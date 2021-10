Lo que falta para completar las vías 4G entre Medellín y el Eje Cafetero

Un sabor agridulce dejó la inauguración de Pacífico 2, hace dos semanas, en el Suroeste antioqueño.



Por un lado, es la primera vía 4G que se entrega en el departamento y aportará para agilizar enormemente el tránsito entre Medellín y el Eje Cafetero reduciendo en un 45 por ciento los tiempos de viaje.

Asimismo, habrá una reducción significativa en los tiempos de recorrido en los vehículos de carga, los cuales tardan en promedio 15 horas de Medellín hacia Buenaventura, pero que dicho trayecto se disminuirá a 10 horas.



Sin embargo, para que esto pase también deben estar terminadas las concesiones Pacífico 1 y Pacífico 3, las cuales tienen un avance de 78 % y 91 % respectivamente y no estarán para este año.



Pero, con esta obra (Pacífico 2) se benefician más de 160.000 personas del área de influencia directa del proyecto, principalmente Caramanta, Valparaíso, La Pintada, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Venecia, Fredonia, Santa Bárbara y Montebello.



(Le puede interesar: Así será la vacunación contra covid-19 para los niños en Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Covipacífico S. A. S. está a cargo de la construcción y operación del Proyecto Autopista Conexión Pacífico 1. Foto: El Tiempo / cortesía

En cambio, para los viajeros que necesitan para movilizarse de Medellín al Eje Cafetero y luego al Pacífico por estas concesiones, la situación no es tan cómoda.



En su trayecto, el viajero entra a dos cuellos de botella. El primero es la llegada a Pacífico 1, que comprende los tramos Ancón Sur – Primavera – Camilo C – Bolombolo.



En esta, hay cierres viales desde el pasado 15 de septiembre en dos puntos del sector Sinifaná, los cuales irán hasta marzo del 2022 y han generado congestión vial, especialmente en la ‘operación retorno’ aunque no aplica la medida los fines de semana.



Desde Covipacífico, concesión encargada de las obras, explicaron que hay dos tramos del corredor vial que se encuentran en definición por parte de la ANI, puesto que requieren inversiones adicionales.



Uno es entre Medellín y el sector conocido como Cuatro Palos. “Existe un tramo no ejecutado por el Invías, entidad que debió entregarlo a la concesionaria en el 2014, dejando pendiente la intervención de 3,2 km distribuidos entre Primavera y Cuatro Palos”, explicó la concesión.



El otro está entre Cuatro Palos y Camilo C, hasta el portal de salida del túnel de Amagá. En este avanza en la pavimentación y finalización de puentes y tiene plazo de ser entregada hasta mediados de 2022.



(Le recomendamos leer: La historia del Presidente más de malas de Colombia)



“Sin embargo, se realizará una entrega parcial en diciembre de este año. Es importante tener en cuenta que adicionalmente hay 2,5 km que requieren intervenciones adicionales para la solución de movilidad en Paso Nivel. Se estima que esta intervención podría ser iniciada en el segundo semestre del 2022, una vez se adquieran los predios”, aclaró Covipacífico. La fecha estimada para la terminación de las obras de esta 4G es julio de 2023.

Inauguran la Conexión Pacífico 2 en Antioquia (Colombia), 3ª de las 29 concesiones del mayor programa vial de América (Vías 4G). Son 40km de nueva autopista, 54km de calzada mejorada y varias obras singulares. Obra de la ingeniería 🇨🇴 y apoyo de ingenierías 🇪🇸. #LunesdeCarreteras pic.twitter.com/sLlsjyKI3g — javier r. ventosa (@r_ventosa) October 18, 2021

Sorteando las dificultades en Pacífico 1 se llega a Bolombolo y de allí hasta La Pintada donde está la ya terminada Pacífico 2, que requirió una inversión de $1,5 billones y cuenta con 54 km de vías rehabilitadas, 37 km de nuevas vías de doble calzada y 3 km de nuevas vías en calzada sencilla.



En esta vía sobresale el túnel Mulatos, que son dos ductos paralelos de 2,5 kilómetros ubicados en el municipio de Tarso y que conectan con los Puentes Cauca, dos puentes paralelos con una longitud de 494,6 metros y una elevación de 112 metros por encima del río Cauca, siendo uno de los más altos del país. Además de estos, tiene otros 42 puentes en su tramo.



Esta concesión, también abarca un tramo entre Primavera y La Pintada, que es la vía actual para llegar al Eje Cafetero sin pasar por Pacífico 1. Esta vía, aunque fue rehabilitada, es de calzada sencilla con tramos complejos por lo que se mantiene constantemente concurrida con vehículos particulares, buses y vehículos de carga.



(Lea también: Constructores de Hidroituango dicen que aún analizan su continuidad)

Facebook Twitter Linkedin

Desde La Pintada hasta La Felisa es la Unidad Funcional 5 de Pacífico 3, la cual tiene un 60 % de avance. Foto: Pacífico 3

Y si bien esta parte es compleja, se hace la más corta en comparación con lo que sigue hasta llegar a La Pintada, pues es desde esta zona donde se vuelve un martirio para los conductores gracias a Pacífico 3, la última conexión para llegar al Eje Cafetero.



Desde La Pintada hasta La Felisa corresponde a la Unidad Funcional 5, que es la que menos avance tiene (60 %), lo que ha ocasionado hasta 8 horas de retraso dependiendo de los ‘pare y siga’ y del cierre programado que había de 11 a.m. a 9 p.m.



Desde la concesión indicaron que ya no habrá dicho cierre y que en su lugar habrá nueve ‘pare y siga’ a lo largo de todo el corredor vial permitiendo flujo de uno u otro sentido.



(Siga leyendo: Ciudadano de Medellín tendrá la letra T, de transgénero, en su cédula)



“En la medida en que las obras avancen y se vayan liberando frentes de obra, los iremos ajustando de acuerdo con el avance de obra”, informó la Concesión Pacífico Tres.

En la medida en que las obras avancen y se vayan liberando frentes de obra, los iremos ajustando de acuerdo con el avance de obra FACEBOOK

TWITTER

En este tramo de 46 km, que incluye 11 km de terceros carriles de adelantamiento, esperan poner en servicio 20 km antes de finalizar el año, mientras que los 26 restantes están proyectados para entregarse en el 2022.



La concesión indicó que los principales retos de la unidad funcional 5 han sido: la gestión de redes que implica el mantenimiento y traslado del poliducto Cartago-Medellín que interfiere en 15 kms de vía, la gestión social de 566 ocupaciones informales ubicadas a borde de vía y los hallazgos arqueológicos.



“En términos de movilidad, se trata de una vía estrecha, sin ruta alterna adecuada que divide altos taludes montañosos de la cordillera y el río Cauca, por lo tanto, el margen para maniobrar y ejecutar obras es bastante reducido, situación que ha llevado al Concesionario a tomar medidas para el control vehicular tales como el Pare y Siga”, informó Pacífico Tres.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín

@AlejoMercado10