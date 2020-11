Nuevo rector de la Universidad de Medellín habla de sus retos

Vientos de cambio llegan a la Universidad de Medellín con la designación del nuevo rector: Federico Restrepo, quien asumirá el cargo a partir del próximo 17 de diciembre.



Restrepo llega luego de una crisis que la institución sufrió con un escándalo por un supuesto falso diploma al congresista Julián Bedoya (aún en investigación) pero él dice que la página se debe pasar y concentrarse en su propósito: que esta universidad antioqueña entre al top de las mejores del país.



(Le puede interesar: Polémica por informe preliminar sobre título del senador Julián Bedoya)

“Aquí hay que mirar hacia adelante y recuperar esa imagen, esa trayectoria, esa excelencia académica que siempre la ha tenido. Es una importante universidad en la región y en el país, es una universidad que cuenta con una planta de más de 20 mil estudiantes, muy enfocada hacia la clase media pero obviamente también a otros sectores sociales muy importante de la población, de la ciudad y del departamento de Antioquia”, comenta.



Para Restrepo, hay que dejar atrás la idea de que un rector de la U. de M. debe pertenecer a un grupo político: “todo lo resumen como una especie de lucha de grupos políticos, cuando en última estancia la pregunta que tiene que ser es cuál su visión de la universidad frente a la excelencia académica. Y de una vez respondo: yo no soy de nadie. Aquí a todo el mundo lo tratan de ubicar, ¿usted es de quién? Yo no soy de nadie, soy de mi papá y mi mamá”.



Es por eso que desde su gestión se encargará de poner su toque gerencial, como lo hizo anteriormente con el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín y con EPM. “Nos tenemos que comprometer todo en sacar la universidad adelante, proyectarla como un centro de excelencia como lo ha sido y como lo debe de ser y estar entre las top cinco o 10 mejores universidades de Colombia en un periodo de 10 años. Esto no se logra de la noche a la mañana”, explica.

El estar asumiendo una posición de liderazgo en esa área de la educación superior es realmente gratificante FACEBOOK

TWITTER

En su gestión también tiene planteando tener más profesores vinculados o de tiempo completo a la institución, así como estudiantes becados. “Eso es una forma de ir proyectando a la sociedad de que la universidad se está acomodando y se debe acomodar a esos retos que este tiempo no son fáciles”, resalta.



El nuevo rector dice que la institución no será ajena a la vocación en innovación que está tomando la capital antioqueña. “Tiene que ser consecuente con todo eso. Estamos hablando de fortalecer la investigación y la innovación tiene que ser consecuente con eso. Lo mismo le tenemos que apostar, por ejemplo, al tema de la huella de carbono, en el día a día, en el actuar cotidiano tenemos que ser consecuente con eso”, detalla.



Dentro de esa misma premisa, para Restrepo es necesario que en su gran campus, ubicado en Belén Los Alpes, no se permita el plástico de un solo uso, además se fomentará el uso de la bicicleta o vehículos eléctricos para llegar allí.



La relación universidad, empresa y estado estará en el norte del nuevo rector pues, como uno de los fundadores de esta iniciativa en Antioquia, dice que esto es clave para el desarrollo de la región, sobre todo porque se apoya al sector productivo.



“Eso es algo que tenemos que fortalecer y la universidad lo ha venido haciendo y tenemos que seguir trabajando en ese tipo de convenios. También el trabajo con el G8 (que reúne además a la de Antioquia, CES, Eafit, Lasallista, Nacional, EIA y UPB), las ocho universidades tenemos que trabajar mancomunadamente, tenemos que trabajar siempre en esa dirección para aunar esfuerzos, para trabajar conjuntamente en la solución de los problemas más sentidos de esta sociedad”, explica.



(También puede leer: Conozca las medidas para visitar los alumbrados navideños en Medellín)

Las clases en esta universidad siguen de manera virtual y algunas son presenciales. Foto: Esneyder Gutiérrez

El martes pasado, Restrepo tuvo la primera reunión de empalme con el rector saliente, César Guerra.



“No puedo estar más complacido de saber que la Universidad de Medellín estará bajo la administración de un profesional cuya hoja de vida trae enormes satisfacciones y a quien le auguro los mayores éxitos en su gestión”, destaca Guerra en un comunicado de prensa, en la cual anunció, entre otras, que su rectoría ha presentado la Consiliatura de la universidad, un proyecto para entregar 1.600 nuevas becas durante los próximos 5 años.

La experiencia del nuevo rector

Restrepo es ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín y tiene un Master of Science en Ingeniería, con énfasis en Hidrología y Planeación del Recurso Hídrico, de la Universidad de Mississippi, (EE. UU).



Ha sido presidente e ingeniero consultor en Integral S.A; se ha desempeñado como director del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín; gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM); gerente de las Autopistas para la Prosperidad; y gerente del Plan de Desarrollo para la Zona de Urabá, en la Gobernación de Antioquia.



(Le sugerimos leer: La cinematográfica persecución de una tractomula robada en Medellín)



El directivo también ha hecho parte de juntas directivas en Interconexión Eléctrica S.A - ISA, Isagen, Ruta N, EPM-UNE Telecomunicaciones, Grupo Deca (Guatemala) y Cenit.



No descarta dar clases en el que ahora será su segundo hogar. Como ocurrió años atrás en la que era la Escuela de Ingeniería de Antioquia (hoy Universidad EIA), cuando estuvo por tres periodos como profesor.



“Hubo alumnos muy listos y hay algunos que recuerdan mi paso por allí”, rememora.

Sobre su tiempo libre dice que se lo dedica a sus pasiones: el deporte y la música: “Yo soy un deportista, monto mucho en mi bicicleta. También soy músico, aunque hace unos dos años no descuelgo mi instrumento y me gusta mucho la música clásica y todo tipo de música también, pero últimamente le estoy dando fuerte a la bicicleta”.



DAVID ANDRÉS CALLE A.

EL TIEMPO

EN TWITTER: @davidcalle1