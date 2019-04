La nueva polémica entre EPM y gobernador de Antioquia por Hidroituango

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, expresó su disgusto ante la decisión de EPM de trasladar los costos de la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango a la Sociedad Hidroituango. Este martes 9 de abril, fuentes de EPM informaron que esto se traduce en que la compañía podrá extender el tiempo previsto de operación del proyecto (50 años) hasta que recupere la inversión adicional que hace para mitigar dicha contingencia.

Ante esta situación, Pérez sostuvo que no es posible que la empresa le traslade los costos a los socios de Hidroituango, una sociedad que es pública, tal como lo es EPM, y cuyas ganancias deben estar enfocadas en la inversión en proyectos de distinta índole en los 125 municipios de Antioquia.



El gobernador Pérez añadió que EPM no debe desconocer la responsabilidad que tiene en la contingencia que vive Hidroituango desde abril del año pasado y que es necesario que diga la verdad.



Cabe recordar que EPM indicó que trasladará los costos de la contingencia a la Sociedad porque estos corresponden a costos propios de la construcción del proyecto. "Esta decisión está enmarcada en lo dispuesto por el contrato Boomt (sigla en inglés de “construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver” a los 50 años la central) y se deriva de los resultados obtenidos del análisis de causa raíz realizado por la firma noruego-chilena Skava Consulting", explicó la empresa en un comunicado.

Según los resultados de este estudio, la hipótesis más probable es que la obstrucción del túnel auxiliar de desviación (GAD) se debió a la 'erosión progresiva de una zona de cizalla a nivel del piso de la GAD', para la cual el diseñador – asesor no dispuso el tratamiento adecuado.



El Gobernador dijo ante esta postura que EPM estaba al tanto de los riesgos y fallas en la construcción de la GAD y que lo explicará en un libro que publicará este fin de semana.



"EPM sabía que el túnel GAD no tenía losa de cemento, los constructores también sabían, los interventores también y le mintieron a la opinión pública", dijo Pérez, quien añadió que el problema no es del gobernador con el alcalde de Medellín ni con el gerente de EPM, sino un conflicto con la verdad, a la cual estarían faltando los miembros de la junta directiva de la compañía.



El mandatario departamental también criticó que la sociedad Hidroituango le entregó los diseños del proyecto a EPM en el año 2013 y esta empezó a cambiarlos. Afirmó que el túnel que colapsó en mayo pasado y causó daños en Puerto Valdivia no estaba en el diseño y que la única hidroeléctrica en el mundo que ha desviado un río dos veces es Hidroituango.



Entre tanto, para EPM, según la matriz de riesgos del contrato Boomt, los riesgos asociados al diseño y al diseñador - asesor son responsabilidad de la Sociedad Hidroituango, cuyos principales accionistas son el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), el Departamento de Antioquia y EPM.



