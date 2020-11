Tutela contra de Daniel Quintero por polémico trino de Pablo Escobar

"La clase corrupta que nos quiere revocar no conoce de respeto, acosadores, viudos de poder, su referente es Pablo Escobar. De esos que dicen "le mato a su papá, a su mamá, a su abuela y si está muerta la desenterramos y la volvemos a matar".



Ese trino del alcalde Daniel Quintero del 26 de octubre lo tiene metido en nuevo lío. La corporación Medellín Cuenta Conmigo, uno de los grupos ciudadanos que está promoviendo la revocatoria del mandatario, instauró una acción de tutela por "comentarios injuriosos" en dicho trino, la cual fue aceptada por un juez.



"Haremos todo lo legalmente posible, para que la justicia y la constitución, actúen sobre las pésimas y reprochables actuaciones del alcalde Quintero (...) que pone a los ciudadanos de Medellín en igualdad a Pablo Escobar. Hoy fue admitida la tutela, esperamos que la misma prospere, pues ella tiene la vocación de la defensa de la honra y dignidad de los Antioqueños", indicó la corporación.



En twitter se vieron diversas reacciones al trino del alcalde, incluyendo las del Centro Democrático, pero también de ciudadanos molestos que se sintieron aludidos.



"Conozco personas del Centro Democrático demasiado decentes y queridas, otros de centro o de izquierda, gente intachable que está en el movimiento de revocatoria y no la pueden equiparar con el bandido de Pablo Escobar. Esto es muy reprochable".



La clase corrupta que nos quiere revocar no conoce de respeto, acosadores, viudos de poder, su referente es Pablo Escobar. De esos que dicen "Le mato a su papa, a su mama a su abuela y si está muerta la desenterramos y la volvemos a matar" pic.twitter.com/WncAsoTgnJ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 26, 2020

De acuerdo con la tutela, en caso de que el fallo sea a favor, los accionantes solicitan que en el término de 12 horas máximo a la notificación del mismo, el alcalde Quintero pida disculpas públicas por las injurias cometidas en el trino en cuestión, que se retracte públicamente de dichas afirmaciones hacia un sector de la población, que entregue garantías de no repetición de ese tipo de acciones "y que en lo adelante se comprometa a respetar los procesos sociales y de participación ciudadana que nos da la constitución", y, por último, que elimine de su cuenta de Twitter la publicación.



Cabe mencionar, que el trino de Quintero hace referencia a un video en el que un ciudadano graba en video la vivienda del mandatario local, criticando el suntuoso sector donde reside.



Sobre el mismo, Diana Osorio, gestora social de Medellín y esposa de Quintero, manifestó en sus redes sociales que "Pablo Escobar no es y nunca será un referente en la Medellín qué resiste y no olvida. Esperamos dejar una Medellín más pacífica y educada, especialmente para el tipo de personas que grabaron el video".



