellín: plaza Botero y parque Lleras, sin vallas)



Se esperaba que en noviembre de ese año se firmara el acta de inicio de las obras, a cargo del consorcio Devimed, pero esto no pasó, por lo que se espera que en 2024 se realice dicha firma y posteriormente arranquen las obras, que también incluyen un intercambio vial que conectará con el aeropuerto José María Córdova.



El costo estimado para esta segunda calzada del Túnel de Oriente es de aproximadamente 1,2 billones de pesos.

Hidroituango etapa 2



Facebook Twitter Linkedin

Obras en la central Hidroituango Foto: EPM

Actualmente la central hidroeléctrica Ituango (Hidroituango) está generando con cuatro de las ocho turbinas que tendrá de capacidad, lo que corresponde a la etapa 1.



A finales del 2023 se firmó el contrato de obras civiles para la etapa 2, la cual comprende las unidades de generación 5, 6, 7 y 8.



Dicho contrato se le adjudicó al Consorcio CYS (conformado por: Yellow River CO., LTD Sucursal Colombia y Schrader Camargo S.A.S.), el cual tendrá un plazo de ejecución de 1.125 días calendario a partir del 20 de diciembre del 2023 y un valor aproximado de un billón setenta y cinco mil millones de pesos.



Se espera que las cuatro unidades de generación restantes, las cuales generarán 1.200 megavatios de energía estén terminadas a mediados de enero del 2027.



Desde EPM aclararon que en esta etapa no hay compromisos con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), como los que existían con las unidades 1 a 4.



Sobre el nuevo contratista, John Maya, nuevo gerente de EPM, aclaró que si bien dicho contrato ya está firmado, "desde la empresa se hará la respectiva vigilancia y control para el cumplimiento de las condiciones técnicas y los tiempos establecidos, con el fin de que el proyecto entre en funcionamiento”.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO Medellín

@AlejoMercado10