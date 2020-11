Consternación por feminicidio de universitaria en Yarumal, Antioquia

Consternación hay en el municipio de Yarumal, en el norte de Antioquia, con el feminicidio de Katherine Paniagua Tapias, quien habría sido asesinada por su compañero sentimental.



El hecho ocurrió en la tarde del domingo, 29 de noviembre, cuando el hombre citó a su casa a la joven.



(Le puede interesar: Tutela contra Daniel Quintero por polémico trino va a segundo round)

“Ella fue a visitarlo a la casa, entre las 3:00 y 4:00. Pero a las 4:20 de la tarde, cuando llega a la casa el papá del compañero, se da cuenta que él había asesinado a la compañera y dio el reporte a las autoridades”, cuenta Miguel Ángel Peláez, alcalde del municipio.



De acuerdo con las autoridades, se procedió a la captura pero el hombre tuvo que ser trasladado hacia el hospital de Yarumal debido a que se habría infringido heridas, que indican intento de suicidio. Sin embargo, según el alcalde, está bajo custodia de la Policía.



“La información que me entregan las autoridades es que murió por asfixia debido a que la estrangularon. No presentaba heridas de ninguna índole”, precisó Peláez.



(También puede leer: Metro de Medellín: Un viaje de 25 años que no se detiene)

Con el #Femenicidio de hoy en #Yarumal quiero publicar esta frase.



Esa masculinidad tan frágil de algunos hombres que no aceptan un no por respuesta y deciden herir, violar o matar

🥺😭

¿cuándo van a empezar a trabajar en esto que los afecta?#NiUnaMenos pic.twitter.com/ImgF90luGx — Meli Patiño (@MeliP_2) November 30, 2020

Katherine Paniagua era una joven de 21 años de edad que estudiaba regencia de farmacia en la Universidad de Antioquia y en la actualidad estaba haciendo sus prácticas profesionales.



“Era una joven emprendedora, llena de sueños, de ilusiones, de esperanzas, cargada de juventud, trabajadora y es una situación muy desafortunada como sociedad en pleno que estas situaciones se presenten. Debemos preguntarnos qué tipo de sociedad tenemos, hasta dónde vamos a llegar y también qué camino debemos emprender para que esta situación no se vuelva presentar. Eso nos causa mucho dolor y mucha indignación”, expresó el alcalde.



(Le sugerimos leer: 25 datos curiosos que quizá no sabía del Metro de Medellín)



Este es el primer caso de feminicidio en este año en Yarumal, un municipio en el que han ocurrido homicidios debido al microtráfico, principalmente.



En la noche de hoy lunes se hará un plantón en el parque principal del municipio para rechazar este hecho y honrar la memoria de la joven universitaria.



MEDELLÍN