Video: Agreden con casco de moto a un enfermero en Medellín

Un nuevo caso de agresión contra el personal médico ocurrió en Medellín. Esta vez se trató de un auxiliar de enfermería del Hospital La María, quien fue golpeado por un acompañante de un paciente.



Esto ocurrió en la noche de este jueves en ese centro hospitalario ubicado en el barrio Francisco Antonio Zea, al noroccidente de la ciudad, cuando ingresó un paciente en estado crítico que requirió resucitación, intubación y luego ingresó a una UCI. Pero luego ocurrió un hecho agresivo en la sala de urgencias.



(Le puede interesar: Hidroituango comenzó montaje de primera unidad generadora de energía)

Héctor Jaime Garro, gerente del hospital, contó que el acompañante del paciente pretendió ingresar a la UCI, “en donde no está permitido salvo que tenga todas las medidas de bioseguridad no solo para él mismo sino para los demás pacientes. Al no permitirle eso, se molesta y posteriormente busca a su familiar en urgencias y luego le propina un golpe muy fuerte que afortunadamente no les causó gran daño”.



En el video se puede apreciar cómo el hombre golpea al auxiliar de enfermería en su cabeza con un casco de una moto e inmediatamente es auxiliado por sus compañeros y personal de seguridad. Luego, el atacante fue expulsado del centro médico.



(También puede leer: Medellín y el Aburrá sur no tendrán medidas restrictivas este fin de semana)

Un auxiliar de enfermería del Hospital La María, en Medellín, fue agredido por un familiar de un paciente. El gremio rechazó este nuevo caso de ataques. El enfermero está bien de salud. 📹Denuncias Antioquia pic.twitter.com/VTdU2MsXO1 — David Calle (@davidcalle1) February 5, 2021

Según el gerente, el enfermero fue atendido, se puso hielo, manifestó estar bien y continuó con su turno. Sin embargo este viernes se le harán exámenes para descartar traumatismos.



“Rechazamos la agresión a la misión médica, hemos venido diciendo desde hace ya muchos años que la misión médica es sagrada y que no tiene otro propósito que salvaguardar la vida de las personas”, concluyó el gerente, quien anunció además que este caso será denunciado ante las autoridades.



Este hecho recuerda el caso de Carlos Piedrahita, quien fue fuertemente golpeado en su rostro por un paciente el pasado 9 de enero también en una sección de urgencias de una IPS en la capital antioqueña.



(En contexto: Video: indignación en Medellín por paciente ebrio que golpeó a médico)



MEDELLÍN

Otras noticias de Colombia

- Así marcha el proceso de Julio Gerlein por el caso Aida Merlano



- Estas son las restricciones en las capitales para el fin de semana



- Ladrones comen gratis con nueva modalidad de estafa a restaurantes