Luego del choque con Uribe, Quintero cuestiona a la veeduría de EPM

Durante la mañana de este jueves, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió nuevamente a la polémica que desde el pasado miércoles sostiene contra varios sectores políticos luego de la creación de una veeduría ciudadana que vigilará a Empresas Públicas de Medellín (EPM).



(Le puede interesar: Estos son los nuevos miembros de la junta directiva de EPM)

Durante una rueda prensa, el mandatario local reafirmó sus críticas a la iniciativa ciudadana, bautizada 'Todos por Medellín', cuestionando su imparcialidad y los intereses políticos que habría detrás de ella.



"La veedurías hay que hacerlas, lo que le sorprende a uno es que durante más de 15 años no vieron nada: no vieron los sobrecostos en Orbitel, no vieron cómo vendieron a Une sin un proceso de subasta, no vieron los sobrecostos en Aguas de Antofagasta, no vieron los sobrecostos en Porce III, de más de un billón de pesos, y no vieron en Hidroituango los sobrecostos de 10 billones de pesos", sostuvo Quintero.



(Lea también: Palmitas, la única zona de Medellín que ha estado libre de covid-19)



De igual forma, el alcalde cuestionó el silencio que algunos sectores políticos habrían guardado ante los "17 billones de pesos de endeudamiento" que EPM acumuló durante los últimos años.



"Esto es una alcaldía que está viendo todo eso, que tiene carácter y que va a recuperar esas platas", agregó Quintero Calle.



La veeduría 'Todos por Medellín' es una iniciativa ciudadana que nació el pasado martes 25 de agosto, como una respuesta de la sociedad civil ante la crisis política y administrativa que se desató en EPM desde el pasado 11 de agosto, cuando la junta directiva de esa empresa renunció en pleno.



(Además: La etapa decisiva que atraviesa el metro ligero de la 80 de Medellín)



Aunque la organización fue creada de una forma abierta, un trino del ex presidente Álvaro Uribe, en el cual manifestó su respaldo al proyecto, desató una controversia política que tiene enfrentadas a varias fracciones del uribismo en Medellín con la administración de Quintero.



Piedad Restrepo, quien el pasado martes se convirtió en la portavoz y líder de esa veeduría, luego de dirigir por más de 12 años el programa Medellín Cómo Vamos, rechazó que el proyecto tenga esos señalamientos.



"Todos por Medellín está conformada por organizaciones y personas diversas con el único interés de generar una conversación ciudadana, pedagógica e informada que permita opinar con argumentos, vigilar y denunciar -si es de caso- con el fin de proteger el patrimonio público", sostuvo Restrepo.

Más noticias de Medellín y Antioquia

- Primera Zona de Aire Protegido en Medellín operará desde el 2021



- Lo que debe saber sobre la reapertura económica en Medellín



- ¿Qué fue el ensordecedor ruido del cielo que causó terror en Medellín?



- Medellín acelerará su reapertura económica a partir de septiembre



MEDELLÍN