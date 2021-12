Cada vez se va concretando más el tejido vial con el que Antioquia busca sortear las montañas de su territorio para conectarse de manera más ágil y rápida con el resto del país.



En este entramado de infraestructura vial, el departamento tiene en obra ocho vías de Cuarta Generación (4G) de las cuales ya hay dos en funcionamiento.

La primera es Pacífico 2, que conecta a Medellín con el Eje Cafetero desde Bolombolo hasta La Pintada y que fue inaugurada el pasado 15 de octubre.



La segunda es Vías del Nus (Vinus), que comienza en el norte del valle de Aburrá y llega hasta Puerto Berrío, la cual fue entregada a comienzos de este mes.



De acuerdo con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), este corredor vial beneficiará a más de 3,3 millones de habitantes de Medellín y de 10 municipios de Antioquia, gracias a una reducción aproximada de dos horas en el tiempo de recorrido.



Esta 4G cuenta con 157,4 kilómetros de longitud y requirió una inversión en obra por $1,2 billones. Asimismo, se estiman $2,3 billones para su etapa de operación y mantenimiento.



“Lograr una conexión más eficiente de la zona industrial de Antioquia y el paso de la mercancía del suroccidente de Colombia hacia los puertos del Caribe fue una de nuestras prioridades, por eso, a través de la ANI, impulsamos este proyecto para conectar mejor a Medellín con el Nordeste Antioqueño y con Puerto Berrío”, afirmó la Ministra Ángela María Orozco.



En términos de productividad, en los 10 municipios del departamento ya mencionados se potenciará su vocación productiva gracias a este corredor vial, ya que, según la Consejera Presidencial para las Regiones, Ana María Palau, se aumenta la eficiencia en los tiempos y costos de transporte.



“Son más de 756.000 habitantes de los municipios de Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Donmatías, Santo Domingo, Santa Rosa de Osos, Cisneros, San Roque y Maceo los que se verán beneficiados directamente al poder comercializar sus mercancías de forma más competitiva”, dijo la funcionaria.



El túnel doble tiene 4,2 km. de longitud Foto: Vinus

Opinión con la que coincidió el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien además manifestó que obras de este tipo abren importantes oportunidades de desarrollo.



“Ya se están construyendo urbanizaciones en estas zonas porque prácticamente aquí va a poder vivir la gente y trabajar en Medellín. Pero independiente de esta y otras oportunidades que otros emprendedores ya están visualizando, me quiero centrar en el aspecto turístico, porque no cabe la menor duda que esto será un nuevo florecimiento de este sector en todos estos municipios, debido a que estamos acercando a un mercado de 4 millones de habitantes del área metropolitana”, manifestó el mandatario departamental.



En ese orden de ideas, Gaviria propuso crear una mesa de trabajo con el Ministerio de Comercio y Turismo, Fontur y los alcaldes del área de influencia de la vía 4G para fortalecer el sector turístico.



Sin embargo, para que se le pueda sacar todo el jugo a esta vía 4G, es necesario terminar las otras conexiones viales con las que se enlaza, ya que, al igual que ocurre con Pacífico 2, la vía no termina de conectar al departamento.



Por ejemplo, para poder llegar a Bogotá y al centro del país, Vías del Nus desemboca en otra vía 4G, llamada Magdalena 2, la cual tiene un 25 por ciento de avance.



Asimismo, para su conexión con el Bajo Cauca y posteriormente con el Caribe colombiano, esta autopista se une en Remedios (Nordeste) con la vía 4G Conexión Norte, la cual tiene un avance de obra del 76 por ciento.



Otro túnel para la región

Una de las obras que sobresalen en las vías del Nus es el nuevo Túnel de la Quiebra, compuesto por dos tubos a doble calzada de 4,2 km. y que es el tercero con mayor extensión por detrás del Túnel de Oriente (8,2 km.) y el Túnel de Occidente (4,6 km.).



El túnel requirió una inversión de $683.607 millones y su trayecto genera una reducción de 45 minutos en los tiempos de recorrido entre los corregimientos de Santiago y El Limón evitando a los vehículos subir por el alto de la Quiebra, una de las vías más peligrosas de la subregión.



“El nuevo túnel va paralelo al histórico de La Quiebra, que fue construido en 1929, como parte del Ferrocarril de Antioquia en la línea Medellín-Puerto Berrío. Esta obra es un desafío, en la medida en que se construyó sobre rocas de grandes dimensiones y a una profundidad de 450 metros. Para esto fue necesario excavar aproximadamente un millón de metros cúbicos de roca”, explicó el Presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez.



