Campesinos de Medellín temen desmonte de invernaderos

Debido a un desacuerdo entre un contratista, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y la Alcaldía de Medellín, hay preocupación entre pequeños productores por el posible desmonte de los invernaderos que recibieron para el beneficio de sus cultivos.



La construcción, traslado, reparación e implementación de invernaderos metálicos en los diferentes corregimientos del municipio fue un proyecto que la Alcaldía gestionó con la EDU que, a su vez, contrató la obra por licitación pública con la empresa Kibutzim S.A.S. . Los trabajos fueron ejecutados el año pasado.



El plan tuvo como objetivo mejorar las condiciones de vida para la comunidad rural de los corregimientos Palmitas, San Antonio de Prado y San Cristóbal, fortaleciendo y mejorando la productividad y calidad de sus cosechas.

En total fueron beneficiados 50 productores agrícolas con invernaderos para sus cultivos, de ellos 5 fueron restaurados y 45 totalmente nuevos. El contrato tuvo un valor de mil 138 millones de pesos. De estos recursos, a la fecha, la EDU le debe al contratista más de 900 millones de pesos.



El contrato en discusión fue asignado mediante licitación pública realizada en octubre del 2019 y, al mes siguiente, se firmó el contrato e iniciaron las obras. Dicho contrato se firmó en la administración del exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, a través de la EDU, encargada de contratar las obras.



El proyecto tenía inicialmente un plazo de 90 días calendario, pero en el momento de iniciación de las obras surgieron diferentes situaciones que obligaron a replantear el cronograma y, por tanto, hubo diferentes retrasos.



“La dificultad principal surgió porque en Colombia no se cuenta con normas sismorresistentes para los diseños estructurales de invernaderos. Entonces, los diseños se tuvieron que homologar con una norma europea. Luego, y para cumplir los tiempos, solicitamos una suspensión del contrato mientras poníamos los materiales en sitio de obra y así ganar tiempo para cumplir la entrega y evitar que este tiempo fuera contabilizado con el plazo de construcción. Pero, después, llegó la pandemia”, explicó Rodolfo Antonio Vanegas Castrillón, representante Legal de Kibutzim S.A.S.

Así pues, agregó el directivo, luego de los ajustes de bioseguridad y el aval para trabajar terminaron las obras, pero ahora el tema es que la EDU no se las recibe argumentando que la Alcaldía de Medellín no les había dado los plazos de ampliación como entidad ejecutante.



Ante esta situación, Wilder Echavarría, gerente de la EDU, aseguró que al contratista no se le ha incumplido con ningún pago., “La situación es que hay un tema contractual con ellos y estamos atentos a resolverlo. Esto está basado en que el contratista no acató las recomendaciones de la EDU y por esto tuvimos que revisar el contrato. Pero, ahora estamos llegando a una conciliación en compañía de algunas secretarías de la ciudad con las que se busca que podamos solucionar de la mejor manera y en pro de las poblaciones beneficiadas”, puntualizó el funcionario.



Pidió hacer caso omiso del comunicado que envió el contratista, en el cual incluso dicen estar evaluando la posibilidad de retirar 35 de los invernaderos, lo cual dejaría grandes pérdidas para ellos, así como graves impactos para los campesinos. “Nosotros estamos en la mesa de conciliación y tenemos toda la voluntad de solucionar este impase, y a los contratistas les digo que se acerquen y trabajemos por la comunidad de la mejor manera y sin generar malos entendidos”, dijo Echavarría, gerente de la EDU.



Por su parte, Vanegas dijo que se la están jugando por la comunidad y que no quieren que un tema jurídico los perjudique, “Por eso nuestra apuesta fue terminar el apoyo y ahora lo que queremos es que se llegue a una conciliación que nos permita seguir adelante como compañía y en los mejores términos con las entidades públicas”.

Campesinos recalcan la importancia de sus cultivos, pues son "la despensa de Medellín". Foto: Esneyder Gutiérrez

El beneficio de los invernaderos

Los invernaderos, como lo explica el ingeniero y candidato a doctor Juan Felipe Restrepo Arias, director de la obra y funcionario de Kibutzim S.A.S., son de tecnología media – alta, de 300 metros cuadrados cada uno, tipo arco, con estructura galvanizada y techo en semi túnel con cubierta plástica conocida como agroleña y con estándares internacionales.



Incluyen sistema de riego por goteo y de fertilización por fertirriego. Sistema de ventilación manual y protección anti-insectos. Incluye también modo de captura de datos automático con datalogger, conectado por Bluetooth a una APP, en la que el campesino puede ver desde su celular y almacenar datos de temperatura y humedad relativa para hacer análisis del clima.



León Darío Posada es un productor y beneficiario del proyecto. Es, a su vez, presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Patio, del corregimiento San Cristóbal. Él fue uno de los últimos en recibir el invernadero.

Así lucen estos módulos en los cultivos. Foto: Esneyder Gutiérrez

Sobre la importancia de los invernaderos y el posible riesgo de que sean desmontados por el contratista, Posada aseguró que es muy importante que lleguen a un acuerdo las partes porque los invernaderos son muy vitales para ellos. Protegen los cultivos de plagas, mejoran en un 50 por ciento la producción y se minimizan los costos de fungicidas, insecticidas y abonos, fuera de que los productos son de mejor calidad y el sistema de riego hace que se controle el uso del agua.



Posada cultiva ahora tomates en el invernadero, y en terrenos de su finca café, cebolla, cilantro y naranja, entre otros productos agrícolas.



“Es indispensable que la alcaldía o sus entidades, sigan apoyando estos proyectos que tenemos en los corregimientos, somos la despensa agropecuaria del municipio de Medellín y es indispensable para el desarrollo de la ciudad, el cuidado de sus campesinos y sus labores agrícolas, así garantizamos la seguridad alimentaria para todos”, agregó Posada.

La empresa

La empresa Kibutzim S.A.S. está ubicada entre los límites de Medellín y el municipio de Itagüí, tiene un portafolio de servicios de ingeniería agropecuaria, ambiental y forestal, creada con el propósito desde hace cinco años, de operar proyectos con pequeños o medianos productores, ya sea en con entidades públicas o privadas.}



ESNEYDER GUTIÉRREZ

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN

