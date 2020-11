Fiestas en Turbo, Antioquia, terminaron en riñas con machete

Un enfrentamiento entre pandillas terminó en riñas en medio de una fiesta ocurrida en la parte central del municipio de Turbo, Antioquia.



De acuerdo con información preliminar, en este lugar tradicionalmente se ha celebrado la independencia de Cartagena con un carnaval denominado como ‘fiestas novembrinas’. Sin embargo, la actividad estaba prohibida debido al covid-19.



Pese a esto, varias personas se reunieron a celebrar pero el encuentro se transformó en violencia cuando miembros, al parecer de pandillas, comenzaron a enfrentarse con arma blanca, principalmente machetes. Incluso en varios videos publicados en redes sociales se aprecia que no hay distanciamiento entre los participantes y no se usa tapabocas.



Aglomeraciones en tiempos de pandemia y riñas con machete. Así fue una fiesta en el municipio de Turbo, Antioquia. V: Guardianes Antioquia. pic.twitter.com/80cCqJpoBh — David Calle (@davidcalle1) November 12, 2020

“Esta es una actividad que no fue autorizada y se sale de todos los protocolos que hemos implementado como administración municipal”, dijo el secretario de Gobierno, Álex Córdoba.



En los hechos, una persona resultó herida pero las autoridades no dieron más detalles al respecto.



MEDELLÍN