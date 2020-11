Gremio de entretenimiento y turismo protestó en Medellín

Alrededor de mil personas, pertenecientes al gremio de entretenimiento y turismo de Medellín, realizaron un plantón en la mañana de este jueves en la capital antioqueña.



Los comerciantes y empleados piden que no haya más toque de queda ni ley seca porque están ad portas de la quiebra. Es por esto que, vestidos negro, banderas negras, ataúdes y una voz de SOS, adelantaron la jornada de protesta en la Plaza de las Luces y en la Avenida San Juan.



“Ya estamos cansados de las medidas absurdas de los gobernantes de turno. Siempre nos hacen ver como los culpables de todo lo malo que pasa en la ciudad en estos momentos y el tema de la pandemia y nos hacen ver como si los bares, discotecas y restaurantes fuéramos los culpables de los brotes que se están presentando”, explicó Alexis Álvarez, vocero de la Campaña SOS por el entretenimiento y el turismo.



Según Álvarez, en los últimos meses, alrededor del 40% de los bares y restaurantes han cerrado debido a las restricciones que se han implementado en medio de la pandemia del covid-19.



“El entretenimiento también es muy complejo, sufren los teatros, cines, conciertos, son muchas actividades comerciales que componen nuestro gremio”, agregó.



Para Sigifredo Gómez, de la agencia de viajes Servoltours, que hace turismo regional por todo el departamento de Antioquia el panorama no ha sido fácil. En su empresa, pasaron de 9 mil pasajeros mensuales a 500.



“Nos manifestamos por las nuevas leyes de los gobernantes con ley seca y toque de quedas, por esto personas no están saliendo, las reservas se están cancelando”, dijo Gómez.



Con respecto a la nueva medida de toque de queda y ley seca para este viernes 13 de noviembre, el vocero de la Campaña dijo que: “Llegan las medidas absurdas como las que vimos en Halloween, en donde premiaron la ilegalidad, cerraron a los comerciantes legales y lo que hicieron fue armar desorden en fincas y apartamentos. Con el agravante de que si hay ley seca, el licor que se consigue no es legal, sino que es de contrabando, adulterado quizás, y de dudosa procedencia”.



