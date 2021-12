Al ser un municipio de paso obligado para los migrantes hacia Panamá, la crisis migratoria en Necoclí, Antioquia, no ocurrió por primera vez durante el 2021, pero sí se recrudeció.



Fue desde 2020 que la Alcaldía del municipio comenzó a pedir ayuda, debido a que en agosto habían cerca de 300 migrantes atrapados y en plena pandemia por el coronavirus, cuando las fronteras estuvieron cerradas. Desde marzo la Administración municipal creó un albergue donde estos se resguardaron, pero la falta de recursos imposibilitaba el tenerlos allí.



Comenzó el 2021 y para el 29 de enero la crisis aumentó, cuando alrededor de 680 migrantes irregulares estaban atrapados en las playas de este municipio del Urabá antioqueño. En su momento, las autoridades colombianas explicaron que ese incremento se debía a los fenómenos estacionales, pues ya para esa fecha está pasando el invierno.



La situación incrementó también las afectaciones a este municipio turístico, pues los migrantes estaban en 'cambuches', algunos enfermos y haciendo sus necesidades básicas hasta en las playas.



En su mayoría, los migrantes ingresan al país irregularmente por Nariño, pasan hacia Antioquia a través del golfo de Urabá y buscan su salida a Panamá por Sapzurro, municipio fronterizo con el país vecino. Todo este recorrido es con el objetivo de llegar al norte del continente americano.



En muchas de las ocasiones, lo hicieron violando los cierres de fronteras que tenían vigentes en este inicio de año países como Ecuador, Panamá y Colombia, debido a la pandemia de covid-19.



El problema vino en aumento porque no les estaban vendiendo tiquetes para cruzar de manera legal y hay presencia de lanchas ilegales. Frente a este transporte ilegal, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, advirtió en su momento que "facilitar la movilidad de migrantes irregulares constituye una irresponsabilidad que pone en riesgo familias y personas".



No se había acabado el primer mes del año cuando Jorge Augusto Tobón, alcalde de este municipio, declaró la emergencia sanitaria en el municipio y corrigió la cifra dada por Migración Colombia, argumentando que en el municipio ya habían 1.000 inmigrantes en sus playas, quienes llevaban atrapados en el sitio desde hace 20 días.



"Hago un llamado al Gobierno Nacional y departamental que nos ayuden, porque la verdad es que estamos desbordados. Si el año pasado tuvimos un problema grande con casi 300 migrantes, hoy tenemos casi cuatro veces más (...) Yo espero que nos ayuden", manifestó el alcalde en su momento.



Pasaron unos seis meses y ya no eran 1.000 sino 10.000 los migrantes represados en el municipio, buscando pasar hacia Panamá. Desde el 23 de julio, el municipio venía alertando sobre la alta cifra, cuando para el 29 se presentó un colapso de los servicios públicos, acueducto y alcantarillado y el sistema en salud por la cantidad de personas en el territorio.



Tobón reportó que no había abastecimiento de alimentos, en los supermercados no se conseguía comida y los precios estaban por los cielos, debido a que la moneda que se está manejando en Necoclí ya era el dólar. A eso se sumó que los migrantes no usaban tapabocas y no tenían la vacuna contra el covid-19.

Hasta esa fecha, habían transitado unas 33.000 personas provenientes de Haití, Cuba, Chile, Senegal y Ghana, entre otros países, por este corredor.



Una de las causas de que la crisis se agravara en ese momento fueron las condiciones climáticas , según lo señaló la Defensoría del Pueblo, pues 10 días antes las lluvias impidieron la salida de lanchas.



El mismo 29 de julio, Carlos Camargo, defensor del pueblo, visitó el municipio de Necoclí y expuso que en su opinión, esta es una problemática extracontinental, por lo cual asumirla y emprender la búsqueda de soluciones debe ser una labor entre varios actores y países.



A su vez, se refirió a las denuncias hechas por los mismos migrantes. "Algunos migrantes denuncian mafias que les venden 'paquetes turísticos' para hacer el recorrido desde Ipiales (Nariño), con cobros que llegan a los 300 dólares para pasar la frontera, a lo cual acceden por la necesidad de continuar su tránsito hacia el norte del continente", contó Camargo en su momento.



Se inició el mes de agosto y tras una reunión presidida por Diego Molano, ministro de Defensa, se tomó una de las decisiones más importantes para agilizar la salida de migrantes y fue permitir que empresas de transporte marítimo de Turbo apoyaran la logística de la empresa Caribe SAS, la única legalmente avalada para este servicio, pero que se encuentra colapsada.



Andrés Felipe Vargas, gerente de Caribe SAS, indicó en ese momento que con el apoyo de tres de estas empresas se podría pasar de transportar 850 migrantes el día a 1.600. Asimismo, se acordó el establecimiento de un nuevo embarcadero desde el cual podrán partir de forma organizada todos los migrantes que vayan a hacer su tránsito por Necoclí, ya que solo operaba uno.



El represamiento llegó a ser de 14.000 migrantes en septiembre, cuando también hubo colapso en los centros de atención en salud, debido a que 50 migrantes fueron hospitalizados por problemas respiratorios e intestinales, según denuncias de la Personería municipal. Evacuarlos no era fácil porque mientras salían, diariamente iban llegando entre 800 y 1.200 migrantes al municipio.



La Defensoría del Pueblo alertó el 24 de septiembre que en Necoclí se acumularían 22 mil migrantes para ese fin de semana, es decir, que llegaron 3.000 más sumando a los 19 mil que ya estaban allí para la fecha.

“Llegan alrededor de mil diarios y apenas salen de Necoclí a Capurganá (Chocó) 500 por día”, dijo la Defensoría del Pueblo.



La situación era compleja debido a que se conoció que las dos empresas de transporte marítimos habilitadas para trasladar a los migrantes de Necoclí al Chocó solo tenían tiquetes para después del 22 de octubre, lo que significaba que los nuevos extranjeros que llegaran al municipio del Urabá permanecerían allí por lo menos un mes.



Entrado octubre un siniestro marítimo puso los reflectores de nuevo sobre la crisis. Los hechos se presentaron el 10 de ese mes, cuando naufragó una embarcación con un grupo de 30 migrantes que se dirigían hacia el archipiélago de San Blas en Panamá desde un punto clandestino en Necoclí.



El Contraalmirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, informó que 21 personas fueron rescatadas y recuperaron tres cuerpos sin vida (dos haitianas y una cubana), por lo que quedaron seis desaparecidos.



El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, reiteró la necesidad de crear un corredor humanitario para que niños y mujeres embarazadas parte de los migrantes represados en territorio antioqueño pudieran cruzar hacia Panamá. Esto teniendo en cuenta que de los 21 rescatados, cinco eran menores de edad.



Otro hecho trágico fue el de un niño cubano que falleció el 7 de noviembre al atravesar el Tapón del Darién con su familia.



Fue identificado como Bryan Rommel Corrales Bravo, de 14 años de edad, uno de los sobrevivientes del naufragio del pasado 10 de octubre, donde murió su madre, según reveló la Defensoría del Pueblo.



“Esta tragedia humanitaria no puede seguir cobrando vidas y que los Estados permanezcan indiferentes. Cuántos muertos más debemos registrar para que se tomen las medidas que eviten que los migrantes acudan a medidas desesperadas para continuar su tránsito”, puntualizó el Defensor del Pueblo.



En el mismo mes, el Gobierno Nacional, a través de Lucas Gómez, del gerente de Fronteras de la Presidencia, señaló que la crisis se había superado, teniendo en cuenta que se registraban entre 400 y 500 migrantes en Necoclí, luego de llegar a 22.000.



