Nuevas ideas llegan al debate por la Fábrica de Licores de Antioquia

Por tercera vez consecutiva, la Gobernación de Antioquia radicó ante la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza con el que se pretende reformar la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). Una discusión que desde el pasado 15 de julio ha estado marcada por una larga cadena de dudas, actores e interpretaciones cruzadas.



Manteniendo firme su línea de transformar la naturaleza jurídica de la licorera hacia una empresa comercial e industrial del estado, el gobierno departamental puso sobre la mesa un texto muy similar a sus versiones anteriores, pero incluyendo un par de modificaciones que venían siendo discutidas durante los últimos meses.



La primera de ellas consiste en ampliar el objeto social de la compañía para que esta incursione en el naciente mercado del cannabis medicinal.

Según se lee en un nuevo parágrafo agregado al artículo tercero, la FLA quedaría con luz verde para “fabricar, producir, comercializar, distribuir y vender productos derivados del cannabis para uso medicinal, de conformidad con las normas que regulen la materia”.



Por otra parte, el documento también incorporó cambios en materia administrativa.



Por ejemplo, mientras en la versión previa del texto se proponía que a la junta directiva llegarían cuatro miembros independientes nombrados por el gobernador, en la nueva versión este número bajó a dos integrantes.



En cuanto a las funciones de la gerencia, la junta y la secretaría general el proyecto de ordenanza no incluyó ningún cambio sustancial, al igual que en la denominación jurídica de los empleados, que serían reconocidos como trabajadores oficiales, tal como lo había determinado el Consejo de Estado.



Cabe recordar que desde el pasado 5 de julio de 2018, este alto tribunal profirió un fallo en donde dirimió un viejo pulso que sostenían varios sindicatos con la Gobernación de Antioquia y exhortó a ésta a extraer la FLA de la Secretaría de Hacienda (en donde hoy opera como una unidad administrativa) y convertirla en una empresa comercial e industrial del estado.



Aunque la Asamblea aún no programa un debate formal para discutir el nuevo texto, su publicación generó diversas reacciones.



Desde la coalición de gobierno, el diputado Rubén Darío Callejas, del Partido Liberal, planteó que la ampliación del objeto social y los cambios en la junta directiva son dos ideas acertadas y vienen en sintonía con lo que la Asamblea ha discutido durante los últimos meses.



Frente al componente de la junta, por ejemplo, Callejas consideró que la disminución del número de integrantes independientes generará que estos no sean mayoría a la hora de tomar decisiones, preservando un mayor peso del sector público en el destino de la empresa.



Sin embargo, el diputado planteó que varios cuestionamientos de orden financiero no fueron abordados en el nuevo texto.



“Desde lo financiero, las razones para la transformación todavía son muy débiles. Por ejemplo, ellos han planteado que durante 2021 los ingresos comerciales crecerían un 33 por ciento, algo que no tiene coherencia si consideramos el impacto de la pandemia. Además, con el cambio, existe el riesgo de que el Departamento pierda capacidad de endeudamiento o que incluso la DIAN demande el proyecto, cuando se está planteando que las utilidades no serán objeto de gravámenes tributarios”, dijo Callejas Gómez.

Bajo una línea similar, el diputado Jonathan Roldán consideró que aún no es claro cuál es el panorama jurídico si se tiene en cuenta el artículo 144 de la ley de financiamiento, que podría abrir la puerta para mantener a la FLA dentro de la Secretaría de Hacienda. De igual forma, el diputado insistió en que debería pensarse en mecanismos para que la licorera vuelva a incluir en su cadena productiva a los campesinos y productores de materias primas locales.



La diputada del Centro Democrático Verónica Arango, declarado en independencia, también concordó en que las dudas del cambio de naturaleza jurídica no fueron profundizadas en el nuevo texto. Además, señaló la ausencia de un mecanismo más detallado que proteja las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa durante la transformación.



Aunque el cronograma todavía no es claro, durante la próxima semana se espera que la comisión quinta empiece a estudiar el proyecto, que más adelante será llevado a sesiones plenarias.



Cabe recordar, que desde el pasado 15 de julio la Asamblea comenzó la discusión por la FLA y dejó para el tercer periodo de sesiones ordinarias, que fue instalado el pasado 1 de octubre, el grueso del debate.



En medio de este panorama, serán los diputados y los funcionarios departamentales los que en cuestión de semanas deberán encontrar puntos comunes y aclarar el incierto futuro de la empresa.



