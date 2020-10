Reactivación frena la caída del empleo en Antioquia

En medio de un panorama ensombrecido por la incertidumbre, el desempleo y la evolución impredecible de la pandemia, las autoridades departamentales y algunos gremios hicieron un balance positivo de los primeros meses de la reactivación económica en Antioquia.



Con la vista puesta en el mediano y largo plazo, varias voces coincidieron en que el peor momento de la crisis ya habría sido superado. Sin embargo, las cifras más recientes todavía dan cuenta de un desempeño negativo en varias ramas e indicadores de la economía regional.



(Le puede interesar: ‘Nuestra hija viajó y nos la arrebató una red de trata de personas')

Según el último reporte del Dane, aunque por un lado el consolidado de población ocupada en el valle de Aburrá mostró una variación positiva durante el último trimestre, pasando de 1.455.000 personas ocupadas entre abril y junio a 1.547.000 entre junio y agosto, el comportamiento del mercado laboral continúa mostrado variaciones negativas.



Según los datos del último trimestre, por ejemplo, en las industrias manufactureras la ocupación se contrajo en un -17,3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019. Un comportamiento negativo que también mostraron otras once de las doce ramas principales.



Pese a estos indicadores, desde la mirada gubernamental, las cifras mostrarían que el momento más grave ya habría pasado.



Así lo plantea Maritza López Parra, secretaria de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia, quien sostiene que mientras entre abril y junio cerca de 300.000 personas del sector formal e informal estaban sin trabajo en el departamento, entre julio y octubre se recuperaron 150.000 empleos.



(También puede leer: ¿Habrá restricciones en Antioquia tras la alerta roja hospitalaria?)

La búsqueda de empleo para muchos se ha vuelto un calvario. Foto: Archivo/AFP

Aunque las cifras del Dane aún no capturan el impacto de la reactivación durante septiembre y octubre, algunas agremiaciones aseguran que el desempeño durante este periodo ha sido uno de los mejores del año.



Carlos Andrés Pineda, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, sostiene que con base en la información que arrojan varios sectores, septiembre habría sido un mes muy positivo para los restaurantes, los hoteles y el transporte intermunicipal, quienes en cifras redondas habrían recuperado “como mínimo el 50 por ciento de su actividad habitual”.



De igual forma, Pineda sostiene que los comerciantes, principalmente de Medellín y su área metropolitana, reportaron en su mayoría entre un 60 y un 90 por ciento de las ventas que tenían proyectadas para el mes de septiembre. Un balance favorable si se consideran los números rojos que arrojaron los primeros meses de la pandemia.



Con base en ese desempeño, varios sectores coinciden en que las decisiones que se tomen durante lo que queda de 2020 serán claves para resarcir los daños de la pandemia.



Desde la óptica de la gobernación, la clave para recuperar el empleo estará en un paquete de programas que comenzaron a estructurarse este mes, en el marco de una estrategia denominada Arriba Antioquia.



Según explica la secretaria López Parra, este plan busca generar al menos 40.000 empleos en el corto plazo, principalmente acelerando la ejecución de un paquete de obras de infraestructura pública. De igual forma se pretende impulsar el sector rural e implementar una estrategia de transformación digital que generaría cerca de 120.000 empleos durante los próximos tres años.



Aunque la evolución de la pandemia aún es incierta, López Parra advierte que una cuarentena o incluso regresar a un modelo de acordeón (cuatro días de apertura y tres de aislamiento) serían las últimas medidas a considerarse.



“El covid es un problema de largo plazo, por lo tanto, debemos enfrentarlo con medidas sostenibles y los cierres no son sostenibles. Estamos evaluado medidas como reforzar las campañas de comunicación y desestimular las aglomeraciones. Sin duda la última opción y que no estamos considerando son los cierres”, asegura López Parra.



(Le sugerimos leer: Tragedia por carro que cayó de un puente colgante en Antioquia)

El renglón clave de las exportaciones

De acuerdo con las cifras preliminares del Dane, Antioquia cerró el pasado mes de agosto con una variación positiva del 27,3 por ciento en las exportaciones.



El departamento pasó de vender 389.121 miles de dólares vendidos en agosto de 2019, a 495.274 miles de dólares en agosto de 2020.



Este balance consolidó al departamento como el de mayor crecimiento en este renglón en el país, que tuvo un desempeño negativo del 9 por ciento.



(Lea: Esta es la ruta de animales traficados y maltratados en Barranquilla)



La estabilidad del sector rural



Según la secretaria Maritza López, el sector primario ha sido uno de los motores de la economía departamental durante los últimos meses.



“Algo muy importante y que no se menciona mucho es que el valor de la canasta familiar no ha cambiado significativamente a pesar de los recesos”, dice López.



Durante la cosecha cafetera, López agrega que el buen clima y el precio del dólar podrían generar ingresos por más de 2 billones de pesos a nivel nacional.



JACOBO BETANCUR PELÁEZ



Para EL TIEMPO

MEDELLÍN