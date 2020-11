No ha empezado diciembre y Antioquia ya tiene 66 quemados con pólvora

Aunque no ha empezado diciembre, Antioquia registra 66 lesionados con pólvora, motivo por el que ya comenzaron las campañas de prevención para el uso de pirotecnia, especialmente por parte de los niños.



Tras liderar la lista de quemados en 2019-2020, Antioquia busca mitigar el uso de pólvora para la temporada decembrina 2020-2021 con la estrategia ‘Por ti, por ellos, mejor sin pólvora’.

Según la Gobernación de Antioquia, se trata se una campaña que se viene gestando desde el comienzo de esta Administración y que busca ser permanente, no solo por temporada de fin de año. Además, pretende educar en ellos hábitos de vida saludables.



“Esta situación es repetitiva, Antioquia lidera la cifra de quemados en el país, concentrándose los casos en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño. El 80 por ciento de los quemados del Oriente son personas de Medellín que están en sus fincas de recreo. Ahí hay un asunto de cultura que debemos intervenir”, explicó Henry Horacio Cháves Parra, gerente de comunicaciones de la Gobernación.



Según el registro, a octubre de 2020 han resultado lesionados por pólvora 16 menores (24 por ciento) y 50 adultos, lo que significa 12 casos más que el 2019.



Si bien las lesiones por fuegos artificiales se dan en su mayoría por una irresponsable manipulación, también ocurren por la fabricación, el almacenamiento, el transporte y la comercialización de estos fuegos.



Los registros de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia indican que los municipios con mayor incidencia de lesiones por pólvora a octubre fueron: Medellín (12 casos), El Santuario (6 casos) y San Vicente y Sopetrán con 4 casos cada uno.



Así mismo, entre los elementos que causaron mayor número de lesiones se cuentan los totes (14 por ciento), los voladores (14 por ciento) y los volcanes (10 por ciento).



Es así como hasta ahora, por subregiones, se registran la mayor cantidad de casos en el Valle de Aburrá 22 casos (6 niños y 16 adultos); seguido de Oriente20 (6 niños y 14 adultos); Norte con 5 (dos menores de 18 años y tres adultos); Occidente y Urabá con cinco casos cada uno, todos adultos; Suroeste 4 (un niño y tres adultos), Magdalena medio acumula tres (todos adultos) y, por último, en el Nordeste se han registrado dos casos, un menor de edad y un adulto.

Lina María Bustamante Sánchez, secretaria seccional de Salud, señaló que con los municipios que tienen más casos ha habido un acompañamiento especial, para que se trabaje sobre este tema.

A su vez, indicó que esta campaña está acompañada por los secretarios de salud de los 125 municipios antioqueños, porque busca llegar a todos los rincones del Departamento. Convoca también al Comité departamental de Pólvora, que busca generar un disfrute social distinto, sin uso de la pirotecnia.



"Queremos generar una reacción y movilización al no uso de la pólvora por parte de los adultos y, especialmente, distanciar a los niños, adultos mayores y mascotas del riesgo de quemarse con pólvora por su mal uso, ya sea por omisión de la responsabilidad o accidentalidad en su manipulación”, explicó la secretaria Bustamante Sánchez.



Y es que como siempre, a este tipo de campañas se vincula el ICBF, la Policía, las Secretarías de todos los municipios antioqueños y la Procuraduría, pero esta vez se buscará tener más alcance.



“Si comparamos el cierre de 2019 y lo que llevamos de 2020, este año ya empezamos quedados con el número de quemados. Esto es un trabajo integrado con el Comité de Pólvora, lo que queremos hacer distinto es involucrar a otros actores”, agregó la secretaria.



En concordancia con este, se espera involucrar a las Secretarías de Educación y de Gobierno del Departamento, para que no sea un tema policivo, sino de consciencia ciudadana.



De otro lado, se espera que también las empresas privadas se vinculen a esta campaña, incluso pudiendo usar el logo de la gobernación en sus piezas gráficas.



De acuerdo con la Policía Metropolitana del valle de de Aburrá, este año no ha habido todavía incautaciones de pólvora.



