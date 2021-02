'Si él murió haciendo esto, era lo que quería': hijo de parapentista

A Rubén Darío Gómez Montoya le faltaron tres días para cumplir los 64 años de edad. La muerte lo sorprendió este domingo, tras más de 20 años de entrenamiento en parapente, cuando este se le cerró en el municipio de Bello, Antioquia.

Gómez era taxista y en palabras de su hijo, dedicó toda su vida y energía para ahorrar y llevar a cabo su sueño. "Él decía si no trabajo no puedo volar, y si vuelo, no voy a conseguir la plata para seguir volando y para él era su vida, no hay nada más que él no quisiera hacer", manifestó Emmanuel Gómez.



El hombre tenía gran experticia en el tema, según Gómez, quien destacó que no fueron solo los 20 años de experiencia. Para cumplir su sueño de viajar en parapente, se compró un paramotor, luego de gastar toda su vida ahorrando para ello. Su hijo señaló que entrenó duro y sacrificó mucho tiempo en capacitaciones.



"Llevaba más de 20 años, muchos años, desde antes de que nosotros naciéramos, era su sueño, su pasión. Él moría por eso. No había nada más que él quisiera. Yo creo que si él murió haciendo esto, era lo que él quería, antes que morir en cualquier otra situación y si tuvo que ser ahora, era lo que él quería", narró el Emmanuel.



Cabe recordar que el hombre de 63 años perdió el control del parapente este domingo, cuando se disponía a aterrizar en una zona descubierta del municipio de Bello, conocida como Sierramonte, luego de partir desde el mirador de San Félix (corregimiento de ese mismo municipio).



"No sabemos qué pudo haber pasado, pero según indican desde la comunidad, al parece habrían sido los fuertes vientos los que generaron que el parapente se cayera", afirmó Wber Zapata Lopera, director de Gestión del Riesgo de Bello.



Aunque no hay evidencia de que el parapente estuviera averiado, el hecho será materia de investigación.



"Es muy raro porque él ya había aterrizado muchas veces acá. Es muy extraño que pase justo hoy", concluyó su hijo.



MEDELLÍN

