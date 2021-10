Declaran nulidad del nombramiento del gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo

Los problemas para EPM no parecen tener fin. A los líos con Hidroituango y la venta de las acciones que tiene en UNE e Invertelco se suma una mala noticia relacionada con su actual gerente general.

Este miércoles 13 de octubre se dio a conocer que el Tribunal Administrativo de Antioquia determinó la nulidad en el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo para este cargo, el cual fue realizado por el alcalde Daniel Quintero Calle en abril de este año.



De acuerdo con el documento, la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó los argumentos de la demanda instaurada por el abogado Hernán Cadavid.



"Según se afirma en la demanda, el nombramiento impugnado habría recaído en una persona que se encontraba incursa en una causal de inhabilidad, ya que con antelación al mismo se desempeñaba como miembro de la Junta Directiva de la propia Empresa la cual fue designado Gerente, actuación con la que, se afirma, se desconoce la prohibición del artículo 10° del Decreto Ley 128 de 1976", dice el documento.



Informo que recibí notificación del Tribunal de Antioquia declarando la nulidad del nombramiento del actual Gerente de @EPMestamosahi Jorge Carrillo.



La defensa del patrimonio público y de nuestra ciudad está más firme que nunca. Medellín si nos pertenece a todos. pic.twitter.com/wu98eNSLu3 — Hernán Cadavid M. (@hernancadavidma) October 13, 2021

Los argumentos de la defensa de Carrillo indican que su nombramiento no configura la inhabilidad “…ya que si bien formó parte de la Junta Directiva de EPM durante el año anterior a la expedición del Decreto N°. 0281 del 13 de abril de 2021, lo hizo como particular designado con este propósito y además no es posible entender que la prestación de servicios profesionales se genere con una relación legal y reglamentaria y mucho menos para el ejercicio de un cargo donde no es requisito ser profesional”.



Asimismo, indican que Carrillo presentó su renuncia previamente a su designación como Gerente, con lo que, afirma, se le habría dado cumplimiento a lo normado por el artículo 14 del Acuerdo 12 de 1998.



Sin embargo, esto no fue suficiente para sustentar y mantener la designación.



Y aunque la demanda también solicitaba compulsar copias a las autoridades competentes para investigar al alcalde Daniel Quintero por el nombramiento, la pretensión fue denegada.



"La Sala la denegará, teniendo en cuenta que el propio promotor del juicio electoral que nos convoca puede proceder en esa dirección si así lo considera pertinente, actuación para la cual no tiene que esperar un pronunciamiento previo de esta judicatura", dice el documento.

EPM responde

Por su parte, EPM confirmó que recibió la notificación de la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre el caso, pero, a pesar de este fallo de primera instancia, aseguró que el gerente continuará en sus funciones.



"EPM es respetuosa de las decisiones de las autoridades. Sin embargo, impugnará ante el Consejo de Estado, como corresponde, esta decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia", aclaró EPM en un comunicado.



Asimismo, indicó la empresa que estará atenta a que se produzca un fallo de segunda instancia por parte del Consejo de Estado, "para proceder en conformidad con lo que ese máximo órgano jurisdiccional de la justicia contencioso administrativo haya de resolver".



Es de resaltar que en casi dos años de la alcaldía Quintero, EPM tendría cinco gerentes, algo nunca antes visto en la capital de Antioquia.



Primero, Álvaro Guillermo Rendón, declarado insubsistente a comienzos de febrero de este año; Mónica Ruiz Arbeláez, quien fue designada como gerente encargada, y Alejandro Calderón Chatet, quien duró poco menos de una semana en el puesto y terminó renunciando por “los ataques y la polarización” que causó su nombramiento.



Y, finalmente, Jorge Andrés Carrillo, quien tenía una inhabilidad a la hora de ser nombrado, según falló el Tribunal Administrativo de Antioquia.



