No cesa la violencia en Tarazá: ahora asesinaron a una lideresa social

Unas cuantas horas después de que se reportara el asesinato de dos jóvenes de 17 años en el municipio de Tarazá, subregión del Bajo Cauca Antioqueño, un nuevo hecho causó zozobra y enlutó a esa población. Se trata del asesinato de la líder social Sandra Banda Meneses, cuyo cuerpo fue hallado en zona rural de ese municipio.



Aunque hacia la noche del pasado domingo 30 de agosto las autoridades aún no habían realizado el levantamiento del cadáver y no habían emitido un reporte oficial, informes preliminares apuntan a que la mujer, de 48 años, habría sido interceptada por un grupo de hombres armados pertenecientes la organización 'Los Caparrapos', cuando se desplazaba por un sector conocido como El 90.



Desde hace al menos ocho años, Banda Meneses era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso, ubicado en el corregimiento La Caucana.



El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, rechazó el hecho e informó que los organismos de seguridad iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.



"Me duele mucho la muerte de Sandra Banda Meneses, líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso, del corregimiento La Caucana, en Tarazá. Ordené la investigación de este caso para ubicar rápidamente a los asesinos. Este crimen no puede quedar impune", expresó el gobernador Suárez.



Desde comienzo de este año, el Bajo Cauca es una de la zonas del país en donde más se ha recrudecido la violencia.



En diálogo con EL TIEMPO, el pasado 10 de julio, Carlos Negret -saliente defensor del Pueblo- había alertado que junto con Norte de Santander y Nariño, esta subregión era uno de los epicentros de una fuerte disputa por parte de varios grupos armados que luchan por controlar los cultivos de coca y la minería ilegal.



Sandra Banda Meneses era desde hace 8 años la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso, en Tarazá, Antioquia. Foto: Archivo particular

Oscar Yesid Zapata, integrante de la organización Proceso Social de Garantías Para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Antioquia, planteó que el incremento de estos hechos responde a la disputa de las tierras en donde se extrae oro, una de las principales fuentes de financiación de los grupos que tienen presencia en la zona.



"Desde hace varios años hemos alertado al Gobierno Nacional y departamental de la fuerte presencia de grupos paramilitares. Con los recientes homicidios, y la forma cruel e inhumana en que están siendo perpetrados, para nosotros es el regreso de fenómenos de violencia como los de los años 80 y 90", dijo Zapata, quien agregó que durante el domingo 30 de agosto fue encontrado otro joven asesinado en circunstancias similares en el municipio de Caucasia.



Según las mediciones del Observatorio de la Fundación Sumapaz, de la Corporación Jurídica Libertad, junto con el homicidio de la líder Banda Meneses; ya son otros 16 líderes asesinados en Antioquia en lo corrido de 2020.



Cabe recordar que el asesinato de Banda Meneses se suma al de dos hermanos gemelos, identificados como Wilmer Andrés y Edil Alfonso Ramírez Martínez, ambos de 17 años, cuyos cadáveres fueron encontrados en la vereda El Solito de Tarazá.

Según los reportes de la administración municipal de Tarazá, ambos jóvenes venían buscando protección de las autoridades desde mediados de julio, luego de recibir a amenazas por parte de un grupo armado. Hasta ahora, las pesquisas no han logrado esclarecer de qué estructura se trataría.



Esta serie de hechos violentos, sumadas a las dos masacres que se reportaron la semana pasada en los municipios de Venecia y Andes, han despertado preocupación en el departamento de Antioquia.



Durante la mañana de este lunes 31 de agosto, el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo y el gobernador de Antioquia encabezarán un consejo de seguridad en el municipio de Andes para evaluar la situación del departamento.

