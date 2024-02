Gobernador Rendón criticó a Petro por no saber la ubicación de las vías 4G en Antioquia

Un nuevo capítulo tuvo el reclamo que viene haciéndole el gobernador de Antioquia, Andrés Juián Rendón al Gobierno Nacional por los 4 billones de pesos que necesita el departamento para desarrollar 15 proyectos de infraestructura.

Entre estos se encuentran el Metro de la 80. El Tren del Río, el Túnel del Toyo y la terminación de las vías de Cuarta Generación (4G).

Sucedió después de conocerse unas declaraciones dadas por el presidente Gustavo Petro durante la puesta en marcha de la construcción de la sede de la Universidad Industrial de Santander en Málaga.



En medio de un extenso discurso, el jefe de Estado dijo haberle pedido al ministro de Transporte un mapa con la inversión por kilómetro ejecutado que mostraría con una línea gruesa las vías más costosas y con una más delgada las menos.



El presidente Gustavo Petro FOTO MAURICIO MORENO CEET EL TIEMPO Foto: MAURICIO MORENO

Aseguró que “las líneas más gruesas se hacen entre la población de El Poblado, Medellín y Rionegro, donde quedan sus fincas. No el aeropuerto, esa es la excusa, sino sus fincas”



Y agregó: “Usted mete billones ahí y eso billones se vuelven valorización de los predios y nunca devuelven la plata de la valorización que le ha producido la obra pública y allá va la principal inversión pública de Colombia”.



Inmediatamente el gobernador salió al paso a lo dicho y, en una publicación en redes sociales le dijo que las vías 4G no pasan por donde estaba diciendo, como tampoco son vías para los ricos del departamento.



“Las vías 4G no pasan por donde usted señala. Clave visualizarlas para entender por dónde se construye el desarrollo que conecta el Centro y Occidente del país con la Costa Caribe. Son vías para Colombia, no para los ricos de Antioquia”, publicó Rendón.

Las 4G que hay en Antioquia Foto: Archivo EL TIEMPO

Las autopistas a las que se refiere el gobernador son: Pacífico 1, Pacífico 3, Conexión Norte, Mar 2, Antioquia – Bolívar, Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó y Magdalena 2. Pacífico 2, Mar 1 y Vías del Nus ya fueron terminadas.



A ellas se le suman las obras que están pendientes en el Túnel de Toyo, el más largo de América, y que tiene un avance del 88 por ciento.



“Además, le cuento que las vías hechas en El Poblado y Rionegro, se ejecutaron con recursos de los contribuyentes locales; les sirven a Medellín y al Oriente entero; y son un ejemplo de progresividad: las han pagado los más pudientes de ambas zonas para el disfrute de todos”, concluyó el gobernador.



Se equivoca, Presidente. Las vías 4G no pasan por donde usted señala. Clave visualizarlas para entender por dónde se construye el desarrollo que conecta el Centro y Occidente del país con la Costa Caribe. Son vías para Colombia, no para los ricos de Antioquia. Además, le cuento… pic.twitter.com/kPpo2xlWhV — Andrés Julián (@AndresJRendonC) February 15, 2024

