Invierno en Antioquia: proyectan lluvias intensas para Semana Santa

La primera temporada de lluvias del 2021 ha generado 52 eventos en Antioquia. Jaime Enrique Gómez Zapata, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Dagran, manifestó que en marzo de 2020 solo se reportaron tres y explicó que en esto ha incidido el fenómeno La Niña, “lo que ha generado que aumenten significativamente las precipitaciones en el territorio antioqueño”.

Gómez Zapata informó que se pronostican lluvias intensas durante esta semana de acuerdo con los análisis y proyecciones realizados por el Ideam.

Además, explicó que los 52 eventos han sido: 23 movimientos en masa, 3 vendavales, 4 avenidas torrenciales, 5 crecientes súbitas, 16 inundaciones y una tormenta eléctrica.



“Desde el Dagran no solo hemos realizado diferentes acciones para mitigar y reducir el riesgo, sino que hemos apoyado en la atención de las emergencias a los municipios que lo han necesitado”, agregó el director.



De igual forma, y además de insistir en la importancia de las medidas de bioseguridad para disminuir la propagación del COVID-19 en el departamento, desde el Dagran también se emitieron algunas recomendaciones para reducir el riesgo de desastres durante estos días.

Recomendaciones para Semana Santa

• Si va a viajar por carretera, revise las condiciones técnicas y mecánicas de los vehículo; lleve provisiones y revise el equipo de carretera. Además, verifique condiciones de vías a través de autoridades viales.



• Si llueve durante paseos a ríos o quebradas y observa algún cambio en el cauce o sonidos fuertes, lo mejor es que se aleje debido a que se puede presentar una creciente súbita por incremento de las lluvias.



• No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación.



• Desconecte equipos electrónicos, cierre redes de gas y no deje veladoras encendidas. Así mismo, asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc.



• Durante las tormentas eléctricas no se acerque a lo que pueda actuar como pararrayos y evite ubicarse en campos abiertos.



• Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano.



• No arroje basuras. Esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones.





