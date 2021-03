El nuevo Catastro de Medellín deja inquietudes en la ciudad

Iván Mauricio Salazar Echeverri, subsecretario de Catastro de la Secretaría de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de Medellín, reiteró que con la aplicación del nuevo modelo catastral en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad, el bolsillo del ciudadano no va a ser impactado y que, así mismo, las finanzas del municipio van a continuar creciendo.



La Administración Municipal inició el año pasado la prueba piloto en las comunas Laureles-Estadio y El Poblado. Estas representan un 25 por ciento del total de predios en la ciudad, es decir, alrededor de 265.000.



Para este año, tiene contemplado avanzar en la actualización de otro 25 por ciento en las comunas 9 (Buenos Aires), 12 (La América), 15 (Guayabal), 16 (Belén) y en el corregimiento de Santa Elena.

El funcionario, igualmente, explicó que la capital de Antioquia tiene en estos momentos dos hitos: por un lado, lo que ya se migró durante 2020 (comunas 11 y 14), pero aplicando en este 2021 un incremento en el Impuesto Predial del 3,5 por ciento; por el otro lado, en el transcurso de este año se estará realizando la migración de otras cinco comunas, las mismas que para 2022 entrarán limitadas en ese mismo 3,5 por ciento, mientras que las de El Poblado y Laureles Estadio cambiarán al límite nacional del IPC más los 8 puntos.



“Esto significa que, a las personas en el 2022, ese tributo no les va a subir más de los 8 puntos y el IPC (proyectado en 1,8). Es decir, que sus facturas no se incrementarán por encima de 9,8 por ciento, respecto a lo que hoy están recibiendo facturado”, aclaró Salazar.



Agregó que lo que está haciendo la Alcaldía es dar cumplimiento a la política de orden nacional que establece la actualización de los valores reales del suelo en la ciudad y el aumento del Impuesto Predial hasta por el valor correspondiente al IPC + 8 puntos porcentuales.



Aseveró que es importante enmarcar que la implementación de este modelo no es un capricho de la ciudad de Medellín, sino que el mismo tiene un arraigo en Colombia desde una norma técnica, la ISO 19152, y que además este ítem quedó consignado en el Acuerdo del Proceso de Paz que, como se sabe, es una disposición de mayor jerarquía, a lo que se suma que el Plan de Desarrollo que todos los catastros están obligados a migrar a esta nueva forma de hacer catastro.



“Esta metodología consiste en una novedosa manera de captar y administrar el catastro, donde se enfoca principalmente en los factores territoriales de la realidad del municipio y que es trasladada a un lenguaje único (universal), porque es una norma la que determina cuál va a ser ese diccionario de datos que va a viajar en el ámbito nacional y que va a ser integrado por la autoridad catastral superior, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac)”, afirmó Salazar.



Así mismo, manifestó que Medellín es la segunda ciudad más grande del país, con 1’045.000 predios, por lo que como parte de una metodología escalonada –como quedó plasmada en el Plan de Desarrollo–, buscaron llegar a ese cien por ciento dentro de este Gobierno, entregando el equivalente a un 25 por ciento de la capital antioqueña año a año.



“Logramos hacer exitosamente ese piloto en las dos comunas Poblado y Laureles, que representan el primer 26 por ciento de la capital antioqueña y este 2021 estamos concentrados en realizar las comunas Guayabal, Belén, La América, Buenos Aires y el corregimiento de Santa Elena, que corresponden a otro 25 por ciento de los predios, es decir, vamos cumpliendo con el plan estipulado y las metas que tienen relación con un objetivo de país”, precisa el subsecretario de Catastro del Municipio de Medellín.



De acuerdo con Salazar, esta nueva metodología le permitirá al ciudadano tener información útil y confiable con respecto a sus propiedades y a la Administración Municipal, le ayudará a tomar decisiones focalizadas y a identificar plenamente qué tenemos en cada uno de los sectores.



Sin embargo, buscando reducir el impacto económico para los contribuyentes, la Administración, a través de un acuerdo aprobado por el Concejo, estableció que en Medellín el aumento del impuesto predial anual no puede ser superior al 3,5 por ciento para los propietarios que conservan la misma destinación para sus predios.



Con respecto a esta situación, Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, dijo que, como Lonja, creen conveniente que para el otro año el incremento máximo no supere tampoco el 3,5 por ciento.



“Como gremio, vemos positivamente que el Municipio interprete de esa manera la norma porque, desafortunadamente, la Ley puede tener una doble interpretación e incrementar hasta en un 50 por ciento. Insistimos, como gremio, en la pertinencia e importancia de comunicar claramente a los propietarios por parte del Municipio el compromiso de no incrementar más de dicha cifra el impuesto predial en las comunas que ya han sido actualizadas”, subrayó Estrada.

En relación con el incremento del impuesto predial, el dirigente indicó que el Municipio explicó que en el Acuerdo 23 de 2020 se limitó para el 2021 un incremento máximo del 3,5 por ciento y que para los años subsiguientes será del IPC más 8 puntos cada año, como lo define la Ley 1995.



Para la Lonja, en materia de tarifas del impuesto predial, y teniendo como base un comparativo con las principales ciudades del país, se evidencia que en Medellín son altas.



“Reiteramos, entonces, la urgencia de revisarlas. Así esté limitado el incremento del impuesto, teniendo en cuenta el alto impacto que tienen en los inmuebles nuevos que entran con valores catastrales casi al 100 por ciento, y que al aplicar las tarifas quedan con un impuesto desproporcionado”, puntualizó el gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia.



El recaudo del Impuesto Predial recordó la Alcaldía, es destinado a la ejecución del Plan de Desarrollo que cuenta con proyectos tan importantes para la ciudad como el Metro de la 80, y parques del norte, y de los programas de salud y educación necesarios para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Medellín Futuro.



En esa línea, la Alcaldía ha comunicado que las inquietudes que puedan surgir de este proceso, entre los habitantes de las comunas 11 y 14, se pueden resolver a través de los diferentes canales que dispuso la Administración Municipal, y que con ese fin se habilitaron la taquilla virtual www.medellin.gov.co/taquillasvirtuales y la línea telefónica 4444144, opción 3.



Igualmente, quienes deseen recibir atención personal pueden desplazarse a los centros comerciales Vizcaya, Oviedo y Zona Dos, de lunes a viernes, entre las 10 a. m. y las 6 p. m. y al MásCerca de Belén, entre las 7:30 a. m. y las 12:30 m. y la 1:30 p.m. y las 5 p. m.



