Lo que se sabe de los tres nuevos casos de coronavirus en Medellín

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó tres nuevos casos de coronavirus en la capital de Antioquia. Se trata de dos hombres y una mujer.



Estas personas, informó el ministerio a través de un comunicado de prensa, tuvieron contacto con el primer caso confirmado este lunes en la ciudad, el de una mujer de 50 años que llegó a Medellín proveniente de Madrid (España).



Alexánder Moscoso, viceministro de Salud, indicó que estas personas "se encuentran en buen estado y con aislamiento supervisado en casa".

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, precisó que los nuevos casos son de personas del círculo más cercano de la mujer llegada de Europa: una joven de 25 años, un adulto de 55 años y una señora de 50 años.



"Me he comunicado muy temprano con ellos y están muy tranquilos, ninguno tiene síntomas importantes. Creemos que ya para el martes algunos de ellos puedan terminar su cuarentena. De todas maneras van a estar aislados, hasta no tener la certeza de haber superado el virus", aclaró el mandatario local.

Confirmamos los tres nuevos casos de #COVID19. Las personas se encuentran aisladas y en buen estado de salud. Estoy al frente de la situación para preparar la red hospitalaria de la ciudad. pic.twitter.com/036FPk345a — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 11, 2020

Andree Uribe, secretaria de Salud de la ciudad, contó que las 80 personas que tuvieron contacto con la mujer del primer caso, "contactos estrechos y normales", ya se les hizo la valoración médica y todas continúan en seguimiento epidemiológico.



Con estos nuevos casos, la capital antioqueña se convierte en la ciudad más afectada por el coronavirus en todo el país, por encima de Bogotá, donde hoy fueron confirmados otros dos casos. La capital del país ya suma tres personas contagiadas.



Los otros infectados con el virus en el país se encuentran en Cartagena, y Buga, en el Valle del Cauca.



A nivel nacional, ya son nueve los casos reportados por el Ministerio de Salud y Protección Social.



Luego de los tres nuevos casos de coronavirus en Medellín, la Macrorrueda 80, que se había programado para los días 16, 17 y 18 de marzo en Plaza Mayor, fue cancelada y se hará de manera virtual. Iban a participar más de 3.000 empresarios.



MEDELLÍN