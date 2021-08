¿Autódromo o parque Metropolitano en Bello?

Luego de que desde Indeportes Antioquia se anunciara, en mayo pasado, que las obras en el autódromo de Bello arrancarían en junio y que para el 2022 estarían finalizadas, a la fecha, por el contrario, los trabajos pasan por un difícil momento debido a los problemas jurídicos y a los robos y saqueos de materiales de construcción.



“Lo sé por muchas razones. El proyecto entró en un estado crítico por la situación y la problemática que hay entre contratistas y contratantes, litigios largos y de peleas judiciales. Les aseguro que en julio del año entrante difícilmente estará el Central Park abriendo sus puertas”, dijo Hernán Cuartas, director de la corporación de Deportes a Motor.

Sin embargo, en días pasados en conversaciones con los medios de comunicación, el gerente de Indeportes, Héctor Fabian Betancur Montoya, aseguró que la obra, en un gesto de responsabilidad con la comunidad del norte del valle de Aburrá, será terminada.



Agregó que evidentemente la obra arrancó con deficiencias en diseño y planificación y eso también llevó a fallas en contratación.



Pero que desde la Gobernación sueñan un parque metropolitano, donde la gente pueda ir en familia y disfrutar. “Hay una pista construida que será utilizada y no solamente con lo que tiene que ver con deporte o disciplinas a motor, sino para otras disciplinas”, explicó Betancur.

Fue enfático en afirmar que no habrá un elefante blanco sino un escenario deportivo combinado con otras disciplinas “por eso desde la Gobernación estamos haciendo un redireccionamiento denominado Parque Metropolitano, para que la comunidad sepa que van a tener allí un escenario para el disfrute, un parque. Por esto en los próximos meses trabajaremos en la reestructuración, rediseños y, en general, en una nueva mirada”.



Según la entidad deportiva, el contrato que tenía terminó el 15 de junio y está en cierre financiero, liquidación y evaluación financiera. Luego se revisará hasta dónde se dejó el proyecto, después vendrá la aprobación de los nuevos diseños y el redireccionamiento que le está dando la Administración Departamental actual.



Por su parte, Cuartas aseguró que la Gobernación vuelve a decir lo mismo sobre rediseños y otras cosas. Pero es que los diseños de la pista ya están avalados por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).



Uno de los grandes temores de ballanitas y amantes de los deportes a motor es que no terminen la obra. Foto: Esneyder Gutiérrez

“Es que nos digan cuáles son los cambios y que cuenten con nosotros que tenemos gente con conocimiento y pilotos profesionales con conceptos muy valiosos”, dijo.



El diseño del autódromo dentro del Central Park cuenta con las condiciones para FIA lo catalogue Nivel 2 para carreras del calendario mundial, pero para obtener este reconocimiento se requieren de dos a tres años para lograrlo.



Cuartas está liderando la campaña ‘SOS, salvemos el Autódromo de Antioquia’ y es cabeza de la veeduría ciudadana cuyo objeto es la vigilancia de la ejecución u operación del parque Deportes a Motor, Autódromo de Antioquia Central Park.



Desde dicha veeduría, integrada por amantes de los motores, clubes y pilotos, se ha dado a conocer la inconformidad frente al cambio del nombre que planea la Gobernación, Parque Multimodal Metropolitano.



Por esto, ha emprendido una maratónica estrategia enviando cartas a los diferentes entes que vigilan los recursos públicos y está preparando un documento para la Fiscalía y la Presidencia de la República en el que solicitará una intervención inmediata que evite que el autódromo y el parque se conviertan en un elefante blanco.



Cabe resaltar que ya existe otra veeduría ciudadana que se denomina Central Park y está en contra del proyecto.



El motociclista Tomás Puerta, en redes sociales, como ‘Tomy Puerta’, manifestó también su inconformidad con la no terminación de la obra y realizó en días pasados un video que subió a sus redes sociales donde expresó el descontento.

Lograr que el Central Park de Bello sea una realidad es una carrera “contra el tiempo”. La obra entró a pits y se necesita un banderazo para que se reinicie esta final en la que ganaremos todos: deportistas y sociedad.#NoMásObrasInconclusas pic.twitter.com/LxdkuwqAQ8 — Contraloría General (@CGR_Colombia) August 7, 2021

“Da tristeza ver un proyecto tan grande y tan importante ya oxidándose, meses de personas sin trabajar, se robaron las tapas de alcantarilla, el cerramiento. Pero no nos podemos enfocar en hablar y sacar el amarillismo a este proyecto, el Autódromo de Antioquia es algo que todos necesitamos, no solo los deportes a motor, patinaje, ciclistas sino que sirva para mil cosas más”.



Además, se unió a la voces que piden que el escenario sea aprovechado tanto por las posibilidades y beneficios que traería en materia económica para el departamento y, en materia social, para los jóvenes que practican sus deportes de manera ilegal en las calles, donde no cuentan con ninguna medida de seguridad.

No se va a quedar así

El gerente de Indeportes, Héctor Fabian Betancur Montoya, recalcó que “Estuvimos pasando por tiempos muy difíciles por cuenta de la pandemia, pero contrario a lo que se menciona de que el escenario está abandonado o que se va quedar así, les digo que nosotros lo terminaremos con toda la responsabilidad, pero sí redireccionando cuál va ser el futuro del mismo”.

Denuncia de robos

Debido a que ha habido denuncias de abandono de la obra y robos de materiales, en días pasados a las instalaciones llegaron comitivas de las contralorías de Medellín, Bello y del Gobierno Nacional, la Personería de Bello, la Policía Nacional y algunos diputados de Antioquia, entre otros funcionarios.



Hasta ahora no hay informes o hallazgos de dichas visitas.



El proyecto Central Park de Bello arrancó con un presupuesto de 142.000 millones de pesos, recursos que dejó el gobierno anterior. La obra contaría con una pista de 2.579 kilómetros de longitud, con un promedio de 12 metros de ancho.

Visita del Contralor

El pasado 6 de agosto, el Contralor General de la República, Felipe Córdoba, visitó la obra e indicó que esta será incluida en la estrategia 'Compromiso Colombia', para que pueda ser culminada y se garantice su funcionamiento.



"El proyecto se ha reactivado y esperamos que el próximo año sea entregada esta obra, que presenta un avance del 86 por ciento", expresó el Contralor.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

Para EL TIEMPO