En Medellín crearon protocolo para hacer pruebas rápidas de covid-19

Después de que investigadores de la Universidad de Antioquia lograron el aislamiento del virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19, se informó que en la institución universitaria fue creado un nuevo protocolo para su detección.



Este fue bautizado como Protocolo Colombia y busca aportar a los ya existentes para la detección del virus. Ellos son el protocolo de París, el CDC y el de Berlín. Este último recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Carlos Muskus, profesor e investigador de la Faculta de Medicina de la universidad, explicó que a diferencia del protocolo de Berlín, el cual exige realizar tres PCR secuenciales, lo que implica gastar más reactivos y tiempo, el creado en la institución universitaria solo requiere de una para decir si la persona tiene o no la presencia del SARS-CoV-2.



El docente agregó que con este nuevo protocolo se puede conocer con mayor fiabilidad la carga viral que tiene el paciente para, en un proceso clínico, identificar si este responde o no al tratamiento que se le está realizando.



“Esta prueba permite monitorear la respuesta del paciente a las distintas terapias”, señaló Muskus.



Por otro lado, el Protocolo Colombia permite descartar falsos negativo y falsos positivos, ya que es una prueba muy sensible.



Este avance fue posible gracias al aislamiento del virus que ya se había hecho en la universidad, con el que además ya se han analizado desinfectantes, protocolos de limpieza e incluso esterilización de tapabocas y mascarillas N95.El protocolo será escalado a las autoridades sanitarias competentes para iniciar su proceso de validación.

