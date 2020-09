Intervención en La Escombrera busca cerrar una herida en la ciudad

La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para las víctimas de la comuna 13 de Medellín va en la dirección correcta de avanzar en el derecho a saber qué pasó con sus seres queridos.



La JEP ordenó, desde mediados del pasado agosto, a su Unidad de Investigación y Acusación (UIA) diseñar en 30 días un plan de búsqueda de desaparecidos en dos lotes del sector conocidos como La Escombrera y La Arenera. También prohibió cualquier intervención en esos lugares y pidió a la alcaldía de Medellín acordonarlos y conservarlos para evitar que sean alterados.

Se presume que en la montaña de residuos que comprende La Escombrera y La Arenera (en este último se realiza actualmente explotación minera) hay cuerpos inhumados de víctimas del conflicto armado que vivió esa zona de la ciudad, en especial después de la Operación Orión en 2002. Sus terrenos son símbolos de una verdad que se reclama en la capital antioqueña.



Aunque no se sabe con certeza cuántos cuerpos podrían ser hallados en el sitio, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) le presentó a la JEP una base de datos de cerca de 320 registros, el 30 de agosto de 2018 cuando le solicitó las medidas cautelares para esa zona.



Luego, la misma Jurisdicción dio a conocer que hoy cuenta con una base de datos de 435 posibles casos.

“Esto es el reconocimiento a una exigencia que las víctimas han hecho desde que se empezaron a conocer las desapariciones forzadas en masa en la Comuna 13, desde incluso la misma operación Orión en el 2002 y con mucha mayor fuerza a partir del año 2003 y 2004”, explicó Adriana Arboleda Betancur, coordinadora del programa de atención a víctimas de la Corporación Jurídica Libertad.



El antecedente más importante para esta decisión es la Mesa de trabajo que se conformó en el 2014 y en la que, además de la Corporación Jurídica Libertad, participaron Mujeres Caminando por la Verdad (de la Comuna 13), el Movice, la Alcaldía, la Fiscalía y otros involucrados. En dicha Mesa tuvieron información entregada por paramilitares sobre acciones en el sector de La Arenera e identificaron tres sitios, conocidos como los tres polígonos.



De esos tres polígonos, en el 2015 se intervino uno. Estas excavaciones finalizaron el 15 de diciembre del año pasado sin que hubieran sido encontrados restos óseos, tras remover 24.000 metros cúbicos de escombros, a una profundidad de 15 metros. Así, quedaron el polígono 2 y el polígono 3 para ser inspeccionados.



En estos nuevos polígonos se removerán 41.500 metros cuadrados de tierra, algo así como el tamaño de cuatro canchas de fútbol.



De acuerdo con la información que ha recopilado la JEP, el "Polígono Nuevo" de La Escombrera es cercano a la que fue una base paramilitar del bloque Cacique Nutibara, que operó en la ciudad comandado por alias don Berna, y del que las víctimas han reiterado que allí se debe buscar.



“Desde hace tiempo veníamos denunciando que, en ese lugar de la cañada o la laguna, donde estaba la base paramilitar, debía haber muchos cuerpos, pero no escucharon la voz de las víctimas”, manifestó Luz Elena Galeano, quien busca a su esposo Luis Javier Laverde, desaparecido el 9 de diciembre del 2008. (Lea también: La JEP pide información sobre la Escombrera a la alcaldía de Medellín)

Por lo pronto, desde el 11 de agosto en el sitio delimitado por la JEP no se pueden hacer intervenciones Foto: Esneyder Gutiérrez

En su caso, hasta ahora, lo único que sabe de lo que le ocurrió a su esposo es que encapuchados lo bajaron de un bus de Belencito y que se lo llevaron en una camioneta que tomó dirección a La Escombrera.

Ya está acordonado

Fuera de las cintas que acordonan los polígonos protegidos, la actividad no ha cesado en las otras zonas del lugar. Desde lejos se escuchan las volquetas que siguen operando, cargando y descargando arena. Mientras tanto, la tierra se sigue moviendo y con ello las posibilidades de encontrar a todos los desaparecidos que reclama la 13.



Por lo pronto, desde el 11 de agosto en el sitio no se pueden hacer intervenciones. EL TIEMPO se comunicó con la Alcaldía de Medellín para conocer su versión sobre lo que le ordenó la JEP y esta confirmó que el terreno ya está acordonado.



A su vez, coordinó con las directivas de la empresa Cóndor S.A.S, que opera allí, para que no toque el territorio protegido por la JEP. Esto porque uno de los polígonos es atravesado por una vía que, según la Administración Municipal, tras esta orden ya no está en uso.



Para este mes está prevista una Mesa Técnica que el auto de la JEP solicita para determinar que el plan de búsqueda esté aterrizado en cuanto a lo que se puede lograr.



A este respecto Arboleda, coordinadora del programa de atención a víctimas de la Corporación Jurídica Libertad, sostuvo que “Hay que tener mucho cuidado con las expectativas y el daño psicosocial que eso pueda generar en las víctimas, además porque una intervención de esa magnitud tiene un alto costo y tenemos que ir con los mayores argumentos para tener claridad de qué es lo que vamos a hacer”.



“Esta decisión nos parece trascendental por toda esa época tan violenta que vivió la ciudad de Medellín donde se presentaron gran cantidad de personas desaparecidas, uno por la memoria, por la justicia, la verdad y fundamentalmente la reparación. Darles rostro a los desaparecidos”, expuso Carlos Arcila, defensor de derechos humanos.



