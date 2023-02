Como el autódromo más moderno de América Latina, así fue inaugurado el Autódromo de Bello Central Park a finales del 2019 y que tuvo como invitado especial nada más y nada menos que a Juan Pablo Montoya.



Sin embargo, en estos poco más de 3 años la única carrera de este autódromo ha sido contra el tiempo, para no convertirse en un elefante blanco de casi $120.000 millones.

Tras los problemas técnicos, contractuales y financieros encontrados por la actual Gobernación, sumado a un proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General a 16 personas naturales y 7 jurídicas por el presunto daño patrimonial de más de $ 112.681 millones, en septiembre del 2022 se adjudicó el contrato a un nuevo consorcio, que tendrá que terminar la obra, cuyo avance estaba en el 86%.



Con nuevo contratista y nuevo nombre -ahora se llama Parque Metropolitano Tulio Ospina-en la zona se reactivaron los trabajos y ya hay movimiento para poner esta obra a punto y entregarla en agosto de este año.



(Le puede interesar: Schrader asegura que sí cumple con la experiencia para la fase 2 de Hidroituango)

Facebook Twitter Linkedin

Ya se reactvaron los trabajos Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Así lo aseguró Carlos Ignacio Uribe, gerente de Indeportes, quien recordó que el nuevo contrato requirió una inversión de más de $ 25.000 millones para las labores de construcción y casi $2.500 millones para la interventoría.



“Es un parque muy importante para nosotros porque tiene varios componentes: por un lado, será un escenario deportivo ligado a deportes a motor, pero más allá, queremos que sea una gran centralidad cultural, por lo que pensamos que se puedan realizar eventos culturales”, aseguró el directivo, quien agregó que hay definidos 15 frentes de trabajo de manera individual, los cuales serán entregados por etapas.



Sobre lo dicho por el Senador Andrés Guerra, quien aseguró que quedarán faltando otros $50.000 millones para cumplir con todo lo prometido y que la obra terminaría costando entre $170.000 y $200.000 millones, el gerente de Indeportes aseguró que esto no es cierto.



“Con ese recurso ($27.000 millones) vamos a dejar el Parque Tulio Ospina listo para entrar en funcionamiento. Ahora ¿qué se pudieran hacer otras actividades complementarias? Queda listo un Plan Maestro donde se puedan realizar estas actividades, pero nosotros estamos concentrados en que se pueda tener un parque funcionando y que vaya más allá de lo deportivo”, expresó Uribe.



(Lo invitamos a leer: El debate en torno al polémico cerramiento de la Plaza Botero de Medellín)

Estamos concentrados en que se pueda tener un parque funcionando y que vaya más allá de lo deportivo FACEBOOK

TWITTER

En un recorrido hecho a la obra, el ingeniero encargado explicó que los trabajos se enfocan en los edificios, como el de pits, los dos edificios de graderías, las obras de contención, la instalación de redes, las obras de ornato y cerramiento, siembra y mantenimiento, así como la terminación y señalización de las vías.



“Llevamos un 5% de los trabajos que debemos hacer. Lo que no deja avanzar más rápido es el análisis de lo que ya había, pero esperamos que en tres meses ya estén conectadas todas las redes de servicios públicos”, contó el hombre.

Dudas de la comunidad



Más allá de la molestia por el cambio de nombre de Central Park a Parque Metropolitano Tulio Ospina, debido a que el primero ya estaba posicionado, hay otras inquietudes que tienen quienes le han hecho seguimiento a la obra.



Una de estas tiene que ver con la pista, a que esta sí cuente con los requisitos exigidos por las autoridades internacionales para realizar eventos a motor.



Asimismo, está la duda sobre si el tiempo que ha pasado ha deteriorado la capa asfáltica de la pista y esta tenga que levantarse y ponerse de nuevo.



Desde la entidad aseguraron están trabajando bajo los diseños aprobados, los cuales cumplen con la normatividad requerida por todas las autoridades internacionales en deportes a motor.



(Le recomendamos leer: El niño paisa que casi no puede moverse y vendió 100 mil copias de su libro)

Facebook Twitter Linkedin

Hay dudas sobre la calidad del asfalto Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

“El punto de partida fue un análisis y caracterización de todo lo que estaba ejecutado, en este momento estamos bajo el supuesto que la capa asfáltica que ya hay va a servir, nos falta una última capa que estaba establecida al final de todo el proyecto. La pista no está terminada y solo se dejó con dos capas y no hemos tenido la necesidad de removerla”, explicó el gerente de Indeportes.



Sin embargo, aclaran que una vez esté terminada la obra, vendrán nuevamente funcionarios de dichas entidades, quienes darán el certificado nuevamente a la pista.



Por su parte, Carlos Contreras, de la Veeduría Central Park, también manifestó que hay dudas con el componente predial, debido a que hay un predio que afecta el aval otorgado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), específicamente en la curva ubicada en la urbanización La Vida es Bella.

En este momento se está haciendo un ensayo no destructivo en las vías y las edificaciones FACEBOOK

TWITTER

Al respecto, el ingeniero a cargo de la obra informó que en efecto hay un tema predial, pero que está avanzando en una alternativa a esta curva que no afecte la funcionalidad y que cumpla con los estándares exigidos.



“En este momento se está haciendo un ensayo no destructivo en las vías y las edificaciones, dependiendo de lo que arrojen dichos ensayos se tendrá mayor información sobre si se sigue con lo que hay o se tiene que hacer algo adicional”, puntualizó el encargado.



Lo cierto de esta obra es que si bien hay movimiento, son muchos los ojos que están puestos sobre esta para evitar que se vuelva a quedar frenada. No es solo la veeduría, la comunidad y los clubes de deportes a motor, también la Contraloría General le puso lupa.



“De manera mensual se entrega un informe a la Contraloría en la que se muestran los avances que va teniendo la obra. Hay que resaltar que acogimos la recomendación de la Contraloría de que el parque pueda tener actividades de funcionamiento ligadas al deporte, la recreación y la cultura, por lo que ya se está adelantando programación como ciclorrutas, clases de baile, entre otros eventos”, contó el gerente de Indeportes.

Más noticias

Hombre irá a prisión 31 años por feminicidio de una abuela en Antioquia

Daniel Quintero reveló detalles del congelamiento de tarifas de EPM en el país

Dos contratista de la UNP que pedían $200 millones fueron capturados en Medellín

ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10

davmer@eltiempo.com