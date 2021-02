Polémica por programa para atención a niños y niñas en Medellín

De acuerdo con un conteo que se lleva a cabo en redes sociales con el numeral #UnDíaMásSinBuenComienzo, este martes se cumplen 20 días en los que los niños y niñas, desde los 0 a los 5 años, no han recibido atención institucional del programa Buen Comienzo, un programa que brinda educación y alimentación gratuita en varias sedes de la capital antioqueña.

El conteo lo hicieron con base en que, según la veeduría Todos por Medellín, en 2020 el periodo escolar comenzó en enero.



"Recordemos que, pese a la pandemia, el calendario escolar en Colombia inició en enero. Dos organizaciones operadoras del programa consultadas por la Veeduría confirmaron que, en el 2020, la atención de esta modalidad (Institucional) inició desde el 20 de enero y terminó el 18 de diciembre", señaló esta Todos por Medellín.



En dicha modalidad se benefician 26.050 niños y niñas de las comunidades más vulnerables.



"Hoy estuve en Altos de la Torre y el Pacífico, para la comunidad es inadmisible que no haya empezado la atención de los niños y niñas. En plena pandemia, muchas familias perdieron sus ingresos y la única respuesta que reciben es que sigan esperando", manifesto el líder comunitario Gerardo Pérez.



(Le puede interesar: Hombre señalado de tirar a su novia desde un noveno piso quedó libre)



La directora de la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo, Vivian Puerta, manifestó que no es cierto que el programa no haya iniciado.



"El programa inició operaciones el pasado 1 de febrero, a hoy tenemos 31 operadores habilitados, que cumplieron con todos los requisitos técnicos, legales y financieros para atender a nuestros niños de la ciudad de Medellín. Estos operadores tienen la capacidad de atender más de 22.000 niños de la ciudad", explicó Puerta.



Explicó que a causa de la pandemia por el covid-19, el regreso al centro infantil va a ser de manera progresiva, de manera gradual.

En el periodo 2008-2011 Buen Comienzo llegó a empezar su atención el 6 DE ENERO.

La inequidad crece cada día que los niños de esta ciudad, no reciben atención en sus jardines. No son 19 días de atraso, son 38!#UnDíaMásSinBuenComienzo es un día más de una Medellín sin futuro pic.twitter.com/tTzuabUt6i — Martica Alzate (@Marticalzate) February 9, 2021

"Estamos en un proceso de alistamiento, en un proceso de adecuación de sede. Es importante tener en cuenta que hoy estamos en un modelo de alternancia, que es absolutamente nuevo para todos y que eso ha implicado, dentro de ese proceso de alistamiento, hayamos tenido que hacer unas capacitaciones profundas del personal, que las hicimos desde la semana pasada", detalló la funcionaria.



(Le recomendamos: Video: Policía atrapa a un ladrón y la Fiscalía se niega a detenerlo)



En esta capacitación les están dando las instrucciones y recomendaciones relacionadas con la atención de los niños en esta época de pandemia.



Desde la otra semana los centros infantiles comenzarán a recibir los niños, según Puerta, para que los operadores del programa puedan ir afinando todos los procesos necesarios para darles la atención. Agregó que ya se están entregando paquetes alimentarios, e hizo un llamado a los padres y madres de familia a que estén muy pendientes de las matrículas.



Puerta calificó como falsas algunas noticias y agregó que han generado "confusión y desinformación, por lo que la ciudadanía está preocupada por la situación".



Cabe recordar que esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelto el programa. La primera, hace pocos días, surgió por el cambio de uno de los requisitos para los operadores, con lo que no todos podrían acceder a prestar el servicio, como en años anteriores.



En su momento, el concejal Daniel Quintero afirmó que esto se daría porque la alcaldía actual quería favorecer un solo operador, presuntamente para pagar favores políticos.



La segunda se dio cuando la Fundación Carla Cristina habría falsificado un documento, para ser habilitada como operadora del programa.



MEDELLÍN