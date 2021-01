Así cambian las restricciones desde este martes en Medellín

Luego del toque de queda que rigió desde el viernes y que irá hasta el hasta el martes 12 a las 5 de la mañana, se espera que esta nueva semana se retome la cotidianidad sin restricciones en la capital antioqueña y en el restos de municipios del departamento.



(Le puede interesar: Video: indignación en Medellín por paciente ebrio que golpeó a médico)

Estos son algunos aspectos para tener en cuenta:

1. La alerta roja hospitalaria sigue en toda Antioquia hasta el miércoles 13 de enero, por lo que no se deben hacer procedimientos médicos que no sean vitales.

2. No continúa el toque de queda.

3. No continúa el pico y cédula.

4. No hay Ley Seca.



Sin embargo, se espera que ese martes 12 de enero se tomen medidas adicionales porque los casos de covid-19 continúan en aumento. Así lo anunció Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia.



“Mañana (martes) vamos estar revisando qué decisiones vamos a tomar. Le pedimos a los antioqueños y antioqueñas un esfuerzo adicional. Estamos desde la Secretaría de Salud y la Gerencia del covid-19 activando toda la estrategia de vacunación del departamento”, dijo Suárez.



De otro lado, esta mañana del domingo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, desmintió un audio que está circulando por whatsapp en el que anuncia una cuarentena obligatoria hasta el mes de abril. El mandatario dijo no corresponde a la realidad actual y aunque es auténtico, pero que fue grabado en marzo de 2020, cuando se dio dicho anuncio.



(También puede leer: ¿Robo del siglo en Medellín? Se llevaron $ 2.300 millones de una casa)

Importante 10 de enero 2021: Audio que circula con mi voz y que habla de cuarentena hasta el 13 de abril es un audio del año pasado que por alguna razón ha sido nuevamente puesto a circular y que no corresponde a la realidad que hoy vivimos. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 10, 2021

(Le sugerimos leer: El Ecoparque que construyeron junto a una fosa común en Medellín)



"Sinvergüenzas los que manipularon audio para confundir a la gente y hacerles creer que vendría una nueva cuarentena hasta el 13 de abril. Así no se hace oposición. Esto no es un juego, dejen trabajar", dijo el alcalde.



MEDELLÍN