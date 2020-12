Novenas navideñas en Medellín: autoridades piden evitar aglomeraciones

Aunque hasta ahora no hay un decreto una prohibición directa de hacer novenas navideñas en Medellín y su área metropolitana, las autoridades recomiendan evitar las reuniones presenciales o hacerlo solo con los integrantes de su núcleo familiar, para evitar aglomeraciones.



Iglesias y unidades residenciales no tienen prohibido continuar con esta tradición, pero se recomienda hacerlo de manera digital.

"Aprovechemos la era de la tecnología, de hacer uso del internet, de las videollamadas, de evitar esas aglomeraciones, de compartir esta novena pero en casita, para que todos nos cuidemos", manifestó la teniente Leidy Cardona, del grupo de Prevención y Educación de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



A su turno, la Secretaría de Salud de Medellín reiteró a la ciudadanía la invitación a que solo se reúna el núcleo familiar y no hayan escenarios donde participen muchas personas y donde haya lugar a aglomeraciones.



¿Dónde hay toque de queda?

Cabe recordar que el gobernador del departamento, Aníbal Gaviria, decretó toque de queda para mitigar un incremento del covid-19 sin afectar tanto la reactivación económica, en siete subregiones de Antioquia.



Las medidas restrictivas se están aplicando desde 13 de diciembre y se extenderán hasta al 20 de diciembre.



La limitación en la movilidad aplica en los municipios de estas siete subregiones: Oriente, Suroeste, Occidente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio.



La medida no aplica para Urabá ni tampoco para los 10 municipios del Valle de Aburrá: Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Bello, Copacabana, Girardota, La Estrella, Caldas y Barbosa.



Sin embargo, en dos de estos municipios cada mandatario ha tomado acciones restrictivas por su cuenta.



Sabaneta decretó toque de queda para menores de edad, a partir de las 11 de la noche, medida que se extenderá durante todo el mes de diciembre y hasta el 11 de enero de 2021. La Estrella también decretó que los menores de edad no podrán estar en la calle, pero será entre las 12 de la noche y las 6 a. m. desde el martes 15 de diciembre y hasta el 11 de enero.

¿Habrá medidas después?

Para Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia, el mensaje debe ser más que claro: los casos vienen en aumento y la ocupación de camas UCI también, por lo que el llamado es a cuidarse y cuidar de los suyos.



"Todavía quedan días de mucha actividad en el comercio, en los restaurantes, en la vía pública en estos días que restan de diciembre, pero sin duda, si no nos cuidamos, los resultados negativos los vamos a ver las primeras semanas de enero", dijo Suárez.



Aunque el departamento aún está en alerta naranja, el comportamiento de la cantidad de casos y la ocupación de UCI podría llegar a niveles rojos de nuevo, en los próximos días. Hasta este martes, el porcentaje de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos era de 78,48 por ciento, menos de dos por ciento para que se considere la alerta, pues para ello se debe permanecer tres días consecutivos en niveles superiores a 80 por ciento de la ocupación.



"Estamos informados de la Junta Metropolitana que hay hoy (ayer). De manera informal hablé con el alcalde Daniel Quintero. Me dijo que van a analizar las cifras y que eventualmente se van a tomar decisiones en esta junta", dijo Suárez.



Cabe recordar que fue Quintero quien anunció que se revisaría el comportamiento de la gente para establecer medidas, en especial de cara al 24 y 31 de diciembre.



MEDELLÍN