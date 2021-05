El autódromo de Bello, que estuvo frenado, estaría listo en el 2022

Los líos por invasiones de parte de los terrenos del lote y el posible incumplimiento de la compensación arbórea o de recursos naturales de algunos contratistas son los líos que tienen al proyecto del autódromo de Bello a paso lento, pero no parado del todo.

Ante las reiteradas demoras que ha presentado el proyecto, también conocido como Central Park, Parque Deportes a Motor o el Parque Metropolitano, como es denominado en la actual gobernación de Antioquia, la comunidad bellanita y los amantes de los motores, reclaman que se reanuden las obras y lo terminen para su disfrute, antes de que se convierta, como ya muchos lo catalogan, en otro ‘elefante blanco’ de la región.



Sin embargo, y en contra de las especulaciones, Héctor Fabián Betancur Montoya, gerente Indeportes Antioquia, en entrevista con este diario, aseguró que en aproximadamente un mes reiniciarán trabajos, por eso “el mensaje para la comunidad es que nosotros terminaremos el proyecto. Tenemos ese compromiso con la comunidad y todos los amantes de los deportes y los motores, la obra se va a continuar y a finalizar”.



Según el directivo, en estos momentos están en interventoría y cierre de las fases 1 y 2, luego, iniciaría la culminación de la fase 3.

Indeportes tiene el compromiso de entrar a restablecer con la siembra de árboles la perdida ambiental. Foto: Esneyder Gutiérrez

Falta por culminar un 14 por ciento de las obras, para lo cual se está estructurando todo lo que es el tema de urbanismo y de puesta en marcha, dentro de ese porcentaje que falta, está incluida la inauguración, evento que se realizará únicamente cuando esté ya el 100 por ciento terminado el proyecto y con todas las condiciones para su funcionamiento.



Cabe resaltar que en la fase 1 y 2 del proyecto se establecieron todos los temas de diseños, gestión predial, remoción de tierra, el establecimiento y construcción de pista y la construcción del edificio central, con lo que se ha logrado un avance del 86% y donde se han invertido según el gerente de Indeportes, 106 mil millones de pesos.





En 14% de obra restante que le falta a la obra física están respaldados en los 36.000 millones de pesos que restan del presupuesto que serán invertidos en acabados, equipos de seguridades, construcción de cerramientos, amoblamientos, pero sobre todo el urbanismo para que allí ya empiecen a desarrollar las actividades. A esta etapa se le ha denominado, puesta en marcha, fase 3.



“Nosotros recibimos un escenario que no estaba terminado y menos para decir que estaba para inaugurarse, pero digamos que, en una determinación administrativa, el gobierno anterior hizo una inauguración. Nosotros hoy que incluso está en un avance del 86 por ciento, sabemos que aún no es digno de inaugurarse”, Agregó Betancur.



Por otro lado, mientras se define el comienzo de las obras finales, muchas son las voces que se levantan en contra y en favor del proyecto que cuenta con una pista 2.610 metros de longitud, obras complementarias como accesos, cerramientos perimetrales e internos, entre otros, y donde tendrán cabida deportes como automovilismo, karts y motociclismo, prácticas de patinaje, ciclismo, atletismo, manifestaciones de actividad física y programas de recreación, entre otras.

“Solo en el Área Metropolitana, hay miles de aficionados, pilotos, clubes, asociaciones, fundaciones, y en fin amantes de los deportes y los motores, que estamos esperando la apertura de las puertas del Central Park. En Bello contamos con campeones nacionales, motociclistas, Kartistas y pilotos de gran talla”, aseguró residente de Bello, Hernán Cuartas, quien a su vez es director de la corporación de Deportes a Motor y con una gran trayectoria en la dirección de clubes de deportes a motor.



Así mismo Andrés Felipe Molina, líder social de la comuna 10 y quien es actualmente el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 5 Estrellas, sector que queda justo en frente de las obras, aseguró que dicho espacio “es un beneficio social, cultural y donde nosotros como comunidad nos podemos encontrar y practicar diferentes tipos de deportes, pues aquí no tenemos espacios para nada, por eso es anhelado y la comunidad está muy contenta, por eso necesitamos que lo terminen rápido, lo estamos esperando”.



Frente a las dificultades que ha tenido el proceso constructivo donde se incluyen la tala de árboles y hallazgos arqueológicos, desde Indeportes aseguraron que ellos tienen el compromiso de restablecer con la siembra de árboles la perdida ambiental a la comunidad y para eso ya hay todo un equipo de las secretarias de infraestructura y de medio ambiente trabajando de manera conjunta con la tarea de restablecer el desequilibro que se generó allí con la tala de árboles.



Además, frente al tema arqueológico, aclararon que cumplieron con toda la reglamentación y la legislación que tiene lo arqueológico y de hecho dichas reliquias están a disposición de la administración municipal de Bello y con la cual se está realizando un proyecto de conservación.

El autódromo contaría con una pista de 2.579 kilómetros de longitud, con un promedio de 12 metros de ancho Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia.

La operación una vez finalizada todas las obras, no se ha establecido, sin embargo, se estudia si es factible realizarlo a través de una empresa totalmente pública o una Alianza Público-Privada, donde un privado con experiencia en la realización de eventos, de espectáculos y con todo el conocimiento y capacidad en la parte logística, pueda entrar allí a operar también con una empresa pública.



“Poner una fecha final es complejo, pero nos estamos arriesgando y de contar con suerte y que la pandemia permita reanudar las obras, debería estar todo terminado a fin de este año o principio del 2022. Pero también queremos decirle a la gente que hoy la realización de eventos no es una prioridad, la prioridad del departamento hoy es la salud” Puntualizó Betancur.



El proyecto arrancó con un presupuesto de 142 mil millones de pesos, recursos que dejó el gobierno anterior y sobre los cuales la actual administración está haciendo toda la estructuración de terminación del proyecto, hoy no se está vislumbrando más recursos adicionales para este escenario, se han invertido alrededor de 106 mil millones.



